Камила Валиева снялась в репортаже японского канала NHK

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева снялась в репортаже японского телеканала NHK.

Выпуск выйдет в эфир 3 марта. В анонсе под заголовком «Исповедь Валиевой» говорится о ее допинг-деле и отстранении россиян от международных стартов.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. Сборная России лишилась золота командного турнира на Олимпиаде-2022 и переместилась на третье место. На первое вышли фигуристы США, на второе – команда Японии.

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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59 комментариев
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Советую всем принимать допинг - и будет вам слава
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О чем она там будет рассказывать , что что члучайно съела пирожное, в котором случайно оказался дедушкин ТМЗ ведь другой версии нет.
+24
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Мама Камилы монттизирует по полной. За интервью и фильм Японцы думаю прилично заплатили. Но уверен ничего нового там не будет, так что японцы прогадали и только зря потратились.
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А у нас она нигде не давала интервью на эту тему.
+11
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Как же она надоела.
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Ответ Kayra Kurt
Лучшая подруга Камилы Ева отравила ее, и она это знает, даже Инстаграм больше не подписан на нее!
Зачем это надо Еве? Чтобы что? Чтобы ее друг Кондратюк лишился медали?
+6
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+6
Ответ Kayra Kurt
Лучшая подруга Камилы Ева отравила ее, и она это знает, даже Инстаграм больше не подписан на нее!
А ей это зачем?
+5
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+5
А в хентае не снялась?
+9
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+5
Ответ <vella>
кому как, вы бы посмотрели сколько человек ее поддерживают в тг, после вердикта КАС вообще 140875 комментов, и все с объяснениями в любви
Это боты были вы посмотри на эти коментарии которые типа были
+9
-5
+4
Ответ Kayra Kurt
Лучшая подруга Камилы Ева отравила ее, и она это знает, даже Инстаграм больше не подписан на нее!
Я тоже, об этом думала.... Но почему она, в этом не призналась??? Странная дружба: со слов Камилы, в ОИ сезон, Ева ей написала в инстаграм, с предложением познакомиться....ну и завертелось. Она была в Питере, в момент ЧР???
+5
-1
+4
это как понять?)
+7
-4
+3
Ответ <vella>
кому как, вы бы посмотрели сколько человек ее поддерживают в тг, после вердикта КАС вообще 140875 комментов, и все с объяснениями в любви
Там сплошные смайлы и спам, в основном от детей
+4
-1
+3
почему все новости про фигурку - это какой-то Дом 2?
+4
-2
+2
Ответ <vella>
кому как, вы бы посмотрели сколько человек ее поддерживают в тг, после вердикта КАС вообще 140875 комментов, и все с объяснениями в любви
Лучше бы своих детей любили нормально, а не телку в телевизоре.
+6
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Ответ Злодей Спб
На завод!
На кировский тебе дорога, танки делать.
+2
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Ответ Lapo Elkann
я смотрела. там Камила рассказывает как она спросила после ЧР-21 Анечку , как она еле докатала кп , а в пп ожила , а она посоветовала ей тмз.
Вызывайте скорую, впрочем вам уже ничего не поможет.
+3
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Ответ asusp527
Как же она надоела.
Я бежала за вами два
квартала, чтобы сказать
вам, что вы мне абсолютно
безразличны.😂
+5
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+1
Ответ наталья Головченко
Я тоже, об этом думала.... Но почему она, в этом не призналась??? Странная дружба: со слов Камилы, в ОИ сезон, Ева ей написала в инстаграм, с предложением познакомиться....ну и завертелось. Она была в Питере, в момент ЧР???
Пхаха, лол) Что за бред? Зачем ей это?)
У преступления всегда есть мотив, кому это было выгодно. Если подсыпали, то среди тех, кому это было выгодно и надо искать
+3
-2
+1
Ответ <vella>
это как понять?)
Давно видно сняли теперь покажут. Посмотрим как подадут
+3
-2
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Ответ <vella>
а когда снимали?
Осенью и обещают фрагменты после оглашения вердикта
+1
0
+1
Ответ Дуда
А кто это Ева? И как она стала дружить с Камилой?Так ,просто с улицы не может чужой человек навязатся к всемирной известной спортсменке.
Танцами занимается, короче тоже не ноунейм
+2
-1
+1
Ответ Дуда
А кто это Ева? И как она стала дружить с Камилой?Так ,просто с улицы не может чужой человек навязатся к всемирной известной спортсменке.
Ева Уварова, Танцы на ТНТ
+1
0
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Ответ Syndycate
Пхаха, лол) Что за бред? Зачем ей это?) У преступления всегда есть мотив, кому это было выгодно. Если подсыпали, то среди тех, кому это было выгодно и надо искать
Слушайте, подноготной может быть сколько угодно…. Тогда, чем объясните, что они напрочь перестали общаться, когда началось следствие???!!!
+1
0
+1
Show must go on
+4
-3
+1
Может покается, все расскажет и всех сдаст, как стеклотару?)))
+4
-3
+1
Ответ Kayra Kurt
Лучшая подруга Камилы Ева отравила ее, и она это знает, даже Инстаграм больше не подписан на нее!
А кто это Ева? И как она стала дружить с Камилой?Так ,просто с улицы не может чужой человек навязатся к всемирной известной спортсменке.
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Ответ Даша Лавренова
Ева Уварова, Танцы на ТНТ
На фото Уварова для меня где то неприятная,не знаю ...неприятная.
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Ответ Александр Шульгин
Это боты были вы посмотри на эти коментарии которые типа были
я видела
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Ответ Philipp Panov
Лучше бы своих детей любили нормально, а не телку в телевизоре.
почему лучше?)
они не любят своих детей?
к тому же, среди ее фанов много совсем юных людей
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Стоило девочке принять допинг и пошли приглашения.
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