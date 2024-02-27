«Барса» исключила Алвеса из списка легенд клуба после приговора по делу об изнасиловании (Diario Sport)

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига Футбол

«Барселона» исключила Дани Алвеса из списка легенд клуба.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии и «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 года тюрьмы. Сторона футболиста обжаловала решение.

В список легенд «Барселоны» включено 102 игрока, выступавших за клуб в разные периоды с момента основания. В соответствии с презумпцией невиновности «блауграна» лишила Алвеса статуса легенды лишь после официального оглашения приговора, сообщает Diario Sport.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей и выиграл 23 трофея.

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное

Статую Алвеса в его родном городе требуют убрать жители после приговора по делу об изнасиловании. Она подвергалась вандализму

Материалы по теме

77 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак наоборот включил
+100
-12
+88
Он несомненно остается легендарным футболистом, но видимо статус легенды подразумевает что клуб гордится этими людьми
+69
-2
+67
Это не наш Алвес, он еще в 2016 уволился.
+35
-1
+34
Ответ pit4er
Почему Месси не выписали из легенд? Его испанский суд приговорил к 21 месяцу тюрьму условно за неуплату налогов ещё в 2017-м https://m.sports.ru/football/1051553508.html
А по вашему нет разницы между изнасилованием и неуплатой налогов ?
+30
-3
+27
Ответ Omar Sivori
Спартак наоборот включил
Смешно читать от болельщика ювентуса)
+29
-7
+22
Правильно все сделали. Все-таки великий футболист и легенда клуба - разные по своей сути и основе понятия.
+15
-1
+14
Вместо Алвеса в список легенд Барселоны включен Эвребё
+31
-17
+14
Ответ S H A R K
Комментарий скрыт
тоже так думаю, но может там стоит вопрос этики, поведения и т.п.
+14
-1
+13
Ответ Ильфат Санатуллов
Комментарий скрыт
Деточка, ты европу знаешь только по ленте новостей?
+13
-3
+10
Ответ Ильфат Санатуллов
Комментарий скрыт
Во всем виноват прогнивший Запад.
+10
-4
+6
Ответ Ильфат Санатуллов
Комментарий скрыт
хорошо что в России теперь бывшие насильники и убийцы ходят с медальками детей в школах учат)) Вот это по мужски, по чести.
+10
-4
+6
Не стали ждать очередную апелляцию ? Странный подход.
+8
-3
+5
Ответ ШлепНога-Танцуй Ботинок
Есть список нарушений законодательства, которые хорошие нарушения, а какие плохие?)
Конечно. Преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
+5
0
+5
Ответ Proper Chels
Жесть, такую карьеру запятнал. Один из величайших крайних защитников в истории, почти во все рейтинги лучших из лучших попадал. А теперь о нем никто и вспоминать публично не будет, чтобы не дай Бог не стать тем, кто возвышает насильника. Еще и история максимально мутная с этой барышней.
Максимально мутные были у Менди, у Сигурдссона. А тут все было быстро и очевидно.
+5
-1
+4
Ответ Marcus-light
Где этот статус зафиксирован? А почему Роналду и Месси, осужденные за неуплату налогов, никак не подверглись унижениям? Воровать по-прежнему норм в современном мире?
Потому что вопросы налогообложения настолько запутаны и неоднозначны, особенно касаемы в трансграничных договорах и имиджевых правах, что приговор не означает однозначную вину осуждённого.
+4
0
+4
Ответ Роща Вангл
Разница между Европой и Рф. Алвес изнасиловал минутно девушку и сразу за решетку. В Рф играет до сих пор чел который перевозил наркоту тоннами и погубил много людей..ничего гуляет и это в народной команде хоть и позорной но не в этом суть.
Стрельцов Эдуард вам привет передает.
+5
-2
+3
Ответ Александр Гончаров
Есть только нарушение ЗАКОНА
Нет ) В УК РФ, например, есть 4 вида преступлений. А именно - преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. В законодательствах других стран - аналогично. Убийство и кража шоколадки - это разные виды преступлений.
+3
0
+3
Разница между Европой и Рф. Алвес изнасиловал минутно девушку и сразу за решетку. В Рф играет до сих пор чел который перевозил наркоту тоннами и погубил много людей..ничего гуляет и это в народной команде хоть и позорной но не в этом суть.
+6
-4
+2
Ответ Nike of FW
Артурчик, а сколько тебе было годиков когда матч судил Эвребе ?
Найкуля, мне было ровно на три года больше чем тебе. Посчитай сам
+3
-1
+2
Ответ Dexter Morgan
Мне отвратительно современное общество. Вчера вы им восхищались за все его достижения. А сегодня вы от него отказываетесь. При этом даже доказать никто и ничего не смог. Он легендой стал не потому, что он примерный семьянин и хороший человек. Он великий футболист. Точно так же Харви Вайнштейна убрали. А за что? За то, что молодые актрисы на всё были готовы, чтобы стать звёздами. В итоге убрали его и отменили. А без него вся киноиндустрия теперь в руках феминисток, лесбиянок, геев, толерастов. Толкин внезапно тоже стал плохим, потому что у него эльфы были белыми. И Уолт Дисней плохой. Все плохие. Пошли вы все к чёрту, современные либералы.
При чем здесь либералы, либералы любят женский пол, и харви был либерал
+2
0
+2
Ответ Vitto
Так его давно осудили за уклонение от налогов...
Уклонение от налогов-мелкая шалость. Это не преступление против личности
+1
0
+1
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Вместо Алвеса в список легенд Барселоны включен Эвребё
А удаление Абидаля на ровном месте в том матче - это тоже из симпатии к Барселоне произошло?🤡
+11
-10
+1
Ответ Dexter Morgan
Вот вам и культура отмены. Позорище. Все отвернулись. Дани Алвес один из величайших игроков. И им останется навсегда.
Ага. А Чикатило был отличным учителем русского языка и литературы)
+2
-1
+1
Ответ Dexter Morgan
Причём тут Чикатило?
Великий футболист не всегда хороший человек. Можно одним неверным поступком перечеркнуть всю свою блестящую карьеру. Дани будут помнить как одного из самых титулованных футболистов и насильника.
+1
0
+1
Ответ pit4er
Почему Месси не выписали из легенд? Его испанский суд приговорил к 21 месяцу тюрьму условно за неуплату налогов ещё в 2017-м https://m.sports.ru/football/1051553508.html
Хахаха
+6
-5
+1
Вот это поворот!!!
+3
-2
+1
Теперь он легенда клуба Саттон
+2
-1
+1
Все правильно. Статус легенды клуба - это не только победы на поле, но и достойное поведение вне газона.
Единственный вопрос в критерия, за обвинение в изнасиловании исключить. А за не уплату налогов, драке, и тп? Как обычно, чётких критериев нет, исходят из политических соображений.
+3
-2
+1
Больше Чем Клуб, да. Семья, ага.
+2
-1
+1
Ответ Pucheslav
А по вашему нет разницы между изнасилованием и неуплатой налогов ?
Не неуплатой, а разной точкой зрения на уплату налогов
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий