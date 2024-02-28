У Захаряна 14 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 29 игр в «Сосьедаде»
Арсен Захарян провел 14 матчей без результативных действий.
Полузащитнику «Реал Сосьедад» не удалось забить гол или отметиться ассистом в матче 1/2 финала Кубка Испании с «Мальоркой». Игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.
В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря. Всего у него 1 голевой пас за 29 матчей в испанском клубе. Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.
Самого Захаряна вообще зачем-то вингером ставят, но Арсен и сам не особо инициативен на поле: всегда будто избегает борьбы, мяча.
А с такой игрой, в следующем сезоне, Захаряна можно будет увидеть здесь (https://www.sports.ru/football/tournament/armenian-premier-league/table/?s=660923&sub=table) .
Это, что же пенальти не кому забить!!!?
Всё спешат и просто так бьют, нет посмотреть и дать пас, навесить!
Ну а этим верзилам свои 38 лет в регби играть, а не фалить всем подряд!
Не фартануло пацанам ))
Мальорка будет легкой добычей для кого-то из Атлетов .
Две игры с таким фартом получить в подарок от небес весьма сомнительно , хотя всяко бывает ))