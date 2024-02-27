Камила Валиева снялась в репортаже японского канала NHK

Российская фигуристка Камила Валиева снялась в репортаже японского телеканала NHK.

Выпуск выйдет в эфир 3 марта. В анонсе под заголовком «Исповедь Валиевой» говорится о ее допинг-деле и отстранении россиян от международных стартов.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. Сборная России лишилась золота командного турнира на Олимпиаде-2022 и переместилась на третье место. На первое вышли фигуристы США, на второе – команда Японии.

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Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?