Овечкин против «Детройта»: 4-й подряд матч без голов, передача, 5 бросков, 2 хита и «минус 2» за 15:59

Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче с «Детройтом».

Капитан « » выступил ассистентом при шайбе во втором периоде игры с «Ред Уингс» (3:8) в регулярном чемпионате .

38-летний россиянин не забил в 4-м матче подряд. На его счету 43 (16+27) очка в 55 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23».

Сегодня Овечкин (15:59, 3:24 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.

Матч стал для Александра 1402-м за карьеру в рамках регулярок. С 838 голами он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).