Быстров о «Спартаке»: «У кого-то в клубе должны быть яйца, чтобы ответить на жест Медведева. Если получат трешку от «Зенита» – у Абаскаля их нет»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Владислав Радимов премьер-лига Россия Александр Медведев контент Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров надеется, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» в матче Мир РПЛ.

Команды встретятся 2 марта на «Газпром-Арене» в рамках 19-го тура российского чемпионата.

«Я надеюсь, что «Спартак» даст бой «Зениту». Я думаю, у кого-то в «Спартаке» есть яйца, чтобы ответить на жест Медведева. Посмотрим, у кого в итоге они есть.

Прежде всего, они должны быть у Абаскаля. Если все будет так, как сказал Радимов – «Спартак» получит трешку и поедет домой, – то у Абаскаля их нет. А если будет хорошая игра, тогда другое дело», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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53 комментария
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Алло, это Володька! Вы там яйца тренируете вообще?
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Достали все уже! Яйца, яйца.
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Какое отношение имеет жест закомплексованного человека к тренеру Спартака? Вопрос риторический
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Ответ Заболотный о_О
Достали все уже! Яйца, яйца.
И студеною зимой, и зеленою весной
И с тобою и со мной, это яйца.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Комментарий удален модератором
Было бы странно, если представитель мужского пола знал о яйцах "понаслышке" .
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Эта наглость основанная на объективном превосходстве в игровом уровне на данный момент вызывает лишь жалость, будем объективны. У человека напрочь отсутствует чувство такта и воспитания, впрочем не удивлён. Петербург давно уже не тот. 🙃
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Обращать внимание на выходки дурно воспитанных коллег - значит, опускаться на их уровень. Вы ведь не спорите с собакой, которая вас облаяла? Так что много чести г-ну Медведеву. Не заслуживает столько.
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По-питерски Абаскалю нужно на жест Медведева свои яйца показать ?! Испанца можно покритиковать, но он - не хамло
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Не интересны Абаскалевы яйца. Мне.
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Где-то Володьку возле заведения побили слышал где яйца точно не нужны. ещё раз сходи Володя и будет тебе опять❤ .😀
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Быстрову надо бы побольше молчать о Спартаке. Есть отличные команды Ахмат, Балтика, Факел.
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если бы наши футболист играли бы как язык распускают ,мы бы уже трехкратные ЧМ были бы ,как минимум
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вышел Быстров на крыльцо почесать свое яйцо сунул руку нет яйца так и упал с крыльца
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Ответ Alex Chernov
Эта наглость основанная на объективном превосходстве в игровом уровне на данный момент вызывает лишь жалость, будем объективны. У человека напрочь отсутствует чувство такта и воспитания, впрочем не удивлён. Петербург давно уже не тот. 🙃
>>> У человека напрочь отсутствует чувство такта и воспитания, впрочем не удивлён.

ну тут по факту, если человек избил собственную жену, порезал ножом кузена, а потом поучаствовал в контрабанде 1340 кило кокаина, очевидно и такт и воспитание у него отсутствуют 🙃 🙃 🙃
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Ответ Птюч, Ёж.
Жест быдла оправдывают на Спортс? Тогда какого вы имеете право все наезжать на Спартак за Промеса?
мы сравниваем какой то жест, который собственно непонятно к кому направлен и что означает и челика который последовательно избил свою жену, потом порезал ножом кузена и в конце организовал контрабанду 1430 кило наркоты (и это только то что мы знаем, бог знает что он еще сделал)? я вас правильно понимаю?
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кто-то в Спартаке им всем приплачивает, что ли, чтоб хоть какая мотивация была?
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У Володьки их точно нет,охранник гейклуба ему в пятак зарядил,а он утерся.
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Володька хлеб у Мостового, Канчелькиса и Заремы отбирает потихоньку)
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Ответ Орарайма
Ну Медведев и Кержаков откровенно глумятся над Спартаком А дела Промеса в Голландии к Зениту никакого отношения не имеют
еще как имеет. мы играем в одной лиге с клубом который покрывает наркоторговца, организатора поножовщины и типа который избивал свою жену. я вот не хочу что бы Зенит играл с таким клубом и не хочу что бы футболисты Зенита играли с Промесом.
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Ответ Птюч, Ёж.
Жест быдла оправдывают на Спортс? Тогда какого вы имеете право все наезжать на Спартак за Промеса?
Медведев ударил кого-то ножом, избил жену или провёз полторы тонны кокаина?
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В кои то веки хочется посмотреть на отличный матч, а вот вся эта предыгровая словесная баталия даже раздражает уже.
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Абаскаль, где яйца?! ©️
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Комментарий удален модератором
Ответ La Crosse Bobcats
мы сравниваем какой то жест, который собственно непонятно к кому направлен и что означает и челика который последовательно избил свою жену, потом порезал ножом кузена и в конце организовал контрабанду 1430 кило наркоты (и это только то что мы знаем, бог знает что он еще сделал)? я вас правильно понимаю?
Ну Медведев и Кержаков откровенно глумятся над Спартаком
А дела Промеса в Голландии к Зениту никакого отношения не имеют
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Докатились. Кроме, как об яйцах, поговорить больше не о чем. Культура, блин.
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Ответ Alex Chernov
Эта наглость основанная на объективном превосходстве в игровом уровне на данный момент вызывает лишь жалость, будем объективны. У человека напрочь отсутствует чувство такта и воспитания, впрочем не удивлён. Петербург давно уже не тот. 🙃
Despicere (смотреть свысока - лат.) cостоит в том, что участник диспута должен дать почувствовать противнику свое интеллектуальное и моральное превосходство, иными словами, дать понять, что противник - человек ограниченный, слабоумный, графоман, болтун, совершенный нуль, дутая величина, эпигон, безграмотный мошенник, лапоть, плевел, подонок и вообще субъект, недостойный того, чтобы с ним разговаривали. Такая априорная посылка дает вам затем право на тот барский, высокомерно-поучающий и самоуверенный тон, который неотделим от понятия "дискуссия".

— К. Чапек. «Двенадцать приемов литературной полемики или пособие по газетным дискуссиям»
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Вы сначала выиграйте, а потом звиздобольте, умник хреново!
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Терпение, спокойствие, сейчас они появятся
Только за плитою в людях воля закаляется
В яичнице, что главное? Дать вовремя по яйцам
Тогда ваши яйца хорошо приготовляются!
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Тема яиц раскрыта не полностью
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Хорошо сказал..
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