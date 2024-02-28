Овечкин против «Детройта»: 4-й подряд матч без голов, передача, 5 бросков, 2 хита и «минус 2» за 15:59

Теги Вашингтон Детройт Александр Овечкин НХЛ Хендрикс Лапьер Хоккей

Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче с «Детройтом».

Капитан «Вашингтона» выступил ассистентом при шайбе Хендрикса Лапьера во втором периоде игры с «Ред Уингс» (3:8) в регулярном чемпионате НХЛ

38-летний россиянин не забил в 4-м матче подряд. На его счету 43 (16+27) очка в 55 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23». 

Сегодня Овечкин (15:59, 3:24 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

Матч стал для Александра 1402-м за карьеру в рамках регулярок. С 838 голами он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх). 

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
+520 У товарища Грецки за карьеру.
+44 у Овечкина
Хотя еще не вечер. За два сезона оставшихся может выйти в 0.
+43
-6
+37
Минус и овечкин уже синонимы
+46
-16
+30
Ответ Artemque
Комментарий скрыт
А глоры, смотрю, нервные какие-то
+31
-7
+24
Саня просто переживает по поводу результатов выборов, до 20 марта подождите.
+22
-5
+17
Лучший по минусам. Где Дух?
+22
-9
+13
толстяку нужен отдых в дубае или турции
+14
-5
+9
Как же так, опять «рекордсменов» дед не смог порадовать(( Уверен, для успеха нужно замутить еще одну футболочку “P.Team”.
+15
-8
+7
Минус 3 не набрал - считай, матч удался
+9
-5
+4
Потрясающе Саша! Я горжусь тобой, давай продолжай!
+5
-2
+3
Ответ Olga Litvinchuk
16 шайб в 55 играх. Впечатляющая результативность. На уровне Спронга, Шмальца и Фредерика И спасибо, что вы изучаете мой профиль! Я нашла своих кумиров)
Сравниваешь стату считай самого опытного игрока лиги с 26-28 летними хокееистами? Ну норм, но всё равно конечно не такое дно, как сравнивать плюс/минус игроков разных эпох и разных позиций. Старайся лучше)
Люблю макать местных 🤡 и ванг. Стоит начать набивать шайбы и они пропадают, пойдёт засуха и они тут как тут 🤣
+6
-3
+3
Ответ Сергей
Лучший по минусам. Где Дух?
Нитроглицерин глотает
+6
-3
+3
Ответ Рамиль Кизимов
Сравниваешь стату считай самого опытного игрока лиги с 26-28 летними хокееистами? Ну норм, но всё равно конечно не такое дно, как сравнивать плюс/минус игроков разных эпох и разных позиций. Старайся лучше) Люблю макать местных 🤡 и ванг. Стоит начать набивать шайбы и они пропадают, пойдёт засуха и они тут как тут 🤣
Так ведь закономерно. Глоры же тоже прячутся во время засухи, которые случаются куда как чаще, чем противное.
Смысл что-то писать после игры с заброшенными Овечкиным шайбы? Там мироточит экран, играет гимн, трубит дух. Там только можно отойти и умилиться)

И самый опытный игрок лиги- Джо Павелски, который и забил больше. Джиордано старше, но он мало играет
+6
-4
+2
опять Овечкин мимо ворот попал🤣🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Olga Litvinchuk
+520 У товарища Грецки за карьеру. +44 у Овечкина Хотя еще не вечер. За два сезона оставшихся может выйти в 0.
Ну прогнозист из тебя так себе 🤣
Ранее у этого же юзера -"Судя по тому, что он в перерыве на матч всех звезд полетел из США в Дубай на пляж, ни за какой ум он не возьмется.
Можете скринить. Он вряд ли доиграет это контракт. Результативность его не пойдет в гору, а будет только падать."
+10
-8
+2
Передачу выложил,как на блюдечке..фартануло Лапьеру)).
+2
0
+2
Овецкин стабилен!
+2
-1
+1
Ответ Рамиль Кизимов
Ну прогнозист из тебя так себе 🤣 Ранее у этого же юзера -"Судя по тому, что он в перерыве на матч всех звезд полетел из США в Дубай на пляж, ни за какой ум он не возьмется. Можете скринить. Он вряд ли доиграет это контракт. Результативность его не пойдет в гору, а будет только падать."
Но тут он скорее прав ,чем нет,к концу карьеры он может легко в минус уйти
+2
-1
+1
Овечкин вернулся!
+3
-2
+1
Ответ xQcoW
Минус и овечкин уже синонимы
До рекордных -35 сезона 2013-14 совсем чуть-чуть. Давай Саня, топи (Валиков)!
+2
-2
0
Ответ xQcoW
Минус и овечкин уже синонимы
Комментарий удален модератором
Детройт выиграл на классе.
Ну что же.
Либо Леонсис меняет всё руководство, либо ВК возвращается на дно в эпоху до Сани.
Имеем - очень глупого ГМ, который избавился от лучших игроков за несколько лет и заменил их великовозрастным неликвидом.
Имеем Президента, который это всё допустил.
Имеем тренера, Оутса-2 со своими экспериментами. Загнать левого вингера вправо в большинстве и под синюю - это нечто. Это 10 лет назад не сработало и сейчас тем более.
…..
Леонсису надо вмешиваться в ситуацию.
Иначе Вашингтону просто конец.
+1
-1
0
Это самый слабый и унылый соперник с которым Детройт играл в этом сезоне. Толстяк на -3 не улетел уже плюс.
+2
-2
0
Детройт красавчеки. Спокойно, легко, на классе.
+2
-2
0
Жаль, вторую передачу отменили.
+4
-4
0
Ответ Olga Litvinchuk
+520 У товарища Грецки за карьеру. +44 у Овечкина Хотя еще не вечер. За два сезона оставшихся может выйти в 0.
Интересно,какой у Кросби плюс за карьеру,думаю за 250
0
0
0
Ответ Olga Litvinchuk
Так ведь закономерно. Глоры же тоже прячутся во время засухи, которые случаются куда как чаще, чем противное. Смысл что-то писать после игры с заброшенными Овечкиным шайбы? Там мироточит экран, играет гимн, трубит дух. Там только можно отойти и умилиться) И самый опытный игрок лиги- Джо Павелски, который и забил больше. Джиордано старше, но он мало играет
Самый опытный Райан Сутер. Недавно новость выкладывали. Ови следом идёт, на игр ~20 что ли у него меньше
0
0
0
Ответ Olga Litvinchuk
16 шайб в 55 играх. Впечатляющая результативность. На уровне Спронга, Шмальца и Фредерика И спасибо, что вы изучаете мой профиль! Я нашла своих кумиров)
И выше всех россиян в этом возрасте, тем не менее. И вообще, большинства хоккеистов. Странно хайповать на закономерном закате карьеры игрока
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий