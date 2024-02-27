Суд обязал Сафонова выплачивать бывшей жене 25% дохода ежемесячно в качестве алиментов на дочь. С вратаря «Краснодара» взыскали долг за 2 года

Теги премьер-лига Россия светская хроника Краснодар Матвей Сафонов деньги Футбол

Суд обязал Матвея Сафонова выплатить бывшей супруге долги по алиментам.

В мае 2023 года бывшая жена голкипера «Краснодара» Анастасия Сафонова заявила, что футболист намерен отобрать у нее дочь, родившуюся в июне 2021 года и взыскать алименты на ее содержание – 13 386 рублей в месяц. Впоследствии она сообщила о намерении Сафонова добиться возбуждения уголовного дела.

Как передает портал 93.ru со ссылкой на Kub Mash, в январе суд удовлетворил требования экс-супруги Сафонова и обязал футболиста выплачивать алименты в размере четверти дохода ежемесячно, а также взыскать с него задолженность за последние два года. Отмечается, что зарплата голкипера «Краснодара» может достигать 12 млн рублей в месяц.

Также сообщается, что в феврале Сафонов обжаловал решение суда.

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118 комментариев
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Ребенка всегда оставляют у матери и заставляют платить алименты. Считаю, что мужчины в России должны когда то начать бороться с неадекватным законодательством. В первую очередь нужно перестать подписывать рабский договор в загсе.
+151
-44
+107
Ответ Хызыр
Ребенка всегда оставляют у матери и заставляют платить алименты. Считаю, что мужчины в России должны когда то начать бороться с неадекватным законодательством. В первую очередь нужно перестать подписывать рабский договор в загсе.
неподписание в загсе от алиментов не избавляет
+97
-6
+91
Ну тут я за его бывшую - всё таки это Матвей изменил во время её беременности
+110
-20
+90
25% от заработка на содержание ребёнка это абсурд. Зп разная бывает. Вот тут пишут, что у него 12 лямов в месяц может быть. 25% это 3 ляма. Сириусли? На содержание ребёнка? Там вроде есть типа оговорки, типа ребёнок не должен терять в качестве жизни и т.п.(но это не точно), но даже если и есть, то 3 ляма явно несколько больше, чем надо. Этот закон нужно корректировать, типа ок, 25% , НО не более какой-то суммы или от уровня зп что бы зависело.
+83
-20
+63
Ответ Sajres_Smit
25% от заработка на содержание ребёнка это абсурд. Зп разная бывает. Вот тут пишут, что у него 12 лямов в месяц может быть. 25% это 3 ляма. Сириусли? На содержание ребёнка? Там вроде есть типа оговорки, типа ребёнок не должен терять в качестве жизни и т.п.(но это не точно), но даже если и есть, то 3 ляма явно несколько больше, чем надо. Этот закон нужно корректировать, типа ок, 25% , НО не более какой-то суммы или от уровня зп что бы зависело.
Тогда это должно и в другую сторону работать.
Есть у меня знакомый - на двоих детей платит алименты в сумме 8 тысяч рублей. Ещё и жалуется - обирают его. ))
+50
0
+50
Ответ Сергей Анохин
Ну тут я за его бывшую - всё таки это Матвей изменил во время её беременности
Да щас набегут знатоки, которые скажут что Матвейка не виноват, а она на шею села ему теперь
+65
-18
+47
Ответ Хызыр
Ребенка всегда оставляют у матери и заставляют платить алименты. Считаю, что мужчины в России должны когда то начать бороться с неадекватным законодательством. В первую очередь нужно перестать подписывать рабский договор в загсе.
Ну так это личный выбор каждого.
+49
-4
+45
Ответ Sajres_Smit
25% от заработка на содержание ребёнка это абсурд. Зп разная бывает. Вот тут пишут, что у него 12 лямов в месяц может быть. 25% это 3 ляма. Сириусли? На содержание ребёнка? Там вроде есть типа оговорки, типа ребёнок не должен терять в качестве жизни и т.п.(но это не точно), но даже если и есть, то 3 ляма явно несколько больше, чем надо. Этот закон нужно корректировать, типа ок, 25% , НО не более какой-то суммы или от уровня зп что бы зависело.
Будет содержать бывшую и ее нового хахаля. Остатки будут доставаться дочери. Видеть дочь он конечно не будет, потому что ее обработают так, что папа плохой. Классика. Сколько оленей полегло в брачном стойле, но мужики продолжают соваться туда раз за разом
+65
-27
+38
Собирался отобрать у матери дочь, и как он собирался её воспитывать? Таскать с собой круглый год по сборам, и жить на базе? Или спихнуть на воспитание бабушке с дедушкой?
+34
-4
+30
В России у мужчин нет никаких прав по сравнению с женщинами
+47
-17
+30
Ответ Sajres_Smit
25% от заработка на содержание ребёнка это абсурд. Зп разная бывает. Вот тут пишут, что у него 12 лямов в месяц может быть. 25% это 3 ляма. Сириусли? На содержание ребёнка? Там вроде есть типа оговорки, типа ребёнок не должен терять в качестве жизни и т.п.(но это не точно), но даже если и есть, то 3 ляма явно несколько больше, чем надо. Этот закон нужно корректировать, типа ок, 25% , НО не более какой-то суммы или от уровня зп что бы зависело.
Что значит не серьёзно? А засовывать свой пиструн, в результате чего рождается ребёнок, а потом пытаться съехать со взятых обязанностей серьёзно??? Я тоже неплохо зарабатываю, не 12 мультов конечно, но достаточно. Плачу алименты 25%, моя бывшая жена вообще может не работать, но работает. Таков закон, не хочешь платить алименты, не заводи семью. Всё остальное это лирика кончей, которые головой не думают. Ребёнок то его, а не соседа. Я помимо алиментов например ещё сверх этого немало вкладываю в ребёнка, но это уже личное желание.
+35
-13
+22
Ответ Сергей Анохин
Ну тут я за его бывшую - всё таки это Матвей изменил во время её беременности
В законе написано, что у родителей равные права, но фактически в 99 процентах случаев суд оставляет ребенка с матерью....После чего начинается охота за алиментами и о ребенке здесь думают в последнюю очередь. Ребенка жалко,пока родители воевать будут.
+35
-14
+21
Ответ Хызыр
Будет содержать бывшую и ее нового хахаля. Остатки будут доставаться дочери. Видеть дочь он конечно не будет, потому что ее обработают так, что папа плохой. Классика. Сколько оленей полегло в брачном стойле, но мужики продолжают соваться туда раз за разом
Олень это он что изменил. Взял ответственность за семью и не вывез, это не мужчина. О чем вы вообще говорите здесь?
+32
-12
+20
Ответ Хызыр
Ребенка всегда оставляют у матери и заставляют платить алименты. Считаю, что мужчины в России должны когда то начать бороться с неадекватным законодательством. В первую очередь нужно перестать подписывать рабский договор в загсе.
Кто мешает заключать брачные договоры? Или лучше выбирать жену, например
+18
-5
+13
Ответ Хызыр
Ребенка всегда оставляют у матери и заставляют платить алименты. Считаю, что мужчины в России должны когда то начать бороться с неадекватным законодательством. В первую очередь нужно перестать подписывать рабский договор в загсе.
Договор в Загсе ну никак не влияет на алименты. Ну и женщина ввнашивает и рожает, а не мужчина,поэтому и главенствующие права у неё. Редко какой мужик согласится быть отцом одиночкой, так что нечего тут бравировать. Не понимаю притензий, не нравится есть презервативы,нет желания платить алименты? Ок, есть суд, доказывайте что ребёнку с вами лучше и тогда маман будет уже вам платить. Такое ощущение что у нас пол страны орангутанги и так удивляются законодательству которое хоть в этом аспекте работает.
+28
-15
+13
Бывшая сорвала джекпот.
+17
-7
+10
Ответ Добрый_Ээх
неподписание в загсе от алиментов не избавляет
Как минимум, избавляет от алиментов на содержание супруги - это первое. Ну и еще причин достаточно, семейный кодекс полностью защищает женщину. Мужчина там только обязан. Пока законодательство в этом плане не изменится, то подписывать рабский договор не советую
+21
-13
+8
Ответ Жорег Борщофф
Комментарий скрыт
Что у вас в голове?
+16
-8
+8
Говорила мама не женись.
+9
-1
+8
Ответ Жорег Борщофф
Комментарий скрыт
вы за свободные отношения - гуляй Ваня, гуляй Маша ?! ;)
или просто никогда в отношениях, более пары часов , не состояли ?? ;)
+10
-3
+7
Ответ Хызыр
Как минимум, избавляет от алиментов на содержание супруги - это первое. Ну и еще причин достаточно, семейный кодекс полностью защищает женщину. Мужчина там только обязан. Пока законодательство в этом плане не изменится, то подписывать рабский договор не советую
алименты на ребёнка, а не на супругу. в остальном у родителей права равные. другое дело, что в подавляющем большинстве случаев суд встает на сторону матери
+8
-2
+6
Ответ xoms
У нас законодательства нужно менять, не должен человек содержать маму ребенка( разве что в декрете обязан) сумма должна быть адекватной даже для тех кто очень много зарабатывает как Матвей, 20 тысяч с головой на ребенка хватает в месяц, (без расчета секций всяких) если уж секции есть, то включать оплату их для людей кто выше нормы зарабатывает, либо алименты по чеку, где чеки только на ребёнка, и именно что ему требуется, где не будет отдыха на Мальдивах
20 тысяч с головой хватает?
Ты в каком мире живёшь?

