Матч «Реала» в последнем туре Ла Лиги перенесут из-за концертов Тейлор Свифт. Певица выступит на «Бернабеу» 29 и 30 мая

Теги Энфилд Реал Мадрид Бетис Ла Лига Уэмбли Сантьяго Бернабеу календарь музыка Тейлор Свифт Футбол

На «Сантьяго Бернабеу» в мае пройдет два концерта Тейлор Свифт.

Ранее стало известно, что ради подготовки стадиона к выступлению певицы «Реал» попросил на день перенести матч 38-го тура Ла Лиги против «Бетиса».

По информации Relevo, Ла Лига разрешила перенос игры с 26 на 25 мая.

Сообщается, что на «Сантьяго Бернабеу» пройдет два концерта Тейлор Свифт – они состоятся 29 и 30 мая. На данный момент поступило более 450 тысяч заявок на приобретение билетов на выступление певицы в Мадриде.

В рамках тура Тейлор выступит на нескольких крупных европейских стадионах, включая «Энфилд» и «Уэмбли».

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74 комментария
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Да что в ней такого!!???
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Самая большая загадка шоу-бизнесса для меня - космическая популярность Свифт.
+50
-3
+47
В этом году Ла лигу Тэйлор Свифт заберет
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+39
Ответ Алексей Сметанин
Да что в ней такого!!???
Больше интересует как это разрешили перенести, ведь в последнем туре все матчи одновременно должны играть
+37
0
+37
Ответ ЦСКА1960
Комментарий скрыт
"срежиссировали победу"? Так, где моя шапочка из фольги?
+41
-6
+35
Ответ Иван Чеховъ
А что такого в Бузовой? Людей без вкуса всегда больше.
Сравнить Свифт с Бузовой - это как сравнить Ротенберга с Цукербергом.
+28
-7
+21
Ответ Алексей Сметанин
Да что в ней такого!!???
А что такого в Бузовой?
Людей без вкуса всегда больше.
+23
-9
+14
Расписание дня мадридского десантника:
8:00 Подъем
9:00 Завтрак
12:00 Нападение на Бетис
13:00 Взятие кубка Ла лиги
18:00 Концерт Тейлор Свифт
21:00 Салют
+16
-3
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Ответ Алексей Сметанин
Да что в ней такого!!???
Она внучка Джонотана Свифта
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Ответ Madcomposer
Сравнить Свифт с Бузовой - это как сравнить Ротенберга с Цукербергом.
Ну или Реал Мадрид с Реал Овьедо.
+5
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Ответ Alex1_Mason
Расписание дня мадридского десантника: 8:00 Подъем 9:00 Завтрак 12:00 Нападение на Бетис 13:00 Взятие кубка Ла лиги 18:00 Концерт Тейлор Свифт 21:00 Салют
21-30 - Запись на клубном ТВ итогового репортажа о том что судьи в Ла Лиге уже не те и им стоит обратить внимание на качество своей работы.
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Ответ TAGAY
а что если судьба чемпиона решится в последнем туре? в таком случае будет явный бред.. и у Реала будет преимущество, ну и у Бетиса. кажется совсем бредово переносить последний тур.. тем более из за всего лишь концерта...
Этот всего лишь концерт принесёт, по самым скромным подсчётам, 120 миллионов евро за 2 дня из которых Реал получает 70%. Никакой Бетис и прочие столько не приносят, так что всё просто
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Хорошо хоть РЕАЛУ непришлось играть на нейтральной поле, как это случилось бы с ЛИОНОМ, если бы пришлось играть стыки.
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Матч Реала отключили от системы Свифт.
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Ответ Алексей Сметанин
Да что в ней такого!!???
Белая натуралка. Плюс песни у нее более менее. Голос тоже неплохой. Выбилась сама, а не какой нибудь папик пропихнул.
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Ответ гилберт
Два дня подряд?
Поступило 450 000 заявок! Вместимость Бернабеу - 83 000! Она может хоть пять дней подряд выступать, собирая аншлаги)
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Ответ Алексей Сметанин
Да что в ней такого!!???
Американцы, Сэр...
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Ответ Алексей Сметанин
Да что в ней такого!!???
Поклонники Свифт: Что такое Реал? Наверное марка одежды
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Ответ Буратино55
Больше интересует как это разрешили перенести, ведь в последнем туре все матчи одновременно должны играть
В предпоследнем туре все начинают одновременно, в последнем обычно разносят матчи так, чтобы одновременно начинали только те, кто борется между собой
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Ответ Вальтер Пандиани
Самая большая загадка шоу-бизнесса для меня - космическая популярность Свифт.
Ну нравится она людям. Чего бубнить?
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Крутая девушка, Реал Мадрид подвинула)
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Нюша захочет приехать, также перенесут. Для них это не вопрос... Позор ЛаЛиги!
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Ответ Madcomposer
Сравнить Свифт с Бузовой - это как сравнить Ротенберга с Цукербергом.
Последние 4 буквы те же, сходство есть))
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Ответ Phantom1289
Белая натуралка. Плюс песни у нее более менее. Голос тоже неплохой. Выбилась сама, а не какой нибудь папик пропихнул.
)))) правда не знаете ее семью?
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Ответ alireal
Реал хозяин ЛАЛИГИ, а не позор.
Позор и самый настоящий! Ты в этом убедишься сам
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Если этот матч будет иметь турнирное значение, а он будет, то это позор. Потому что остальные команды будут играть по результату этой встречи, а болельщики, купившие билеты на трибуну других команд получат отбывание номера, вместо спортивной борьбы.
Я вот че-то не понимаю, одна Тейлор Свифт со своей ср...ой подтанцовкой не может подвинуться по датам? Это должны сделать 100 000 болельщиков и две команды? Ужас, блин, до чего деградировал мир.
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Скоро ли голы из трехметровых офсайдов начнут засчитываться Реалу по просьбе Тейлор Свифт? Уже недалеко осталось.
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Ответ alireal
Реал хозяин ЛАЛИГИ, а не позор.
Реал мерзкий клуб, на фоне остальных всегда выделялся.
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Получается Зенит круче Реала? В прошлом году концерт "Руки вверх" в С-Петербурге перенесли на неделю из-за матча на суперкубок)
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Ответ Balt
Чисто американская история. В РФ как-то её музыка не заходит. Слишком много типичного американского "воодушевления" и соответственно все мелодии в мажоре.
Ну как раз-таки из этой новости следует, что не "чисто американская" - вассалы глобалистов готовы тоже заполнять стадионы именно на тех исполнителях, которых слушают в США, дабы походить на "белых людей"🤣
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