Американским фигуристам могут вручить золотые медали Игр-2022 на Олимпиаде в Париже

Фигуристам США могут вручить золото Игр-2022 на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщила американская журналистка Кристин Бреннан.

«Все девять членов олимпийской команды хотят, чтобы золотые медали им вручили на Олимпиаде в Париже, сообщил Олимпийский комитет США.

Ждем одобрения . Церемония вручения может пройти во время второй недели Игр с 4 по 11 августа, после чего будет празднование в Доме США», – написала Бреннан.

На Олимпиаде-2022 американцы заняли в командном турнире второе место, победила сборная России.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Результаты командного были пересмотрены, из-за чего сборная России переместилась с первого на третье место, а золото получили американцы.