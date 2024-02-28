Холанд сделал пента-трик в матче с «Лутоном». Он забивал 5 голов меньше года назад – «Лейпцигу» в ЛЧ

Эрлинг Холанд второй раз за последний год забил в одной игре 5 голов.

Сегодня нападающий « » отличился в игре с « » в Кубке Англии. 4 из 5 мячей забиты после передач хавбека де Брюйне.

14 марта 2023 года норвежец оформил пента-трик в матче чемпионов против «Лейпцига».

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