Ротенберг не считает себя большим тренером: «Как только начнешь так думать – это конец карьеры. Надо всегда стремиться развиваться и становиться лучшей версией себя»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что не считает себя большим тренером.

– Недавно Александр Кожевников заявил, что у вас есть задатки стать большим тренером. Вас вдохновляют такие слова от такого человека?

– Конечно, с большим уважением отношусь к Александру Кожевникову. Олимпийский чемпион, многое в своей жизни видел – игроков, тренеров. Конечно, вдохновляет!

Я очень благодарен за эти слова, буду стараться им соответствовать, работать над собой, развиваться каждый день, потому что любой тренер должен в первую очередь развиваться – в каждой игре, на каждой тренировке, чтобы выходить на новый уровень. Я это прекрасно понимаю, поэтому делаю все возможное, чтобы соответствовать этим словам.

– Вы считаете себя большим тренером?

– Думаю, что ни один тренер, ни один игрок не должен считать себя большим, что бы ни происходило – победа или поражение. Нельзя никогда быть довольным успеху на сегодняшний день. Нельзя быть довольным, потому что это чревато для любого игрока, тренера.

Надо всегда стремиться развиваться и становиться лучшей версией самого себя, несмотря ни на что. Как только тренер или игрок посчитает, что он большой – это конец карьеры. Поэтому нет, точно нет. Все только начинается, – сказал главный тренер СКА.

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78 комментариев
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У меня приятель когда-то был в системе СКА, остались знакомства. Он говорит что Ротенберг как специалист полный дилетант, чистый управленец. Весь процесс ведëт тренерский штаб, около десятка профи.
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Ты не тренер, ты глуповатый мажор, которому папа подарил хоккей.
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А есть вообще люди в нашем хоккее, которые критикуют Ротенберга? Нельзя постоянно только хвалить, это непедагогично:)))
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Ответ Назар Игорь
У меня приятель когда-то был в системе СКА, остались знакомства. Он говорит что Ротенберг как специалист полный дилетант, чистый управленец. Весь процесс ведëт тренерский штаб, около десятка профи.
Там корешков весь тренировочный процесс ведет, это даже невооружённым взглядом видно. Ротен просто тусить на скамеечке да давит на судей админресурсом.
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кто его вообще такую глупость спрашивает?
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
У тебя всё комментарии про стройку на Донбассе, ты там прораб что-ли? Работников не хватает? :)
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Прикольная жизнь у мужика. Хочешь поиграть в большого начальника? Играй. Надоело и захотел поиграть в хоккейного тренера? Пожалуйста, вот тебе клуб и сборная. Захотел стать пилотом истребителя/космонавтом/архитектором? Без проблем, устроим.

Сказка просто.
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Йозе Марино)))
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"что у вас есть задать стать" - тяжелейшее изнасилование русского языка...
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Видели мы как главный тренер СКА проводит тренировки. Финты ушами под камеру: лакроссы под ручного воротчика , спинорама и другая дичь от не профессионала .
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Ответ цэсемьэр
кто его вообще такую глупость спрашивает?
Однозначно глупость спросили . Роман это самый гениальный тренер в нашей лиги . Легенда . Ему уже надо писать пособия для нашего хоккея . Вперед Красная Машина !!!!!
+6
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Прекращайте хейтить выдающегося отечественного тренера 21 века, олимпийского чемпиона 2018 года , многократного призера ЧМ . Я все не запомнил . На сайте СКА под фамилией Романа Борисовича все его достижения и регалии в мировом хоккее . Даже финский спортивный техникум.
+6
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+6
Ответ densdens17
У тебя всё комментарии про стройку на Донбассе, ты там прораб что-ли? Работников не хватает? :)
Сторож . Какой из него прораб . Там уровень грамотности начальных классов .
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Мне казалось что он придумал хоккей
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Только честный труд!
Держим удар!
Работаем дальше!
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Ответ Сергей
"Задать стать...", скуден и немощен русский язык
Я на днях узнал , что критиковать авторов за ляпы нельзя - это чревато пожизненным баном. Так выпьем за то , чтобы нас радовали авторы и дальше.
+4
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Ответ КЕША
Прекращайте хейтить выдающегося отечественного тренера 21 века, олимпийского чемпиона 2018 года , многократного призера ЧМ . Я все не запомнил . На сайте СКА под фамилией Романа Борисовича все его достижения и регалии в мировом хоккее . Даже финский спортивный техникум.
финский спортивный техникум как альмаматер российской тренерской школы...)))))
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Ответ catcher69
финский спортивный техникум как альмаматер российской тренерской школы...)))))
Бггг)))
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Сколько не старайся 🤡 тренером тебе не стать
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Друг его отца говорил: "Нельзя держаться за власть. Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти"
+5
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+3
Ответ privet100
Прикольная жизнь у мужика. Хочешь поиграть в большого начальника? Играй. Надоело и захотел поиграть в хоккейного тренера? Пожалуйста, вот тебе клуб и сборная. Захотел стать пилотом истребителя/космонавтом/архитектором? Без проблем, устроим. Сказка просто.
«Выпил /украл - в тюрьму , выпил/ украл - в тюрьму! Романтика!»
+3
-1
+2
Ответ Турбомарсоход
Он случаем на паблик с цитатами Стэтхэма не подписан?😄
он настолько крут, что это стэтхэм на него подписан.
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Ответ КЕША
Прекращайте хейтить выдающегося отечественного тренера 21 века, олимпийского чемпиона 2018 года , многократного призера ЧМ . Я все не запомнил . На сайте СКА под фамилией Романа Борисовича все его достижения и регалии в мировом хоккее . Даже финский спортивный техникум.
Я не поленился и зашел почитать.
Дичь конечно полнейшая там написана…..
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Ответ Bartez1986
Интервью Кожевников на пару с Назаровым видать брали
И Артюхиным.
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Ответ Назар Игорь
У меня приятель когда-то был в системе СКА, остались знакомства. Он говорит что Ротенберг как специалист полный дилетант, чистый управленец. Весь процесс ведëт тренерский штаб, около десятка профи.
Вот это ты удивил…😂
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Ответ NN281061
Розенберг тренер?.. Даже не смешно. Интересно: какова численность тренерского штаба СКА при таком тренере с... задатками?
а зайдите на сайт ска и полюбуйтесь! Там тренеров почти столько же сколько игроков!
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Ответ Caniball
Я не поленился и зашел почитать. Дичь конечно полнейшая там написана…..
непонятно с какого буя он олимпийский чемпион и призер ЧМ. Даже википедия про Тихонова и Юрзинова не пишет что они олимпийские чемпионы. Это просто дичь лютая.
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Ответ icey_punk
Чтобы стать великим тренером Роману нужна победа прежде всего на Олимпиаде.
Он уже олимпийский чемпион . Откройте страницу ска . Там не только олимпийский чемпион , но и многократный обладатель медалей ЧМ.
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Конец карьеры - это когда : "Смотреть 800 матчей КХЛ и сборной России! В среднем – 100 матчей вживую за сезон. Это серьезный опыт, который теперь необходим для того, чтобы нам побеждать"
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Ответ КЕША
Бггг)))
вот такая панимаешь загогулина )))))))))
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