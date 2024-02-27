Президент Франции Макрон и эмир Катара Аль Тани не будут убеждать Мбаппе остаться в «ПСЖ» на приеме в Елисейском дворце. Клуб уважает решение Килиана уйти

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Главы Франции и Катара не будут убеждать Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Сообщалось, что Эммануэль Макрон пригласил Мбаппе и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи на трапезу по случаю приема эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Мероприятие пройдет в Елисейском дворце сегодня вечером, его могут посетить и другие игроки «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, в ходе приема Макрон и Аль Тани не планируют убеждать Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». Клуб принимает решение Килиана уйти по окончании сезона.

Ранее стало известно, что Аль-Хелайфи примет участие в переговорах президента Франции и эмира Катара о перемирии в Секторе Газа.

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33 комментария
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Ответ Куба99
Макрону футбол интересен только из за молодых мальчиков. Мбаппе видимо уже в том возрасте, когда президенту с наклонностями не интересен 🙂
Макрону только старые мальчики и девочки нравятся: одному звонит без конца, с другой живет
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-5
+13
Ответ Гагантура
Но бочку с кислотой уже приготовили
главное не растворять в ванной, а взять пластиковую бочку
+9
0
+9
Как в фильме «12 лет рабства» напоят его и подпишут новый контракт)
+6
-2
+4
Ответ be happy
главное не растворять в ванной, а взять пластиковую бочку
You goddamn right
+5
-1
+4
А как же «любимую не отдают»? Лукашенко бы не оценил.
+7
-4
+3
Напишите потом, что они там кушали, чем запивали. Если будет испанская еда - намёк! Если верблюжье молоко или лягушки - ещё намёки.
+4
-1
+3
Ответ Трент Резнор
А как же «любимую не отдают»? Лукашенко бы не оценил.
Если любишь, отпусти в Мадрид
+3
0
+3
Но бочку с кислотой уже приготовили
+3
-2
+1
Они будут обсуждать перемирие между Израилем и Хамасом.
Какой, в красную армию, Мбаппе?
Вот кому будет до этого дело?
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Макрон панина пусть убеждает, у него там лучше получается.
+3
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Отталкиваясь от свежих новостей, Макрон будет убеждать Килиана подписать контракт не с ПСЖ, а с ВС Франции🌚
Он же нападающий, а там сейчас защитники нужны
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Ответ Северный болельщик
Напишите потом, что они там кушали, чем запивали. Если будет испанская еда - намёк! Если верблюжье молоко или лягушки - ещё намёки.
А если отрубленная голова лошади?
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
А могли бы насильно отправить в армию служить, куда-нибудь подальше, чтобы Мбаппе ни с кем не подписывал контракт и вернулся в ПСЖ
Ни с кем, кроме ВС Франции. У них ведь тоже по контракту вроде
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
А могли бы насильно отправить в армию служить, куда-нибудь подальше, чтобы Мбаппе ни с кем не подписывал контракт и вернулся в ПСЖ
Но Мбаппе не покупал военник, а значит не могли((
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Ответ Никита Алексеев
Если любишь, отпусти в Мадрид
хорош🤣🤣
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Ответ Гагантура
Макрону только старые мальчики и девочки нравятся: одному звонит без конца, с другой живет
У того, кому звонил Макрон, своих мальчиков хватает:)
И все сидят с щедрыми подарками
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Ну да, конечно. Так и поверили, что просто футболиста приглашают на встречу больших шишек.
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интересно конечно)
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Переключились на Дзюбу.
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ну макрону не до мбапе - нужно поддерживать своего друга, правда фермеры свои не дают делать это
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Отталкиваясь от свежих новостей, Макрон будет убеждать Килиана подписать контракт не с ПСЖ, а с ВС Франции🌚
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Флорентино поимел обоих лузерков
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Не планируют убеждать? Конечно, влиятельного человека позвали обсудить ситуацию в мире🤣
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Да-да, не планируют)
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