Быстров о «Спартаке»: «У кого-то в клубе должны быть яйца, чтобы ответить на жест Медведева. Если получат трешку от «Зенита» – у Абаскаля их нет»

Владимир Быстров надеется, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» в матче Мир РПЛ.

Команды встретятся 2 марта на «Газпром-Арене» в рамках 19-го тура российского чемпионата.

«Я надеюсь, что «Спартак» даст бой « ». Я думаю, у кого-то в « » есть яйца, чтобы ответить на жест Медведева. Посмотрим, у кого в итоге они есть.

Прежде всего, они должны быть у Абаскаля. Если все будет так, как сказал – «Спартак» получит трешку и поедет домой, – то у их нет. А если будет хорошая игра, тогда другое дело», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».