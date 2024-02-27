Камила Валиева вошла в состав жюри в игре КВН
Фигуристка Камила Валиева вошла в состав жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН.
Как сообщает ТАСС, съемка игры проходит сегодня в Центральном академическом театре Российской армии. В роли ведущего мероприятия выступает шоумен Дмитрий Хрусталев.
«Для нас все равно олимпийская чемпионка», – сказал Хрусталев, представляя Валиеву.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, а ее результаты от 25 декабря 2021-го были аннулированы. Сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов.
Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
Так она ещё будет не просто там сидеть, а судить такие шутки))) 😂
кто не смотрел - обязательно к просмотру.
те времена практически вернулись