Американским фигуристам могут вручить золотые медали Игр-2022 на Олимпиаде в Париже

Теги МОК сборная США Олимпиада-2022 Париж-2024 командные соревнования Фигурное катание

Фигуристам США могут вручить золото Игр-2022 на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщила американская журналистка Кристин Бреннан.

«Все девять членов олимпийской команды хотят, чтобы золотые медали им вручили на Олимпиаде в Париже, сообщил Олимпийский комитет США. 

Ждем одобрения МОК. Церемония вручения может пройти во время второй недели Игр с 4 по 11 августа, после чего будет празднование в Доме США», – написала Бреннан. 

На Олимпиаде-2022 американцы заняли в командном турнире второе место, победила сборная России.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Результаты командного были пересмотрены, из-за чего сборная России переместилась с первого на третье место, а золото получили американцы.

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46 комментариев
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КАС ещё даже не рассматривал дату слушаний по команднику (а также нужно время для вынесения решения), а американцы уже приготовились получать золотые медали на ОИ в Париже и праздновать!
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Вспоминается, как Томас Бах спешил всех предупредить, что на ОИ-2018 в Пхенчхане будут проведены дополнительные церемонии награждения иностранных спортсменов отобранными судебной панелью Освальда медалями российских олимпийцев. Но потом КАС вернул большинство медалей россиянам.
Так что и сейчас не нужно бежать впереди паровоза!
+16
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+11
Ответ ДИОНИС
КАС ещё даже не рассматривал дату слушаний по команднику (а также нужно время для вынесения решения), а американцы уже приготовились получать золотые медали на ОИ в Париже и праздновать!
Они знали, каким будет результат за два года.
+16
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+10
Не накатали они на золотые медали
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я как то на фермеров надеюсь... пока идет все по плану) но до июля навряд ли продержаться) а так было бы классно...
+8
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Ответ Большой Влад
Парижанам будет очень интересно увидеть, как великие спортсмены Винсент Чжоу и Карен Чен получат свои золотые медали. Возможно, им повезет увидеть, как Мэдлин Шизас также будет награждена бронзовой медалью за ее результат в 200 баллов.
Ну Шизас хотя бы на 3 место и накатала в своем виде обе программы. А вот бронза Садовскому с предпоследним местом в КП и последним в ПП и суммой 193,66 за две программы это конечно треш.
+6
0
+6
Клопов им в постель.
+9
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+6
Что значит "могут вручить на ОИ в Париже"?
Это американцы так хотят, но МОК пока ничего не говорит об этом. История может затянуться ещё на пару лет.
+7
-2
+5
Лучше бы прямо в Белом доме вручили, чтоб не ехать.)
+6
-1
+5
Парижанам будет очень интересно увидеть, как великие спортсмены Винсент Чжоу и Карен Чен получат свои золотые медали. Возможно, им повезет увидеть, как Мэдлин Шизас также будет награждена бронзовой медалью за ее результат в 200 баллов.
+12
-8
+4
Честно выиграть не смогли. А халявы хочется.
+11
-7
+4
А они решения суда не ходят дождаться? Апелляции же поданы
+4
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Через 100% подставу с допингом и политически мотивированным судилищем можно повесить себе чужие медали, но все прокаты есть в youtube и прекрасно видно как опозорились Винцент Чжоу и Карен Чен. Настоящая олимпийская чемпионка Камила Валиева, принесла команде максимальные 20 баллов, результат в КП 90.18 (отрыв от Хигучи 16 баллов), в ПП 178.92 (отрыв от Сакамото 20 баллов).
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Ответ Наталья Карлова
я как то на фермеров надеюсь... пока идет все по плану) но до июля навряд ли продержаться) а так было бы классно...
Я тоже на них надеюсь. Кучи навоза по всей стране - это шикарное дополнение к крысам, клопам и мигрантам.
Но есть вероятность, что перед ОИ им сунут какую-нибудь подачку в виде разовой льготы, чтобы заставить замолчать на некоторое время.
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Ответ Большой Влад
Они знали, каким будет результат за два года.
Точно знать они могли, только если сами приложили руку ко всей этой ситуации!
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"Цирк с конями "
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-2
+3
Я думаю, МГ вполне могут приехать - постоять на третьей ступеньке.. Москвина постоянно соглашается на такое дело.. за это её Лиз и любит.. и прочая подобная публика )
+11
-8
+3
Какой же это зашквар.
+4
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Главные выгодоприобретатели просто не могут дождаться незавоёванного золота.
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Ответ Честный контроль
Крым чей?
Так Viks же с Украины
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Ответ Железная Леди
Это-то как раз понятно. Для них потерянное время -потерянные деньги. Японцы тоже ,вероятно за. А вот с бронзой сплошные неясности.
Да и с золотом ещё ничего не ясно! Почитайте исковые требования ОКР, ФФКР и наших фигуристов в КАС. А без судебного решения нельзя проводить церемонию награждения.
+7
-5
+2
Т.е. вот эти люди, которые два года ныли в соцсетях, что не могут жить без медалей, теперь согласились подождать еще пол года? Конечно же, это совсем не было давлением на суд, просто так получилось.
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" Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…"
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Ответ ДИОНИС
Точно знать они могли, только если сами приложили руку ко всей этой ситуации!
Конечно приложили. А у вас есть какие-то сомнения?
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Ответ Чебурашка от Гены
Обхохотался с речи Винсента Чжоу, лузера на ОИ. 🤣🤣🤣Эйнштейн однажды сказал: «По мере своих небольших сил я стремлюсь служить истине и справедливости, невзирая на риск кому-то не понравиться». Спортсменам, находящимся в центре внимания, не привыкать к негативной реакции. От нас ожидают, что мы будем поддерживать совершенный образ спортивного мастерства и добродетели, но в то же время мы должны прислушиваться к критике, склонив головы, и молча соглашаться с конформизмом. Спортсмены, которые осмеливаются высказывать своё мнение, попадают под показательную порку, несмотря на то что они непосредственно вовлечены в вопрос и их суждения основаны на личном опыте.
Да с него вообще можно хохотать непрерывно, вечно показательно недооцененного)))
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Ответ Olga.t
Кажется, что был бы справедливым вариант не вручать никому золотые медали, а второму и третьему месту вручить серебро и бронзу. Кто что заслужил, на что накатали.
Если российская сторона отстоит свои золотые медали, опять придётся перераспределять?
Поэтому либо вручать серебро и бронзу, либо ждать дальше...
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Ответ Viks
"победила сборная России." - Чушь. Сборная ОКР, а не России. И не победила, а набрала набольшее количество баллов, которые ИСУ в 2022 не утвердил, а сейчас пересчитал и утвердил, но эти баллы оспариваются в КАС.
Крым чей?
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Ответ Viks
Жить надо в реальном мире, а не в пропаган донском. Крым сейчас российский, а мой коммент - просто констатация фактов реального мира.
В реальном мире звездаболы получают по орбите своей орбитальной станции за звездопад из своих уст. Так что держись за диван крепче, "воин".
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Ответ ДИОНИС
КАС ещё даже не рассматривал дату слушаний по команднику (а также нужно время для вынесения решения), а американцы уже приготовились получать золотые медали на ОИ в Париже и праздновать!
Это-то как раз понятно. Для них потерянное время -потерянные деньги. Японцы тоже ,вероятно за.
А вот с бронзой сплошные неясности.
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0
Кажется, что был бы справедливым вариант не вручать никому золотые медали, а второму и третьему месту вручить серебро и бронзу. Кто что заслужил, на что накатали.
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