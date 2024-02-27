Родионенко о питании на базе «Озеро Круглое»: «Сбои иногда случаются в любом деле, и они устраняются. Но никто не бежит сразу писать, что все плохо»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Ангелина Мельникова ТАСС Гимнастика

Родионенко заявила, что на базе «Озеро Круглое» организовано нормальное питание.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на тренировочной базе. «На базе в последние дни вообще есть нечего – у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания», – написала она в соцсети. 

«На базе нормальное питание, меню разрабатывают доктора. Если возникают какие-то сбои, то они очень быстро устраняются.

Мы постоянно говорим, что в питании должно быть так и так. Но не всегда все получается. Но говорить, что все плохо в этом отношении, нельзя.

Все находятся в одинаковых условиях – и гимнасты, и синхронистки, и фехтовальщики. Мы не одни здесь, но никто ранее никогда не говорил, что здесь безобразное питание.

А сбои иногда случаются в любом деле, и они устраняются. Но никто не бежит сразу писать, что все плохо», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко. 

«Приходится выживать на овощах». Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на тренировочной базе

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17 комментариев
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Почему нельзя говорить что плохо, если действительно плохо?
Раздражает эта скрепа «не выносить сор из избы». Почему-то нужно покрывать людей, которые плохо делают свою работу.
+61
0
+61
а как вас еще заставить работать кроме как оглаской?
+34
-1
+33
Мадам Родионенко в 87 лет старший тренер сборной?
Нафига?
+31
-1
+30
Ответ Ярик01
Мадам Родионенко в 87 лет старший тренер сборной? Нафига?
ей же надо внуков кормить, походу они и съели всю норм еду с базы)
+24
-1
+23
Российская газета 1905 года (после событий на броненосце "Потемкин"): "Борщи из протухшего мяса случаются повсюду, Но это не повод начинать революции."
+21
-1
+20
А с Вами по-другому нельзя. Если замолчать, вы даже зад свой не почешите, Вам и так норм, главное что деньги на питании попилены, и сауна на вечер заказа с девочками (не в смысле гимнастками), все остальное Вас не заботит, до тех пор, пока жареный петух не клюнет
+20
-3
+17
"Мельникова, конечно, всё преувеличивает. Тем более, у Ангелины стали такие запросы, что ощущение, будто у нас не тренировочная база, а ресторан. Здесь такого никогда не будет! Параллельно с ней в столовую ходят ещё 250 человек. Да, к питанию есть определённые претензии, но мы исправляем их, сразу говорим, что можно, а что нельзя. Отдельно для Мельниковой никто готовить не будет! Она стала себя вести так, будто она тут одна тренируется, а никого больше нет,."— приводит слова 87-летней наставницы Sport24.ru.
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Если никто, кроме Ангелины, не жалуется, это ещё не значит, что всё хорошо......
+14
-1
+13
Ответ Ярик01
Мадам Родионенко в 87 лет старший тренер сборной? Нафига?
Я понимаю скучно на пенсии, но надо давать дорогу более молодым тренерам.
+8
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+8
Ответ гилберт
Комментарий скрыт
если не трубить, то ваш этот разовый случай превратится в систему
+7
0
+7
бюрократы всегда жалуются что на них жалуются)
уж на что наш народ очень терпеливый в вопросе условий, сделайте хотя бы человеческие условия и никто жаловаться не будет
+7
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+6
"Но никто не бежит сразу писать как всё плохо", как выяснилось - бежит...
+7
-4
+3
Если отвечают «все в одинаковых условиях», значит с едой реально швах
+3
0
+3
Молодец Ангелина, если что-то не устраивает надо говорить, подымать вопрос, другой вопрос зачем это делать через соцсети, существуют другие способы коммуникаций
+2
-1
+1
Ответ Ярик01
Мадам Родионенко в 87 лет старший тренер сборной? Нафига?
А что удивительного? Я бы сильнее офигел, если бы она в таком возрасте была младшим тренером
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С одной стороны в нашей культуре сор из избы выносить не принято, а с другой - наглость организаторов тоже имеет какой-то предел. Скорее всего, в паблик эта проблема попала далеко не после одного случая.
+1
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0
Ответ Олег Акимов
Почему нельзя говорить что плохо, если действительно плохо? Раздражает эта скрепа «не выносить сор из избы». Почему-то нужно покрывать людей, которые плохо делают свою работу.
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