Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала.
Цвета команд, которые будут представлять фигуристки, пока неизвестны.
Жеребьевка турнира состоится 1 марта, соревнования пройдут 2-3 марта в Санкт-Петербурге.
Новинки фигурного командника: подозрительное голосование, баттл элементов и наконец-то меньше ведущих
Ну ладно, лишь бы без безызбежностей
Когда люди просили меньше ведущих, большинство имели в виду убрать Загитову, но видимо не судьба(((
Одна попала в самое удачное время, когда фигурное катание было на подъёме, сняла все сливки и взяла всё, что можно.
Другая попала в неудачное время, адская конкуренция - самое пекло, ковид, все дела, соревнования отменяются, и взяла по максимуму всё, что было.
Чья удача принесёт победу команде???
Третьей команде желаю просто остаться в живых.
Аделина — Алина — Анна… Было бы красиво.
Лучше бы действующих назначили, а ее подставкой под микрофон рядом с Лёшей. На прыжковом она там отлично почти молчала
не их уровень о какой-то спортсменке думать, а тем более что-то ей "возмещать"... они там уже давно себя богами мнят....