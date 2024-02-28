У Захаряна 14 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 29 игр в «Сосьедаде»

Арсен Захарян провел 14 матчей без результативных действий.

Полузащитнику « » не удалось забить гол или отметиться ассистом в матче 1/2 финала Кубка Испании с «Мальоркой». Игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря. Всего у него 1 голевой пас за 29 матчей в испанском клубе. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.