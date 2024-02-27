Адвокат Промеса подал апелляцию в прокуратуру Амстердама по делу о контрабанде наркотиков

Адвокат Квинси Промеса подал апелляцию на решение суда по делу о наркотиках.

14 февраля суд Амстердама признал футболиста «Спартака» виновным по делу о контрабанде кокаина и заочно приговорил его к 6 годам тюремного заключения. Впоследствии Промес был объявлен в международный розыск. Решение суда можно было обжаловать в течение двух недель.

«Адвокат Промеса подал апелляцию от его имени сразу же после вынесения решения по делу о контрабанде наркотиков. Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной прокуратуре по апелляции», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама.

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