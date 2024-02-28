Холанд сделал пента-трик в матче с «Лутоном». Он забивал 5 голов меньше года назад – «Лейпцигу» в ЛЧ

Теги Манчестер Сити Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Лутон Кевин де Брюйне РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд второй раз за последний год забил в одной игре 5 голов.

Сегодня нападающий «Манчестер Сити» отличился в игре с «Лутоном» в Кубке Англии. 4 из 5 мячей забиты после передач хавбека Кевина де Брюйне.

14 марта 2023 года норвежец оформил пента-трик в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев
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Пройдет совсем немного времени и пользователи спортса начнут гнобить Холланда за этот перфоманс не иначе как "покоритель Лутона". все это мы уже проходили тут)
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Последний игрок, забивавший 5+ голов в Кубке Англии за клуб из высшего дивизиона, – Джордж Бест в 1970 году
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И ведь язык не повернётся назвать Холанда замыкателем, носится по всему полю, в дриблинги идёт, в игре в пас шикарен, не портит баланс. Супер нападающий мира на предстоящие 10 лет
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Ответ Старик Стариканов
Комментарий удален пользователем
Месси когда-то просил переписать чужие голы на себя?)
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Ответ Старик Стариканов
Комментарий удален пользователем
Переписывание голов - это к Роналду )
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Рыжий с викингом нормально так подфармили на Лутоне. Пента-трики уже видели от Роналду с Месси. Нужен 6-ой, Эрлинг
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Сравнил клуб Апл и Эстонию) Не позорься))
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А я все мечтаю, чтобы де Брюйне все-таки получил «Золотой мяч». Гениальный игрок, и это он еще не в оптимальной форме!
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Ответ Владимир Владимирович
И ведь язык не повернётся назвать Холанда замыкателем, носится по всему полю, в дриблинги идёт, в игре в пас шикарен, не портит баланс. Супер нападающий мира на предстоящие 10 лет
Ну нет, всё таки нападающие типа Кейна это одно, а вот Холланд другое, не похожую работу делает. Так что всё равно больше к замыкателям он, получается.
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Неплохо, но все равно недотягивает до гола Лос Анджелес Гэлакси, поэтому всего лишь снова второй
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Ответ ta-tosha
Супер, да, пока не попадает под Вирдж-Матипа, Алабу с Милитао, или Салибу с Габи и иже с ними. Там эта суперовость враз и заканчивается, решать приходиться другим людям :) Доказано много раз
Милитао ?
Это шутка
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Холланд съест Мбаппе!
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Пента-трик? Пффф... Там Месси первый гол забил за пол года, ЗМ уже отправили в Майями
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Новость про 5 голов Холанда, половина коментов про Месси.

Как и в новостях про Роналду или Мбаппе.

Вот это величие.
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Все хейтеры Холланда как всегда не увидели один важный момент: Холланд сегодня шикарно отыграл, когда на него закидывали как на столба! При этом после замены на ту же позицию вышел Альварес - и сразу потерялась острота и сразу стала заметна разница! Сколько хороших атак Сити сегодня провел через Холланда как через столба!
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Ливерпуль на стадионе лутона еле ничью увез.
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Ответ Proper Chels
Новость про 5 голов Холанда, половина коментов про Месси. Как и в новостях про Роналду или Мбаппе. Вот это величие.
Вечные комплексы у хейтеров, что с них взять)))))
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Ответ ta-tosha
Супер, да, пока не попадает под Вирдж-Матипа, Алабу с Милитао, или Салибу с Габи и иже с ними. Там эта суперовость враз и заканчивается, решать приходиться другим людям :) Доказано много раз
Ливерпулю он забил))
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Так и набивается стата по Лутонам
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Не надейся, Эрлинг...Кевин тоже.. Впереди КА.. А-ха-ха-ха..
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Лучший прям сейчас ! Вот он ! Не трогайте ! Хотя за что ? Играет в своем клубе ! Про шейхов новостей нету ! Отгружает просто космос ! Скандалов нету ( в отличии от черепашки ) и я думаю ! Перес …. Очень умный человек ! Проще договориться тут 👉 чем с папой , мамой , сестрой , министром и ид ….. он сейчас намбер ван ! Человек из будущего ! Такая стата … и это в АПЛ ! Вот кто Бог ! Время других прошло .
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Ответ leon01
Роналду 2.0
Точно.. Тот тоже только "осасунам" накидывал.. Давече он это подтвердил болелам.. 😀😂
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Ответ Nikuz Z
Все хейтеры Холланда как всегда не увидели один важный момент: Холланд сегодня шикарно отыграл, когда на него закидывали как на столба! При этом после замены на ту же позицию вышел Альварес - и сразу потерялась острота и сразу стала заметна разница! Сколько хороших атак Сити сегодня провел через Холланда как через столба!
Так «хейтеры» Холанна как раз и не отрицают «столбовость» Эрлинга, лол.
Вопрос всегда стоит про другие качества, которые есть у того же Альвареса🤓
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Ответ Боевой Бурят Путина
А я все мечтаю, чтобы де Брюйне все-таки получил «Золотой мяч». Гениальный игрок, и это он еще не в оптимальной форме!
Все мечтатели дают интервью Моргану.. Проверено.. 😀
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Комментарий удален пользователем
Ответ ta-tosha
Это кубок, мистер статистика :)
Да, я уже заметил, пардон. Ну все равно было бы красиво))
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Ответ neoline099
Комментарий удален пользователем
Это кубок, мистер статистика :)
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Ответ vova123456
Ну нет, всё таки нападающие типа Кейна это одно, а вот Холланд другое, не похожую работу делает. Так что всё равно больше к замыкателям он, получается.
Вот именно, у чувака почти все голы в касание с прострелов/навесов или выходов один на один, а его уже в прайм-Суаресы или Кейны записали. Это ещё мы не забываем его одноногость, чего нет у того же Харри😎
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Человек1991 не знает, за что зацепиться. Уже пенальти считает))
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