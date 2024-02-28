Месси набрал 500 млн подписчиков в инстаграме. Больше лишь у Роналду – 622 млн

Лионель Месси стал вторым человеком с 500 млн подписчиков в инстаграме.

Прежде достичь этой отметки удалось только . Сейчас за страницей форварда « » следят свыше 622 млн пользователей.

В списке самых популярных звезд в инстаграме за Месси идут Селена Гомес (429 млн), Кайли Дженнер (400), Дуэйн Джонсон (396).

Всплеск популярности нападающего сборной связан с победой на ЧМ-2022. Ему принадлежат три из пяти записей, вызвавших наибольший интерес в истории соцсети.

72% подписчиков Месси – мужчины, 85% – младше 34 лет. 12% аудитории в инстаграме – из Бразилии, 8,1% – из Индии, 6,5% – из Аргентины.