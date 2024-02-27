Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в домогательствах: он обнимал женщину и имитировал поцелуй. Клуб отстранил сотрудника, полиция начала расследование

Журналистка пожаловалась в полицию на маскота «Интернасьонала».

Жизель Кюмпель, работающая на Rádio Monumental, сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам во время игры команды из Порту-Алегри против « » (3:2).

Репортер рассказала, что сидела за одними из ворот и обратила внимание на странное поведение персонажа-талисмана, который демонстрировал ей различные жесты и даже наклонился к ней, заглядывая в телефон.

Фото: Ricardo Duarte/Divulgação Inter

«Когда «Интернасьонал» забил гол, он остановился рядом со мной и просто обнял меня. Находясь в маске, он прижался к моей голове и изобразил поцелуй. Я услышала звук поцелуя и почувствовала его пот», – заявила Кюмпель.

Журналистка подала заявление в полицию, и оно было зарегистрировано как дело о сексуальных домогательствах.

В соцсетях репортер заявила, что пойдет на все, чтобы ни одной женщине больше не пришлось проходить через нечто подобное.

«Еще один день, когда женщины хотят выполнять свою работу в футболе и страдают из-за этого», – отметила она.

Полиция запросила у « » записи с видеокамер и информацию о человеке, работающем маскотом.

Клуб сообщил, что отстранил сотрудника на время расследования, и выразил готовность помогать правоохранительным органам.