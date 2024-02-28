Холанд сделал пента-трик в матче с «Лутоном». Он забивал 5 голов меньше года назад – «Лейпцигу» в ЛЧ
Эрлинг Холанд второй раз за последний год забил в одной игре 5 голов.
Сегодня нападающий «Манчестер Сити» отличился в игре с «Лутоном» в Кубке Англии. 4 из 5 мячей забиты после передач хавбека Кевина де Брюйне.
14 марта 2023 года норвежец оформил пента-трик в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Это шутка
Как и в новостях про Роналду или Мбаппе.
Вот это величие.
Вопрос всегда стоит про другие качества, которые есть у того же Альвареса🤓