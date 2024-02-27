Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала.

Цвета команд, которые будут представлять фигуристки, пока неизвестны. 

Жеребьевка турнира состоится 1 марта, соревнования пройдут 2-3 марта в Санкт-Петербурге. 

Новинки фигурного командника: подозрительное голосование, баттл элементов и наконец-то меньше ведущих

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51 комментарий
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Так понимаю, Лиза экстренно заменила сами знаете кого)
Ну ладно, лишь бы без безызбежностей

Когда люди просили меньше ведущих, большинство имели в виду убрать Загитову, но видимо не судьба(((
+53
-15
+38
Загитовой "случайно" достанется красный цвет.
+46
-10
+36
Загитова должна в это время котлован для своей школы копать.
+30
-13
+17
Удача Загитовой против удачи Щербаковой. Фарт одной против фарта другой. В аутсайдерах - промолчу.

Одна попала в самое удачное время, когда фигурное катание было на подъёме, сняла все сливки и взяла всё, что можно.

Другая попала в неудачное время, адская конкуренция - самое пекло, ковид, все дела, соревнования отменяются, и взяла по максимуму всё, что было.

Чья удача принесёт победу команде???

Третьей команде желаю просто остаться в живых.
+27
-11
+16
Главная интрига – кому достанется белый и синий цвет команды
+11
-2
+9
Капитаны ведь меньше говорят, чем ведущие ?🤣🤣🤣🤣
+15
-7
+8
Ответ Natali D
Почему не ребята капитаны? Козловский с Галлямовым отлично справились с этой ролью. Никита Кацалапов, Пётр Гумменик тоже бы не подкачали.
Просто одна блатная девушка пошла и топнула ножкой..
+12
-5
+7
Хотели меньше ведущих - получите и распишитесь))
+10
-4
+6
Ответ Olga.t
Загитовой "случайно" достанется красный цвет.
Не страшно, Анюта победила и с синей командой 😀 Так что проклятие снято
+8
-2
+6
Почему не ребята капитаны? Козловский с Галлямовым отлично справились с этой ролью. Никита Кацалапов, Пётр Гумменик тоже бы не подкачали.
+14
-10
+4
О, мой прогноз сбылся в точности. Аня с Лизой прекрасно отработали на юниорском кубке, поэтому практически не сомневался, что их пригласят и сюда - неважно, в качестве капитанов или поддерживающих звезд - по сути, это разные названия одной и той же роли. Ну а насчет Алины все тем более очевидно было, она, видимо, пожизненно закреплена за красной командой.
+4
0
+4
Смотрю, одну девочку после ее заходов в роли капитана особо не зовут на серьезные мероприятия. Нет, комеди клуб тоже ничего.
+5
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+3
Красивые девчули, и две из них еще и умненькие
+4
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+3
Ответ Утренняя Аврора
Ну, и хорошо. Пусть лучше капитанами, чем ведущими.
А еще лучше было бы если бы не было ни ведущих, ни капитанов
+7
-4
+3
Ответ private dancer
Туктамышева не лучше.
Лучше бы Сотникову подтянули. Три олимпийские чемпионки в личке трёх последних Олимпиад.
Аделина — Алина — Анна… Было бы красиво.
+10
-7
+3
Ответ Александр Иванов
Хотели меньше ведущих - получите и распишитесь))
Они будут капитанами, а не ведущими.
+4
-1
+3
Ильназовна никому капитанство не отдаст. Мёртвой хваткой вцепилась.
Лучше бы действующих назначили, а ее подставкой под микрофон рядом с Лёшей. На прыжковом она там отлично почти молчала
+6
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+2
Ответ Natali D
Почему не ребята капитаны? Козловский с Галлямовым отлично справились с этой ролью. Никита Кацалапов, Пётр Гумменик тоже бы не подкачали.
Не особо они справились. Оба были малозаметны в кадре и все их капитанство свелось к тому, что они пару раз за вечер пару слов в микрофон сказали. В итоге и прыжковый и юниорский кпк по эмоциональному накалу были близкик нулю (имхо), и вся борьба свелась к борьбе между отдельными спортсменами: Сеня против Левы, Базылюк против Костылевой и т.д. А именно командной борьбы не ощущалось.
+5
-3
+2
Ответ Александр Иванов
Хотели меньше ведущих - получите и распишитесь))
Это капитаны команд, ещё ведущие будут, на льду и на скамейке, комментаторы, блогеры, и т.д. , хотели, как лучше, получилось......
+2
0
+2
Ура! Алина капитан! Отличная новость!
+3
-1
+2
Я бы на Сотникову посмотрел или на Липницкую раз уж олимпийских чемпионок взяли. А вообще, какие они капитаны, просто ведущие, как правильно здесь пишут.
+3
-1
+2
Очень приятный состав, спасибо!
+3
-1
+2
Ответ Vendetta4111323
Так понимаю, Лиза экстренно заменила сами знаете кого) Ну ладно, лишь бы без безызбежностей Когда люди просили меньше ведущих, большинство имели в виду убрать Загитову, но видимо не судьба(((
Туктамышева не лучше.
+12
-11
+1
Ответ Vendetta4111323
Так понимаю, Лиза экстренно заменила сами знаете кого) Ну ладно, лишь бы без безызбежностей Когда люди просили меньше ведущих, большинство имели в виду убрать Загитову, но видимо не судьба(((
Её, похоже, никогда не уберут)) Если не нужен будет капитан и ведущая, то каким-нибудь оператором поставят, но работы не лишат))
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Ответ private dancer
Туктамышева не лучше.
Вы смотрели кубок первого по юниорам? Лиза на фоне остальных супер органична в роли ведущей
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Ответ Tresk2
Загитова должна в это время котлован для своей школы копать.
Что вы от жизни то отстали? Все онлайн.
+2
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Ответ Natali D
Почему не ребята капитаны? Козловский с Галлямовым отлично справились с этой ролью. Никита Кацалапов, Пётр Гумменик тоже бы не подкачали.
Это шоу. Первый хочет привлечь максимум аудитории. Так что логично, что в капитанах те, у кого этой самой аудитории в десять раз больше чем у тех, кого вы перечислили.
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Ответ Мороженко
Лизе Федерация возмещает путёвку
что ещё бредовее можете написать??? с какой стати??? судьи все "под федрой"... кого бы захотели - того бы и протащили на ои, если бы была такая цель... и ту же бы Валиеву с отсутствующей пробой "прокатили" бы мимо ои, будь желание...

не их уровень о какой-то спортсменке думать, а тем более что-то ей "возмещать"... они там уже давно себя богами мнят....
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Ответ Александр
а по кому-то были вообще слухи???... кто там вообще, кроме Трусовой, в турне тшт будет участвовать есть информация, к примеру???...
По Трудовой были слухи, потому что она посещала дворец часто и отака намекала на шоу. О кпк только сплетни от блогеров, а им доверять не стоит
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Ответ Мороженко
Никаких новостей и не было, что она будет
а по кому-то были вообще слухи???... кто там вообще, кроме Трусовой, в турне тшт будет участвовать есть информация, к примеру???...
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