Президент Франции Макрон и эмир Катара Аль Тани не будут убеждать Мбаппе остаться в «ПСЖ» на приеме в Елисейском дворце. Клуб уважает решение Килиана уйти

Главы Франции и Катара не будут убеждать Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Сообщалось, что Эммануэль Макрон пригласил Мбаппе и президента «ПСЖ» на трапезу по случаю приема эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Мероприятие пройдет в Елисейском дворце сегодня вечером, его могут посетить и другие игроки «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, в ходе приема Макрон и Аль Тани не планируют убеждать Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». Клуб принимает решение уйти по окончании сезона.

Ранее стало известно, что Аль-Хелайфи примет участие в переговорах президента Франции и эмира Катара о перемирии в Секторе Газа.

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