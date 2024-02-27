Президент Франции Макрон и эмир Катара Аль Тани не будут убеждать Мбаппе остаться в «ПСЖ» на приеме в Елисейском дворце. Клуб уважает решение Килиана уйти
Главы Франции и Катара не будут убеждать Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».
Сообщалось, что Эммануэль Макрон пригласил Мбаппе и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи на трапезу по случаю приема эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Мероприятие пройдет в Елисейском дворце сегодня вечером, его могут посетить и другие игроки «ПСЖ».
Как сообщает RMC Sport, в ходе приема Макрон и Аль Тани не планируют убеждать Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». Клуб принимает решение Килиана уйти по окончании сезона.
Ранее стало известно, что Аль-Хелайфи примет участие в переговорах президента Франции и эмира Катара о перемирии в Секторе Газа.
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Какой, в красную армию, Мбаппе?
Вот кому будет до этого дело?
И все сидят с щедрыми подарками