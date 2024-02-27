«Барса» исключила Алвеса из списка легенд клуба после приговора по делу об изнасиловании (Diario Sport)

«Барселона» исключила Дани Алвеса из списка легенд клуба.

Ранее бывший футболист сборной и «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 года тюрьмы. Сторона футболиста обжаловала решение.

В список легенд «Барселоны» включено 102 игрока, выступавших за клуб в разные периоды с момента основания. В соответствии с презумпцией невиновности «блауграна» лишила Алвеса статуса легенды лишь после официального оглашения приговора, сообщает Diario Sport.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей и выиграл 23 трофея.

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное

Статую Алвеса в его родном городе требуют убрать жители после приговора по делу об изнасиловании. Она подвергалась вандализму