Матч «Реала» в последнем туре Ла Лиги перенесут из-за концертов Тейлор Свифт. Певица выступит на «Бернабеу» 29 и 30 мая
На «Сантьяго Бернабеу» в мае пройдет два концерта Тейлор Свифт.
Ранее стало известно, что ради подготовки стадиона к выступлению певицы «Реал» попросил на день перенести матч 38-го тура Ла Лиги против «Бетиса».
По информации Relevo, Ла Лига разрешила перенос игры с 26 на 25 мая.
Сообщается, что на «Сантьяго Бернабеу» пройдет два концерта Тейлор Свифт – они состоятся 29 и 30 мая. На данный момент поступило более 450 тысяч заявок на приобретение билетов на выступление певицы в Мадриде.
В рамках тура Тейлор выступит на нескольких крупных европейских стадионах, включая «Энфилд» и «Уэмбли».
Как понять Тейлор Свифт – через 13 ее следов в большом спорте
Людей без вкуса всегда больше.
8:00 Подъем
9:00 Завтрак
12:00 Нападение на Бетис
13:00 Взятие кубка Ла лиги
18:00 Концерт Тейлор Свифт
21:00 Салют
Я вот че-то не понимаю, одна Тейлор Свифт со своей ср...ой подтанцовкой не может подвинуться по датам? Это должны сделать 100 000 болельщиков и две команды? Ужас, блин, до чего деградировал мир.