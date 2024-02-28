Месси набрал 500 млн подписчиков в инстаграме. Больше лишь у Роналду – 622 млн

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Интер Майами Футбол

Лионель Месси стал вторым человеком с 500 млн подписчиков в инстаграме.

Прежде достичь этой отметки удалось только Криштиану Роналду. Сейчас за страницей форварда «Аль-Насра» следят свыше 622 млн пользователей.

В списке самых популярных звезд в инстаграме за Месси идут Селена Гомес (429 млн), Кайли Дженнер (400), Дуэйн Джонсон (396).

Всплеск популярности нападающего сборной Аргентины связан с победой на ЧМ-2022. Ему принадлежат три из пяти записей, вызвавших наибольший интерес в истории соцсети.

72% подписчиков Месси – мужчины, 85% – младше 34 лет. 12% аудитории Месси в инстаграме – из Бразилии, 8,1% – из Индии, 6,5% – из Аргентины.

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36 комментариев
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даже США и встреча с бибером не помогла инстасамки ФИФА догнать Роналду.
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Месси и КриРо - простые парни из глубинки нагибают всех этих "селебритис" на их поле🤣
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у роналду 80% подписчиков земляничные!)
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Ответ фк кабинет
Аргентинская инстасамка
Жена Роналду?
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Ответ Alex Gelaev
ромка кстати завтра замуж выходит!!)
совет да любовь вам с Романом)
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Ответ Человек1991
У Месси 500 миллионов реальных адекватных людей . У Роналду 500 миллионов это накрутка страниц-ботов от его собственного пиар агентства.
Половина авейровских не поняли на какого рональдо они подписаны.. Их нынче много.. Хехе..
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а что такое инстаграм?
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Ответ Alex Gelaev
ромка кстати завтра замуж выходит!!)
Надеюсь за гномовича? Они созданы друг для друга
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Он в Индии более популярен чем дома?
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Ответ benjamin92
Если и тут Месси его сделает, Рончик вообще умом тронется )
Пусть сначала в ЛЧ сделает ))))...или уже признали, что никогда?
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Ответ Человек1991
У Месси 500 миллионов реальных адекватных людей . У Роналду 500 миллионов это накрутка страниц-ботов от его собственного пиар агентства.
...реальных адекватных ценителей футбола из Индии ((
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Ответ Alex Gelaev
у роналду 80% подписчиков земляничные!)
😁)))
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Ответ фк кабинет
Аргентинская инстасамка
Это другое)
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Вроде цифра 122, но это 122 миллионов. С ума сойти. В сумме получается нереальное количество людей.
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Заметил, в Европе Месси не так сильно котируется. Все награды за счет стран третьего мира.
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Подписывайтесь - @leomessi
Надо поджать Роналду
:D
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Теперь понятно почему Месси так себя проявил в Китае - там Инстаграм заблокирован☝️
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на двоих больше лярда подписчиков только в инстаграм
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Геша напрягся.. 😀🤭
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А песня тишины хочу , набрала 150 млн просмотров , и ???
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Не скандальные жесты в адрес болельщиков, но тоже не плохо

ГОАТ
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