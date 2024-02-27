Родионенко о питании на базе «Озеро Круглое»: «Сбои иногда случаются в любом деле, и они устраняются. Но никто не бежит сразу писать, что все плохо»

Родионенко заявила, что на базе «Озеро Круглое» организовано нормальное питание.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на тренировочной базе. «На базе в последние дни вообще есть нечего – у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания», – написала она в соцсети.

«На базе нормальное питание, меню разрабатывают доктора. Если возникают какие-то сбои, то они очень быстро устраняются.

Мы постоянно говорим, что в питании должно быть так и так. Но не всегда все получается. Но говорить, что все плохо в этом отношении, нельзя.

Все находятся в одинаковых условиях – и гимнасты, и синхронистки, и фехтовальщики. Мы не одни здесь, но никто ранее никогда не говорил, что здесь безобразное питание.

А сбои иногда случаются в любом деле, и они устраняются. Но никто не бежит сразу писать, что все плохо», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Приходится выживать на овощах». Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на тренировочной базе