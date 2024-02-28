НБА. «Кливленд» примет «Даллас», «Бостон» встретится с «Филадельфией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
«Кливленд» примет на своей арене «Даллас», «Бостон», одержавший восемь побед подряд, встретится дома с «Филадельфией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 28 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 06.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 28 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 28 февраля, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У Орлов - минус Янг
У Никс - минус Рэндл, Ануноби, Хартенштайн и под вопросом Брансон
У Орландо - под вопросом Банкеро
У Бруклина - минус Кэм Томас и Легенда
У Пеликанов - под вопросом Зайон и Макколум
И это только из команд, от которых я ожидал борьбу. Если все они действительно не выйдут, то этот игровой день станет еще грустнее, чем я предполагал.
У Уорриорз, кстати, минус Уиггинс по "персональным причинам", где-то это уже проходили.. ☹ Пол пост сдал, Уиггс пост принял
Если Митчелл действительно не выйдет играть, тогда грустно будет, нехилое ослабление, без него намного тяжелее Кливленду будет. А последние парочки у меня как раз в оставшихся 4 боевых матчах с Кливлендом - Далласом и Орландо - Бруклином. Но от матча Атланта - Юта я многого не стал бы ожидать, Атланте как-то не очень хорошо, идет с 7 победами и 8 поражениями (3 из которых за 5 матчей) в последние 15 игр, а Юта с 5 победами на 10 поражений (до Сперс сливали 5 подряд), видится мне, уже будет танковать. Так что либо будет достаточно унылая возня, либо Орлы достаточно легко заберут, им все таки нужно в зоне плей-ин удерживаться. Но буду рад ошибиться.
Пул в прошлый раз уже показал уровень игры: 25 очков с 33% реализации, если я правильно помню. Глянуть представление от него, конечно, было бы интересно, но ни прошлая встреча, ни статистика по сезону, к сожалению, не располагают к этому.
Уиггинс выбыл это такое себе, но не думаю, что в этот раз что-то такое же страшное, как в прошлом сезоне.
Шеф играет как-никак.