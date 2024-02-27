Ротенберг не считает себя большим тренером: «Как только начнешь так думать – это конец карьеры. Надо всегда стремиться развиваться и становиться лучшей версией себя»

Роман Ротенберг заявил, что не считает себя большим тренером.

– Недавно Александр Кожевников заявил, что у вас есть задатки стать большим тренером. Вас вдохновляют такие слова от такого человека?

– Конечно, с большим уважением отношусь к . Олимпийский чемпион, многое в своей жизни видел – игроков, тренеров. Конечно, вдохновляет!

Я очень благодарен за эти слова, буду стараться им соответствовать, работать над собой, развиваться каждый день, потому что любой тренер должен в первую очередь развиваться – в каждой игре, на каждой тренировке, чтобы выходить на новый уровень. Я это прекрасно понимаю, поэтому делаю все возможное, чтобы соответствовать этим словам.

– Вы считаете себя большим тренером?

– Думаю, что ни один тренер, ни один игрок не должен считать себя большим, что бы ни происходило – победа или поражение. Нельзя никогда быть довольным успеху на сегодняшний день. Нельзя быть довольным, потому что это чревато для любого игрока, тренера.

Надо всегда стремиться развиваться и становиться лучшей версией самого себя, несмотря ни на что. Как только тренер или игрок посчитает, что он большой – это конец карьеры. Поэтому нет, точно нет. Все только начинается, – сказал главный тренер .