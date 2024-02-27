Американским фигуристам могут вручить золотые медали Игр-2022 на Олимпиаде в Париже
Фигуристам США могут вручить золото Игр-2022 на Олимпиаде в Париже.
Об этом сообщила американская журналистка Кристин Бреннан.
«Все девять членов олимпийской команды хотят, чтобы золотые медали им вручили на Олимпиаде в Париже, сообщил Олимпийский комитет США.
Ждем одобрения МОК. Церемония вручения может пройти во время второй недели Игр с 4 по 11 августа, после чего будет празднование в Доме США», – написала Бреннан.
На Олимпиаде-2022 американцы заняли в командном турнире второе место, победила сборная России.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Результаты командного были пересмотрены, из-за чего сборная России переместилась с первого на третье место, а золото получили американцы.
Так что и сейчас не нужно бежать впереди паровоза!
Это американцы так хотят, но МОК пока ничего не говорит об этом. История может затянуться ещё на пару лет.
Но есть вероятность, что перед ОИ им сунут какую-нибудь подачку в виде разовой льготы, чтобы заставить замолчать на некоторое время.
Поэтому либо вручать серебро и бронзу, либо ждать дальше...
А вот с бронзой сплошные неясности.