Семья Мбаппе попросила «Реал» подписать 17-летнего брата Килиана Этана. Мадридцы согласились (El Chiringuito)
Младший брат Килиана Мбаппе может перейти в «Реал».
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на El Chiringuito, Мбаппе и его семья попросили «Реал» подписать 17-летнего Этана Мбаппе, и руководство мадридского клуба уже дало согласие на его переход.
«Мбаппе придет не один. Предварительный контракт был подписан две недели назад, но в последние дни семья сделала предложение «Реалу». Это дополнительный вопрос, который не ставит под сомнение [переход Килиана].
Семья Мбаппе и сам Килиан несколько дней назад попросили «Реал» также подписать его брата Этана Мбаппе. «Реал» подумал и в конечном итоге согласился», – сказал журналист Эдуардо Инда.
На счету Этана Мбаппе одна сыгранная минута в Лиге 1 в текущем сезоне: он появился на поле на 90-й минуте матча 17-го тура с «Метцем» (3:1). Также он провел 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА и дважды выходил на замену в кубковых играх «ПСЖ».
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