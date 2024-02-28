НБА. «Кливленд» примет «Даллас», «Бостон» встретится с «Филадельфией» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

«Кливленд» примет на своей арене «Даллас», «Бостон», одержавший восемь побед подряд, встретится дома с «Филадельфией».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Голден Стэйт
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Орландо – Бруклин
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Кливленд – Даллас
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
28 февраля, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Атланта – Юта
Дата проведения
28 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Новый Орлеан
Дата проведения
28 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Миннесота – Сан-Антонио
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Хьюстон
Дата проведения
28 февраля, 06.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Чикаго – Детройт
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Милуоки – Шарлотт
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Портленд – Майами
Дата проведения
28 февраля, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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20 комментариев
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Какие-то грустные матчи сегодня, 7 из 11, по идее, должны заканчиваться вообще без интриги в пользу фаворитов. Впрочем, будет интересно поглядеть, умудрится ли слить гениальный Док Риверс Хорнетс, какую статистическую линейку выдаст Вемба против лучшей оборонительной команды, и кто из пары Лука-Митчелл перекидает чужую команду.
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Вашингтон Джордана Пула примет Голден Стейт Дреймонда Грина! Любопытно будет посмотреть
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+2
Ответ luck3r
Какие-то грустные матчи сегодня, 7 из 11, по идее, должны заканчиваться вообще без интриги в пользу фаворитов. Впрочем, будет интересно поглядеть, умудрится ли слить гениальный Док Риверс Хорнетс, какую статистическую линейку выдаст Вемба против лучшей оборонительной команды, и кто из пары Лука-Митчелл перекидает чужую команду.
Не согласен насчет грустности. В НБА всегда весело (вот вчера, например, Майами глубоко резервным составом обыграло Кингз, а по ходу матча были такие перепады игровые у обеих команд, что моё почтение). Док, как известно, может слить вообще любой матч, а тут и Шарлотт на подъёме. Вемба против двух башней это очень интересно. Митчел чего-то заболел, может и не выйдет вообще, но Кливленд и без него способен устроить Далласу прожарку. Нью-Йорк - Орлеан и Атланта - Юта весьма интересные матчи без очевидного фаворита.
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+2
Ответ luck3r
Если от кого и ожидать веселухи, так это от выходящих против фаворитов ребят из Майами))) Но сегодня налегке должны забирать. Если Митчелл действительно не выйдет играть, тогда грустно будет, нехилое ослабление, без него намного тяжелее Кливленду будет. А последние парочки у меня как раз в оставшихся 4 боевых матчах с Кливлендом - Далласом и Орландо - Бруклином. Но от матча Атланта - Юта я многого не стал бы ожидать, Атланте как-то не очень хорошо, идет с 7 победами и 8 поражениями (3 из которых за 5 матчей) в последние 15 игр, а Юта с 5 победами на 10 поражений (до Сперс сливали 5 подряд), видится мне, уже будет танковать. Так что либо будет достаточно унылая возня, либо Орлы достаточно легко заберут, им все таки нужно в зоне плей-ин удерживаться. Но буду рад ошибиться.
Так, заглянул я на сайт еспн, заценить списки травмированных, а там неприятные новости:
У Орлов - минус Янг
У Никс - минус Рэндл, Ануноби, Хартенштайн и под вопросом Брансон
У Орландо - под вопросом Банкеро
У Бруклина - минус Кэм Томас и Легенда
У Пеликанов - под вопросом Зайон и Макколум

И это только из команд, от которых я ожидал борьбу. Если все они действительно не выйдут, то этот игровой день станет еще грустнее, чем я предполагал.
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Ответ xamer 9
Появилась инфа, что Таунса не будет, значит и не будет вывески «Вемьа против двух башен».
Там и Гобер под вопросом
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Ответ xamer 9
Появилась инфа, что Таунса не будет, значит и не будет вывески «Вемьа против двух башен».
Там и у Гобера висит сомнительный статус, так что может вообще оказаться, что это Минька играет против башни)))
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Ответ luck3r
Какие-то грустные матчи сегодня, 7 из 11, по идее, должны заканчиваться вообще без интриги в пользу фаворитов. Впрочем, будет интересно поглядеть, умудрится ли слить гениальный Док Риверс Хорнетс, какую статистическую линейку выдаст Вемба против лучшей оборонительной команды, и кто из пары Лука-Митчелл перекидает чужую команду.
Долгожданная встреча Дреймонда и Пула - уже только ради одной этой дуэли можно не спать.

