Семья Мбаппе попросила «Реал» подписать 17-летнего брата Килиана Этана. Мадридцы согласились (El Chiringuito)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Этан Мбаппе Футбол

Младший брат Килиана Мбаппе может перейти в «Реал».

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на El Chiringuito, Мбаппе и его семья попросили «Реал» подписать 17-летнего Этана Мбаппе, и руководство мадридского клуба уже дало согласие на его переход.

«Мбаппе придет не один. Предварительный контракт был подписан две недели назад, но в последние дни семья сделала предложение «Реалу». Это дополнительный вопрос, который не ставит под сомнение [переход Килиана].

Семья Мбаппе и сам Килиан несколько дней назад попросили «Реал» также подписать его брата Этана Мбаппе. «Реал» подумал и в конечном итоге согласился», – сказал журналист Эдуардо Инда.

На счету Этана Мбаппе одна сыгранная минута в Лиге 1 в текущем сезоне: он появился на поле на 90-й минуте матча 17-го тура с «Метцем» (3:1). Также он провел 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА и дважды выходил на замену в кубковых играх «ПСЖ».

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35 комментариев
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Ожидание: Киллиан Мбаппе
Реальность: Этан Мбаппе, а его старший брат продлевает контракт с ПСЖ после встречи с Макроном и Катарским шейхом
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Ну а че? Зидану можно, а Мбаппе нет?
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Кто в курсе - это реальный футболист или маскот, как был брат Кака в Милане в его время?
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Красава Мбаппе. Сделает реал своим ручным клубом , будет доить и вешать лапшу профанам про "с детства за реал"
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Надеюсь черепаха знатно выдоит и попьёт крови судейского клубишка
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Звучит как анекдот
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Ответ Роща Вангл
Кроме того что Мбаппе игрок распиаренный и средний он еще этот мешок на колени поставит однозначно. Но в итоге он кроме интриг не принесет ничего. Ман Сити разве вынесет их 3-0 а не 4-0 и все. Он никогда Лч не выйграет потому что Канте уже в Аравии и его пик прошел
🤡
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+3
Ответ Роща Вангл
Кроме того что Мбаппе игрок распиаренный и средний он еще этот мешок на колени поставит однозначно. Но в итоге он кроме интриг не принесет ничего. Ман Сити разве вынесет их 3-0 а не 4-0 и все. Он никогда Лч не выйграет потому что Канте уже в Аравии и его пик прошел
Выздоравливай.
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Ответ Кирилл Голивец
Кто в курсе - это реальный футболист или маскот, как был брат Кака в Милане в его время?
Там в Милане в свое время еще и 2 Обамеянга были. А из последнего - 2 Доннарумы
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Это какой-то абсурд
Скоро мать Мбаппе на место главного скаута потребуют подписать и те согласятся
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Ещё маму попросили взять и лучшего друга Мбаппе. А ещё его любовницу и дедушку по материнской линии. По имеющейся информации, Мадрид согласился.
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Ответ Кирилл Голивец
Кто в курсе - это реальный футболист или маскот, как был брат Кака в Милане в его время?
что то умеет) 1 раз подтягивали к основе. потом вернули в молодежку)).
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Азар в свое время тоже братишек подтягивал в академию Челси. Получилось, как в старой сказке: " средний сын и так и сяк, младший - вовсе был дурак".
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Вроде на уровне сыновей Зидана - в сборных Франции не заигран, хотя вызывался в сборную до 16, играл за ПСЖ до 19, и даже три раза выходил на поле в официальных матчах взрослой ПСЖ. Но пареньку 17 лет, может все впереди.
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А как же остальные братья - Метан, Пропан и Бутан?
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Килианизация.
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Потом в основу.
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В команду Милуоки по требованию звезды НБА Янниса Адетокумбо подписали двух его братьев. Реалу повезло, что у Мбаппе только один брат - футболист.
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И инсайдеры сыты, и овцы целы. По факту получится, что Мбаппе перейдет из ПСЖ в "Реал". А Килиан подпишет новый контракт с шейхами)))
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думаю мать и там жирный контракт выбьет
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Понятно теперь куда будут отмывать деньги :)))
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Дальше попросит родственников во все структуры Реала. А потом будет сам решать, в каких матчах выходить. Вот так один игрок может стать выше всего клуба, и как Перес только на это ведётся? У них и так нормальная линия атаки, которую придётся подстраивать под одного. 😁
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Ответ denimo21
Там в Милане в свое время еще и 2 Обамеянга были. А из последнего - 2 Доннарумы
Причем второй Доннарума, вроде старший
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Ответ ARCAN
Причем второй Доннарума, вроде старший
Совершенно верно
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Думаю, это не будет проблемой для Реала.
Уровень подготовки в юношеских командах Реала ценится по всей Европе..
Более того, Реал один из лидеров по количеству воспитанников играющих в топ-лигах Европы.

Поэтому даже если паренёк откровенный шлак, в будущем кастильское образование поможет его пристроить куда-нибудь..
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Как хвостик.
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Ответ SystemError
Вроде на уровне сыновей Зидана - в сборных Франции не заигран, хотя вызывался в сборную до 16, играл за ПСЖ до 19, и даже три раза выходил на поле в официальных матчах взрослой ПСЖ. Но пареньку 17 лет, может все впереди.
Эти уже и 17 летнего сразу списывают
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Ответ Pertinax Gandi
А как же остальные братья - Метан, Пропан и Бутан?
Изет Газет и Маризет
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