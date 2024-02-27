Камила Валиева снялась в репортаже японского канала NHK
Российская фигуристка Камила Валиева снялась в репортаже японского телеканала NHK.
Выпуск выйдет в эфир 3 марта. В анонсе под заголовком «Исповедь Валиевой» говорится о ее допинг-деле и отстранении россиян от международных стартов.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. Сборная России лишилась золота командного турнира на Олимпиаде-2022 и переместилась на третье место. На первое вышли фигуристы США, на второе – команда Японии.
Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
квартала, чтобы сказать
вам, что вы мне абсолютно
безразличны.😂
У преступления всегда есть мотив, кому это было выгодно. Если подсыпали, то среди тех, кому это было выгодно и надо искать
они не любят своих детей?
к тому же, среди ее фанов много совсем юных людей