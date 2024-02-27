Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в домогательствах: он обнимал женщину и имитировал поцелуй. Клуб отстранил сотрудника, полиция начала расследование
Журналистка пожаловалась в полицию на маскота «Интернасьонала».
Жизель Кюмпель, работающая на Rádio Monumental, сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам во время игры команды из Порту-Алегри против «Гремио» (3:2).
Репортер рассказала, что сидела за одними из ворот и обратила внимание на странное поведение персонажа-талисмана, который демонстрировал ей различные жесты и даже наклонился к ней, заглядывая в телефон.
Фото: Ricardo Duarte/Divulgação Inter
«Когда «Интернасьонал» забил гол, он остановился рядом со мной и просто обнял меня. Находясь в маске, он прижался к моей голове и изобразил поцелуй. Я услышала звук поцелуя и почувствовала его пот», – заявила Кюмпель.
Журналистка подала заявление в полицию, и оно было зарегистрировано как дело о сексуальных домогательствах.
В соцсетях репортер заявила, что пойдет на все, чтобы ни одной женщине больше не пришлось проходить через нечто подобное.
«Еще один день, когда женщины хотят выполнять свою работу в футболе и страдают из-за этого», – отметила она.
Полиция запросила у «Интернасьонала» записи с видеокамер и информацию о человеке, работающем маскотом.
Клуб сообщил, что отстранил сотрудника на время расследования, и выразил готовность помогать правоохранительным органам.
Но бразильской полиции недосуг, нужно защищать население от целующегося маскота.
Но в реальности, какие бы перегибы не были сейчас, в целом, картина мира такова, что сегодняшние дети просто вырастут в мире, где в целом публичные "приставания" с сексуальным подтекстом к незнакомым людям будут казаться неприемлемыми, и они будут считать это абсолютно нормальным.
А старики будут ворчать про то, что раньше было лучше, а мораль и нравственность совсем утерены.
Дно ещё не пробито, я уверен. Фантазёрки на выдумки горазды.
этого бы засудили, а такой прикольный на самом деле)