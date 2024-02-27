Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала.

Цвета команд, которые будут представлять фигуристки, пока неизвестны.

Жеребьевка турнира состоится 1 марта, соревнования пройдут 2-3 марта в Санкт-Петербурге.

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