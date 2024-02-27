Камила Валиева вошла в состав жюри в игре КВН

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева вошла в состав жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН.

Как сообщает ТАСС, съемка игры проходит сегодня в Центральном академическом театре Российской армии. В роли ведущего мероприятия выступает шоумен Дмитрий Хрусталев.

«Для нас все равно олимпийская чемпионка», – сказал Хрусталев, представляя Валиеву.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, а ее результаты от 25 декабря 2021-го были аннулированы. Сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов.

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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75 комментариев
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КВН 90-х и возможно 00-х знатно бы простебал эту тему с дедушкиным пирожным
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Столько плюшек никто из чистых спортсменов не получал, а тут команду опозорила, подвела, ещё и сама себя чемпионкой объявила. Ни стыда, ни совести
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Ответ Фанат Сан-Марино
КВН 90-х и возможно 00-х знатно бы простебал эту тему с дедушкиным пирожным
Ностальгия в глаз попала…) Тот КВН был лучшим
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Началась кампания, Своих не бросаем, уже нет слов, чтобы описать, то, что происходит в нашей стране.
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А КВН еще существует? Вроде шутить уже давно разучились.
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Такое ощущение, что все фигуристки соглашаются на любое предложение, они бы фильтровали хотя бы что-то. А то уже в любой сфере, хоть какая-то да фигуристка там уже есть.
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А прикиньте, что пробы у нее были чистые. Вот выиграла бы ОИ да и ускакала на коне в закат. А так она и без золота ОИ популярнее, чем действующая оличемпионка и пристроили ее получше..
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+11
Дальше к Малахову, а потом и на дом 2 возьмут
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-3
+10
Нужно быть осторожной, масляков там тоже знатный кондитер :))))
+12
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+7
Ну ..уже просто не знают куда еще ее пристроить! Может пока есть время заняться просто..учебой, коли такие пробелы и спокойно сдавать экзамены, как все !? Зачем ее постоянно везде тащат, для чего , ей самой то не надоело, то кондитер то - певица, , то- заседатель, то участник, то уже и до жюри доросла!? Однако какой рывок, а ничего что там соревнуются вообще то студенты вузов а у нее даже школа не закончена, что она там может понимать, да еще в жюри, да...однако, это уже даже не смешно, а ...страшно, куда же все катится!?
+14
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+7
Ответ Nikol'
Что-то не на ту программу после "Кондитера" пошла. По идее следующей должна была быть "Жди меня"))
Да сразу в "Давай поженимся", чо тянуть-то
+8
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+6
Пир вовремя чумы продолжается. Валиева известная юмористка. Одна история с дедушкой и десертом чего стоит.
+8
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Ответ Железная Леди
А КВН еще существует? Вроде шутить уже давно разучились.
Скорее-разучили..)
+5
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+5
Совсем уже поехали...
+8
-4
+4
Ответ Alice.not.in.wonderland
Ностальгия в глаз попала…) Тот КВН был лучшим
Он был не лучше, он просто был и имел хоть какой-то смысл.
+6
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+4
Ответ Железная Леди
А КВН еще существует? Вроде шутить уже давно разучились.
кто-то видимо и не умел)
+4
0
+4
Ох уж эти “ты все равно для нас чемпион”…
+9
-5
+4
Вместо того, чтобы делать домашние задания, будет глядеть домашние задания КВН. Хотя почему бы и нет, депутатский мандат уже не за горами. Думал лыжница Степанова будет самым молодым кнопкодавом, но тут наметился конкурент посерьезнее. Не удивлюсь, если ввиде исключения пропишется на Охотном ряду д.1 раньше 21 года.
+9
-5
+4
Ответ Фанат Сан-Марино
КВН 90-х и возможно 00-х знатно бы простебал эту тему с дедушкиным пирожным
Среди нынешних команд это может сделать разве что Флэш-Рояль. Но и то вряд ли дадут. Хотя у них много шуток на грани
+7
-4
+3
Ответ Natalia Gladkia
Ну ..уже просто не знают куда еще ее пристроить! Может пока есть время заняться просто..учебой, коли такие пробелы и спокойно сдавать экзамены, как все !? Зачем ее постоянно везде тащат, для чего , ей самой то не надоело, то кондитер то - певица, , то- заседатель, то участник, то уже и до жюри доросла!? Однако какой рывок, а ничего что там соревнуются вообще то студенты вузов а у нее даже школа не закончена, что она там может понимать, да еще в жюри, да...однако, это уже даже не смешно, а ...страшно, куда же все катится!?
А её саму никто не спрашивает. Она - тряпочка для пропаганды, и только.
+4
-2
+2
Это к спорту имеет отношение?
+6
-4
+2
Ответ Владислав Романов
Дальше к Малахову, а потом и на дом 2 возьмут
Он что еще есть?
+2
0
+2
Камила - онажеребенок, а в КВН шутки бывают для взрослых))
Так она ещё будет не просто там сидеть, а судить такие шутки))) 😂
+5
-3
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Ответ Фанат Сан-Марино
КВН 90-х и возможно 00-х знатно бы простебал эту тему с дедушкиным пирожным
С этим отлично справились местные юмористы😁
+3
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+2
Ответ Гагантура
Чем опозорила? Чем подвела?
Опозорила сборную, они без золота из-за кого остались.?
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Ответ Аврал
Хрусталёв.машину!!....
кстати, выдающийся фильм.
кто не смотрел - обязательно к просмотру.
те времена практически вернулись
+1
0
+1
Ответ Howard Norfolk
Началась кампания, Своих не бросаем, уже нет слов, чтобы описать, то, что происходит в нашей стране.
Ну, этих слов как бы нет уже давно - с тех пор как в тюрьму стали сажать детей за стишки, и всех подряд - за прерывистое дыхание в сторону власти. Вот где страшно, этот скачок от страны - хозяйки ЧМ по футболу до Северной Корей за пару лет. Валиева в КВН на этом фоне - ерунда, мелочь не стоящая упоминания…
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Ответ Stop-D
Такое ощущение, что все фигуристки соглашаются на любое предложение, они бы фильтровали хотя бы что-то. А то уже в любой сфере, хоть какая-то да фигуристка там уже есть.
Допингистка из-за которой 5 человек потеряли олимпийское золото , на федеральном канале-это позор и это днище.
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Ответ Мороженко
«Для нас все равно олимпийская чемпионка», – сказал Хрусталев. Адекватные спортсмены не принимают таких поблажек, не объявляют себя ОЧ, если они не ОЧ. Трусова в интервью сказала, что просила болельщиков не дарить ей медаль, в Валиева такую медаль приняла, да ещё и по первому каналу светилась "Я ОЧ", а из-за неё между прочим многие пострадали. Мало того и медали из профиля не убирает
Правильнее было бы сказать, что она до сих пор является действующей обладательницей всех мировых рекордов, абсолютной чемпионкой в своем виде спорта, многими считается самой красивой и талантливой фигуристкой в истории.
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Ответ Bartez1986
Среди нынешних команд это может сделать разве что Флэш-Рояль. Но и то вряд ли дадут. Хотя у них много шуток на грани
Имени меня тоже могли, но закончили
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