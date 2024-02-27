Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в домогательствах: он обнимал женщину и имитировал поцелуй. Клуб отстранил сотрудника, полиция начала расследование

Теги Интернасьонал Гремио высшая лига Бразилия происшествия девушки и спорт Футбол

Журналистка пожаловалась в полицию на маскота «Интернасьонала».

Жизель Кюмпель, работающая на Rádio Monumental, сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам во время игры команды из Порту-Алегри против «Гремио» (3:2).

Репортер рассказала, что сидела за одними из ворот и обратила внимание на странное поведение персонажа-талисмана, который демонстрировал ей различные жесты и даже наклонился к ней, заглядывая в телефон.

Фото: Ricardo Duarte/Divulgação Inter

«Когда «Интернасьонал» забил гол, он остановился рядом со мной и просто обнял меня. Находясь в маске, он прижался к моей голове и изобразил поцелуй. Я услышала звук поцелуя и почувствовала его пот», – заявила Кюмпель.

Журналистка подала заявление в полицию, и оно было зарегистрировано как дело о сексуальных домогательствах.

В соцсетях репортер заявила, что пойдет на все, чтобы ни одной женщине больше не пришлось проходить через нечто подобное.

«Еще один день, когда женщины хотят выполнять свою работу в футболе и страдают из-за этого», – отметила она.

Полиция запросила у «Интернасьонала» записи с видеокамер и информацию о человеке, работающем маскотом.

Клуб сообщил, что отстранил сотрудника на время расследования, и выразил готовность помогать правоохранительным органам.

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28 комментариев
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Куда катится этот мир ?
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Под маской был Рубиалес?
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Ответ ljolik888
Куда катится этот мир ?
в псевдофеменистический ад
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Пора вводить маскот-айди. Сил уже никаких нет,оборзели в край.
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Ещё одного нары ждут.
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нуну не всё так плохо. Он же черный. есть шансы на второй шанс и прощения.
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Уровень убийств 23 на сто тыщ населения ежегодно. В городах повальное воровство, в фавелах грабежи, стрельба и наркотрафик.
Но бразильской полиции недосуг, нужно защищать население от целующегося маскота.
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Ответ ljolik888
Куда катится этот мир ?
Да никуда он не катится. На самом деле катимся мы, а не мир. Мир же всегда становился более комфортным именно для новых поколений, а старики, которые хуже приспосабливаются к изменениям в силу просто потери нейропластичности мозга, всегда недовольны этими изменериями и им кажется, что мир катится в бездну.

Но в реальности, какие бы перегибы не были сейчас, в целом, картина мира такова, что сегодняшние дети просто вырастут в мире, где в целом публичные "приставания" с сексуальным подтекстом к незнакомым людям будут казаться неприемлемыми, и они будут считать это абсолютно нормальным.

А старики будут ворчать про то, что раньше было лучше, а мораль и нравственность совсем утерены.
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Хочется, чтобы маскотлм оказалась афроамериканка из ЛГБТ сообщества
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Ответ madaev
Под маской был Рубиалес?
Нашёл-таки новую работу )))
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Маразм крепчал!
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Скоро даже смотреть в сторону баб будет небезопасно.
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Что теперь до девушки домогаться нельзя?? А как с ними знакомиться???
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Ответ отто торро
Что теперь до девушки домогаться нельзя?? А как с ними знакомиться???
Попробуй чувство юмора, им это нравится.
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Ответ Budabuda
нуну не всё так плохо. Он же черный. есть шансы на второй шанс и прощения.
Кстати, да. Тут расизм очевидный, еще же потным обозвала. Вот была бы битва эпичная расизм vs феминизм.
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Ответ Антон Фалафель
Скоро даже смотреть в сторону баб будет небезопасно.
Что значит "скоро"? Уже
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А что собственно плохого то произошло?
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Надо было ей для защиты использовать маскотную сетку
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При Болсонару такой х не было.
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Дани Алвес из тюрьмы сбежал?
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Фемо-фанатка "Гремио"?
Дно ещё не пробито, я уверен. Фантазёрки на выдумки горазды.
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стаи диких маскотов разоряют поля и насилуют женщин. ужоснах.
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Я бы на месте всех маскотов на всех стадионах мира подал иски ко всем, кто лезет к ним обниматься. Бабла поднимут, мама не горюй...
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https://www.youtube.com/watch?v=I9V9L_V3KU4&ab_channel=MLBGlobal11
этого бы засудили, а такой прикольный на самом деле)
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да это прям изнасилование
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Алвес сбежал все таки в Бразилию😀😀
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Он с такой башкой может на нары не поместиться)
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Потный маскот: где он сейчас
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