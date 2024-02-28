У Захаряна 14 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 29 игр в «Сосьедаде»

Теги Мальорка Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян провел 14 матчей без результативных действий.

Полузащитнику «Реал Сосьедад» не удалось забить гол или отметиться ассистом в матче 1/2 финала Кубка Испании с «Мальоркой». Игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря. Всего у него 1 голевой пас за 29 матчей в испанском клубе. Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев
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Игрой Сосьедада можно людей пытать. У игроков вообще нет никакого взаимопонимания на поле, не могут даже 2-3 передачи подряд отдать. В первом тайме была одна мысль: закинуть на Силву вперед, может поборется и скинет партнерам. Но даже это не проходило.

Самого Захаряна вообще зачем-то вингером ставят, но Арсен и сам не особо инициативен на поле: всегда будто избегает борьбы, мяча.
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+25
Ответ Артём Никулин
Игрой Сосьедада можно людей пытать. У игроков вообще нет никакого взаимопонимания на поле, не могут даже 2-3 передачи подряд отдать. В первом тайме была одна мысль: закинуть на Силву вперед, может поборется и скинет партнерам. Но даже это не проходило. Самого Захаряна вообще зачем-то вингером ставят, но Арсен и сам не особо инициативен на поле: всегда будто избегает борьбы, мяча.
Согласен с тем что избегает меча, хотя постоянно просит его и бесит этим. Но и когда получает мяч ближе к штрафному слишком быстро пытается избавиться от него и из-за этого получаются плохие и не обостряющие передачи. Но в целом и у Головин и у Миранчука не лучшие первые сезоны были. Да и если все от него ждали игру Беллингема, странно конечно, потому что таких игроков у нас еще не было)
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-1
+10
Стабильность - признак мастерства
+18
-9
+9
Смотрится уныло, увы
+8
-1
+7
Ответ Максим Шпилёв
У Миранчука и голы и передачи были, а выпускали его только на 10 минут..
Миранчук переходил в топовую Аталану. Они забивали по 90 мячей за сезон. Странно если бы Алексей в таком клубе не забивал) Сосьедад забивает немного больше 1 мяча в матче, удивлен что такая команда постоянно в топ-6 Ла Лиги.
+5
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+5
Ответ Filipp Gorski
Бездарян
Конечно, лучше в РПЛ сидеть на паспорте, чем в 20 лет рыпаться туда где в футбол умеют играть
+8
-3
+5
а вы прекратите говорить Сосьедал Захаряна и парень заиграет
+5
-2
+3
Ответ Edgar Dupo
Согласен с тем что избегает меча, хотя постоянно просит его и бесит этим. Но и когда получает мяч ближе к штрафному слишком быстро пытается избавиться от него и из-за этого получаются плохие и не обостряющие передачи. Но в целом и у Головин и у Миранчука не лучшие первые сезоны были. Да и если все от него ждали игру Беллингема, странно конечно, потому что таких игроков у нас еще не было)
У Миранчука и голы и передачи были, а выпускали его только на 10 минут..
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-3
+3
Ответ Евсей Пролеткин
Летом домой отправят
Мало вероятно. Главный тренер доверяет Захаряну и постоянно выпускает в старте. Тренер свой, воспитанник Сосьедада, 10 лет отыграл за клуб, еще дольше тренирует в системе Сосьедада. Больше 5 лет является главным тренером клуба и вряд ли его уволят. Останется тренер - останется и Захарян.
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Ответ sebastian1410
Миранчук переходил в топовую Аталану. Они забивали по 90 мячей за сезон. Странно если бы Алексей в таком клубе не забивал) Сосьедад забивает немного больше 1 мяча в матче, удивлен что такая команда постоянно в топ-6 Ла Лиги.
В целом удивляет что они в лигу чемпион попали) Хотя в группе неплохо смотрелись…
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Ответ Dark.Babysitter
Типа Мудрика как-то. Только подешевле и авансов поменьше.
Ничоси «подешевле»🤓
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Сосьедад уже не Захаряна.
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"Захарян сделал всё, что мог". "А что он мог?". "Следующий вопрос".
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Человек не играть приехал в это днище, а отдыхать и получать бабки. Хотел бы играть - играл бы в сильнейшей лиге мира - РПЛ. В европку же наши едут лениться, больше она ни для чего не нужна.
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"Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь."
А с такой игрой, в следующем сезоне, Захаряна можно будет увидеть здесь (https://www.sports.ru/football/tournament/armenian-premier-league/table/?s=660923&sub=table) .
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Вот это матч захватывающий, конечно, но на Спортсе расскажут, что хуже РПЛ не найти ничего.
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Арсен пока только первый сезон, уж очень велика разница в скорости и пресинге с рпл.
Это, что же пенальти не кому забить!!!?
Всё спешат и просто так бьют, нет посмотреть и дать пас, навесить!
Ну а этим верзилам свои 38 лет в регби играть, а не фалить всем подряд!
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Ответ Максим Шпилёв
У Миранчука и голы и передачи были, а выпускали его только на 10 минут..
Я не говорил что их не было, в любом случае они провели первые сезоны неудачно. Но по сравнению с Захаряном у них старт был на голову выше.
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Фигово даже не это, а то что он там от каких рутинных эпизодов получает травмы плеч и ног, хотя настоящей жесткости он еще в Испании не встречал.
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Будто в команде сейчас кто-то имеет результативные действия на постоянной основе. Один гол забить за пару матчей - уже достижение для РС
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Ответ Артём Никулин
Игрой Сосьедада можно людей пытать. У игроков вообще нет никакого взаимопонимания на поле, не могут даже 2-3 передачи подряд отдать. В первом тайме была одна мысль: закинуть на Силву вперед, может поборется и скинет партнерам. Но даже это не проходило. Самого Захаряна вообще зачем-то вингером ставят, но Арсен и сам не особо инициативен на поле: всегда будто избегает борьбы, мяча.
В концовке основного едва не дожали !
Не фартануло пацанам ))
Мальорка будет легкой добычей для кого-то из Атлетов .
Две игры с таким фартом получить в подарок от небес весьма сомнительно , хотя всяко бывает ))
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Ответ neoline099
Пока только Роналду, Месси и Мудрик удостаивались, чтобы спортс ввел статистический отчет после каждого матча. Захарян, добро пожаловать в клуб
Кокорин? Смолов?
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Ответ Konstantin Frolov
Кокорин? Смолов?
Точно, как я мог забыть легенду Фиорентины...
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Ответ neoline099
Пока только Роналду, Месси и Мудрик удостаивались, чтобы спортс ввел статистический отчет после каждого матча. Захарян, добро пожаловать в клуб
В свое время был даже блог с актуальной информацией, "забил ли Смолов" и там кстати в 99.99% случаев после игры было написано "нет". Потом правда Федя стал таки что-то забивать и это потеряло актуальность.
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Ответ Pasta
В свое время был даже блог с актуальной информацией, "забил ли Смолов" и там кстати в 99.99% случаев после игры было написано "нет". Потом правда Федя стал таки что-то забивать и это потеряло актуальность.
Урал стал переломной точкой. До того сезона он забил, наверное, меньше, чем за уральцев.
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Ответ Pasta
Сосьедад ошибся сильнее, чем Фиорентина с Кокориным или еще все же верим, что Арсен что-то покажет?
Субтильный слишком Арсен и для Сосьедада, и для Испании в целом
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Ответ Евсей Пролеткин
Летом домой отправят
Ты этот момент проконтролируй)
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Ответ JuVero
Агент 007+7 получается
001
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