У Уорриорз, кстати, минус Уиггинс по "персональным причинам", где-то это уже проходили.. ☹ Пол пост сдал, Уиггс пост принял
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Ответ кандид
Не согласен насчет грустности. В НБА всегда весело (вот вчера, например, Майами глубоко резервным составом обыграло Кингз, а по ходу матча были такие перепады игровые у обеих команд, что моё почтение). Док, как известно, может слить вообще любой матч, а тут и Шарлотт на подъёме. Вемба против двух башней это очень интересно. Митчел чего-то заболел, может и не выйдет вообще, но Кливленд и без него способен устроить Далласу прожарку. Нью-Йорк - Орлеан и Атланта - Юта весьма интересные матчи без очевидного фаворита.
Если от кого и ожидать веселухи, так это от выходящих против фаворитов ребят из Майами))) Но сегодня налегке должны забирать.
Если Митчелл действительно не выйдет играть, тогда грустно будет, нехилое ослабление, без него намного тяжелее Кливленду будет. А последние парочки у меня как раз в оставшихся 4 боевых матчах с Кливлендом - Далласом и Орландо - Бруклином. Но от матча Атланта - Юта я многого не стал бы ожидать, Атланте как-то не очень хорошо, идет с 7 победами и 8 поражениями (3 из которых за 5 матчей) в последние 15 игр, а Юта с 5 победами на 10 поражений (до Сперс сливали 5 подряд), видится мне, уже будет танковать. Так что либо будет достаточно унылая возня, либо Орлы достаточно легко заберут, им все таки нужно в зоне плей-ин удерживаться. Но буду рад ошибиться.
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Ответ Столичный Чел
Ветка сегодня должна быть оживленная. Шеф играет как-никак.
Против Вашингтона))) Если не провалятся дико или Грин неожиданно что-то не отчебучит, то комментов почти не будет. Сегодня ветку будут оживлять фанаты других команд и игроков, видится мне.
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Ответ Nightyork97
Ждем побед Вашингтона и ПТБ. Вашингтон x11 лузстрик, ПТБ x8. Пора перерывать. Майами как раз в Б2Б
У Портленда в прошлой игре был процент ужасный, если сегодня не исправятся, а у Хит вернутся Хирро и Робинсон + Батлер выйдет отыграть, то там вообще не на что рассчитывать. В принципе, может и одного Батлера хватить. Если будут отыгрывать против уставших резервистов, тогда шансы будут, но тоже не супер большие. Вашингтону можно посоветовать только молиться, чтобы Пул выдал игру сезона против бывшей, а у ГСВ все летело мимо.
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Ответ Kudim41
Для Пула конечно супер принципиальный матч. Хочу чтобы он схлестнулся с Грином (поставил постер или просто красиво его обыграл), и начал того дразнить. Ну и чтобы у Грина башню снесло... интересно же капец!)
Там главная установка на матч у ГСВ - "Не дать Грину вписать по башне Пулу", не дождешься ты такого шоу)))
Пул в прошлый раз уже показал уровень игры: 25 очков с 33% реализации, если я правильно помню. Глянуть представление от него, конечно, было бы интересно, но ни прошлая встреча, ни статистика по сезону, к сожалению, не располагают к этому.
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Ответ кандид
Не согласен насчет грустности. В НБА всегда весело (вот вчера, например, Майами глубоко резервным составом обыграло Кингз, а по ходу матча были такие перепады игровые у обеих команд, что моё почтение). Док, как известно, может слить вообще любой матч, а тут и Шарлотт на подъёме. Вемба против двух башней это очень интересно. Митчел чего-то заболел, может и не выйдет вообще, но Кливленд и без него способен устроить Далласу прожарку. Нью-Йорк - Орлеан и Атланта - Юта весьма интересные матчи без очевидного фаворита.
Появилась инфа, что Таунса не будет, значит и не будет вывески «Вемьа против двух башен».
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Ответ Cash_flow
Долгожданная встреча Дреймонда и Пула - уже только ради одной этой дуэли можно не спать. У Уорриорз, кстати, минус Уиггинс по "персональным причинам", где-то это уже проходили.. ☹ Пол пост сдал, Уиггс пост принял
Ну, этот матч я естественно собирался смотреть, но объективно там ничего особенного не должно произойти. Пул ни по сезону не выдает стабильно хорошей игры, ни в прошлой встрече с ГСВ не выдал оверперформанс. А встреча с Грином... Уверен на 90%, что обнимутся как братишки. Какие-то разборки нас в любом случае не ожидают, очередная дисквалификация Грину и ГСВ явно не нужна)))
Уиггинс выбыл это такое себе, но не думаю, что в этот раз что-то такое же страшное, как в прошлом сезоне.
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Брансон скорее пропустит игру из-за спазмы. Походу сливаем
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Зион нажрался, надеюсь, перед игрой никс.
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Ветка сегодня должна быть оживленная.
Шеф играет как-никак.
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Для Пула конечно супер принципиальный матч. Хочу чтобы он схлестнулся с Грином (поставил постер или просто красиво его обыграл), и начал того дразнить. Ну и чтобы у Грина башню снесло... интересно же капец!)
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видео его игру с ГСВ, там было типо 2/13 много открытых не забил, во 2 половине вообще сняли с игры, ему и Везенкову пора обратно в Евролигу
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Вот не удивлюсь абсолютно, если Тройт сегодня грохнет Чикаго второй раз за сезон.
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