Суд обязал Сафонова выплачивать бывшей жене 25% дохода ежемесячно в качестве алиментов на дочь. С вратаря «Краснодара» взыскали долг за 2 года
Суд обязал Матвея Сафонова выплатить бывшей супруге долги по алиментам.
В мае 2023 года бывшая жена голкипера «Краснодара» Анастасия Сафонова заявила, что футболист намерен отобрать у нее дочь, родившуюся в июне 2021 года и взыскать алименты на ее содержание – 13 386 рублей в месяц. Впоследствии она сообщила о намерении Сафонова добиться возбуждения уголовного дела.
Как передает портал 93.ru со ссылкой на Kub Mash, в январе суд удовлетворил требования экс-супруги Сафонова и обязал футболиста выплачивать алименты в размере четверти дохода ежемесячно, а также взыскать с него задолженность за последние два года. Отмечается, что зарплата голкипера «Краснодара» может достигать 12 млн рублей в месяц.
Также сообщается, что в феврале Сафонов обжаловал решение суда.
Есть у меня знакомый - на двоих детей платит алименты в сумме 8 тысяч рублей. Ещё и жалуется - обирают его. ))
или просто никогда в отношениях, более пары часов , не состояли ?? ;)
Ты в каком мире живёшь?
Когла свои дети появятся гляну я на твои высказывания