Когла свои дети появятся гляну я на твои высказывания
+10
-4
+6
Когда они успевают развестись если ещё сами молодые?
+5
-1
+4
Ответ Артём Саяпин
Комментарий скрыт
Я вообще в полном шоке, чел изменил жене, его тут защищают и ставят минусы адекватным людям. Куда наш мир катиться….
+17
-13
+4
Ответ Добрый_Ээх
алименты на ребёнка, а не на супругу. в остальном у родителей права равные. другое дело, что в подавляющем большинстве случаев суд встает на сторону матери
в подавляющем большинстве случаев отцы уходят в закат и никакого желания возиться с ребёнком не имеют.
+5
-1
+4
Лишь бы ребёнок не пострадал, а родители разберутся.
+4
0
+4
Любовь приходит, любовь уходит, но порядочными людьми надо оставаться
+6
-2
+4
Выход один-Брачный договор! Во многих странах это давно стало нормой.
+3
0
+3
Милые Ивича в сериале "Пятый Алимент".
+3
0
+3
Ответ Sajres_Smit
25% от заработка на содержание ребёнка это абсурд. Зп разная бывает. Вот тут пишут, что у него 12 лямов в месяц может быть. 25% это 3 ляма. Сириусли? На содержание ребёнка? Там вроде есть типа оговорки, типа ребёнок не должен терять в качестве жизни и т.п.(но это не точно), но даже если и есть, то 3 ляма явно несколько больше, чем надо. Этот закон нужно корректировать, типа ок, 25% , НО не более какой-то суммы или от уровня зп что бы зависело.
Чел, ты серьезно? Это алименты на содержание ЕГО РЕБЕНКА.
+8
-5
+3
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