Адвокат Промеса подал апелляцию в прокуратуру Амстердама по делу о контрабанде наркотиков

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Адвокат Квинси Промеса подал апелляцию на решение суда по делу о наркотиках.

14 февраля суд Амстердама признал футболиста «Спартака» виновным по делу о контрабанде кокаина и заочно приговорил его к 6 годам тюремного заключения. Впоследствии Промес был объявлен в международный розыск. Решение суда можно было обжаловать в течение двух недель.

«Адвокат Промеса подал апелляцию от его имени сразу же после вынесения решения по делу о контрабанде наркотиков. Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной прокуратуре по апелляции», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама.

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28 комментариев
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Со стороны защиты отправьте туда ещё Ловчева,Быстрова и Билялетдинова. Зал суда и без стимулирующих веществ ухохочется. И с хорошим настроением ещё 5ку накинут.
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Ответ mean machine/
А также Кавазашвили, Титова и Свищева.
Всех перечислять задолбался бы, проще их объединить в "Промес team")
+9
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+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Со стороны защиты отправьте туда ещё Ловчева,Быстрова и Билялетдинова. Зал суда и без стимулирующих веществ ухохочется. И с хорошим настроением ещё 5ку накинут.
А также Кавазашвили, Титова и Свищева.
+10
-4
+6
Рафик неувиновэн?)
+8
-3
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Ответ Martin Naceri
Желаю ему оправдаться и заткнуть местных хейтеров из СПБ))
Был бы невиновен - пришел бы в суд.
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Ответ Martin Naceri
Желаю ему оправдаться и заткнуть местных хейтеров из СПБ))
Другой бы пожелал голландскому правосудию установить истину, но у тарасовских свои причуды.
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Надо было вместо адвоката Быстрова послать, он как сказал бы что суд по делу о крупной наркоорганизации не может идти 4 года так Промеса и оправдали бы сразу.
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Ответ Timur Gabdullin
Надо было вместо адвоката Быстрова послать, он как сказал бы что суд по делу о крупной наркоорганизации не может идти 4 года так Промеса и оправдали бы сразу.
Лучше Титова адвокатом. Этот клоун рассказал бы суду, что Кокси в доску свой спартаковец и они его, хоть и не русского, но один хрен в БЕДЕ не бросят...
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Хоть бы ему больше впаяли))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всех перечислять задолбался бы, проще их объединить в "Промес team")
я бы даже сказал proMЯС team!
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Потребовал вернуть груз ?
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Вот на поле бегает даже без шапки, он по-любому наркоман по-любому нарик конченый
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В тюрьму!
А я не хочу в тюрьму...
Отставить, он не хочет 🙃
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Он соглашался только на 400 капель, а ему приписали 402!
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Адвокат Промеса потребовал компенсацию от правительства Нидерландов за арест полторы тонны кокаина, конфискацию 4х загородных Вилл и изъятию любимого ножа футболиста.
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Промесу поможет только явка с повинной - может, скостят пару месяцев.
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А за удар ножом? А ежели он кого в России ножом в ногу ударит?
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Свободу узнику совести Антохе Промесу! Нидерландская репрессивная машина, руки прочь от нашего парня! Не забудем, не простим!
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Супер спортивная новость
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С таким-же успехом можно обратиться в «Международную лигу сексуальных реформ»
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Ответ скорпыч
А за удар ножом? А ежели он кого в России ножом в ногу ударит?
За ножевые 1,5 года ему дали
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Ответ Антинародная Команда
За ножевые 1,5 года ему дали
Почему протест не подали?))) Он же так может пол-России без ног оставить.)))
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Ответ скорпыч
Почему протест не подали?))) Он же так может пол-России без ног оставить.)))
Апелляцию по тому приговору отклонили уже
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