НБА. «Кливленд» примет «Даллас», «Бостон» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

« » примет на своей арене « », « », одержавший восемь побед подряд, встретится дома с «Филадельфией».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.