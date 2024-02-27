Матч «Реала» в последнем туре Ла Лиги перенесут из-за концертов Тейлор Свифт. Певица выступит на «Бернабеу» 29 и 30 мая

На «Сантьяго Бернабеу» в мае пройдет два концерта Тейлор Свифт.

Ранее стало известно, что ради подготовки стадиона к выступлению певицы « » попросил на день перенести матч 38-го тура против « ».

По информации Relevo, Ла Лига разрешила перенос игры с 26 на 25 мая.

Сообщается, что на « » пройдет два концерта Тейлор Свифт – они состоятся 29 и 30 мая. На данный момент поступило более 450 тысяч заявок на приобретение билетов на выступление певицы в Мадриде.

В рамках тура Тейлор выступит на нескольких крупных европейских стадионах, включая «Энфилд» и «Уэмбли».

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