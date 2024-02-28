Овечкин против «Детройта»: 4-й подряд матч без голов, передача, 5 бросков, 2 хита и «минус 2» за 15:59
Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче с «Детройтом».
Капитан «Вашингтона» выступил ассистентом при шайбе Хендрикса Лапьера во втором периоде игры с «Ред Уингс» (3:8) в регулярном чемпионате НХЛ.
38-летний россиянин не забил в 4-м матче подряд. На его счету 43 (16+27) очка в 55 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23».
Сегодня Овечкин (15:59, 3:24 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Матч стал для Александра 1402-м за карьеру в рамках регулярок. С 838 голами он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
+44 у Овечкина
Хотя еще не вечер. За два сезона оставшихся может выйти в 0.
Люблю макать местных 🤡 и ванг. Стоит начать набивать шайбы и они пропадают, пойдёт засуха и они тут как тут 🤣
Смысл что-то писать после игры с заброшенными Овечкиным шайбы? Там мироточит экран, играет гимн, трубит дух. Там только можно отойти и умилиться)
И самый опытный игрок лиги- Джо Павелски, который и забил больше. Джиордано старше, но он мало играет
Ранее у этого же юзера -"Судя по тому, что он в перерыве на матч всех звезд полетел из США в Дубай на пляж, ни за какой ум он не возьмется.
Можете скринить. Он вряд ли доиграет это контракт. Результативность его не пойдет в гору, а будет только падать."
Ну что же.
Либо Леонсис меняет всё руководство, либо ВК возвращается на дно в эпоху до Сани.
Имеем - очень глупого ГМ, который избавился от лучших игроков за несколько лет и заменил их великовозрастным неликвидом.
Имеем Президента, который это всё допустил.
Имеем тренера, Оутса-2 со своими экспериментами. Загнать левого вингера вправо в большинстве и под синюю - это нечто. Это 10 лет назад не сработало и сейчас тем более.
…..
Леонсису надо вмешиваться в ситуацию.
Иначе Вашингтону просто конец.