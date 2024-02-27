Быстров о «Спартаке»: «У кого-то в клубе должны быть яйца, чтобы ответить на жест Медведева. Если получат трешку от «Зенита» – у Абаскаля их нет»
Владимир Быстров надеется, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» в матче Мир РПЛ.
Команды встретятся 2 марта на «Газпром-Арене» в рамках 19-го тура российского чемпионата.
«Я надеюсь, что «Спартак» даст бой «Зениту». Я думаю, у кого-то в «Спартаке» есть яйца, чтобы ответить на жест Медведева. Посмотрим, у кого в итоге они есть.
Прежде всего, они должны быть у Абаскаля. Если все будет так, как сказал Радимов – «Спартак» получит трешку и поедет домой, – то у Абаскаля их нет. А если будет хорошая игра, тогда другое дело», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».
И с тобою и со мной, это яйца.
ну тут по факту, если человек избил собственную жену, порезал ножом кузена, а потом поучаствовал в контрабанде 1340 кило кокаина, очевидно и такт и воспитание у него отсутствуют 🙃 🙃 🙃
А дела Промеса в Голландии к Зениту никакого отношения не имеют
— К. Чапек. «Двенадцать приемов литературной полемики или пособие по газетным дискуссиям»
Только за плитою в людях воля закаляется
В яичнице, что главное? Дать вовремя по яйцам
Тогда ваши яйца хорошо приготовляются!