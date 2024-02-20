Форма сборной России с Жар-птицей, «Наполи» уволил Мадзарри перед «Барсой», 17 шайб в матче «Миннесоты» и «Ванкувера», сериал о Промесе, драка после эстафеты на Спартакиаде и другие новости

1. В РФС объявили, что сборная России сыграет с Сербией и Парагваем «в принципиально новой форме», и пообещали «бомбезный дроп». Вскоре появились фото комплекта: он вдохновлен Жар-птицей.

2. «Жирона» в гостях уступила «Атлетику» (2:3) в 25-м туре Ла Лиги. По итогам тура «Реал увеличил отрыв до 6 очков, а отставание «Барсы» от 2-го места сократилось до 2 очков.

3. В НХЛ «Миннесота» победила «Ванкувер» (10:7), Капризов набрал 3+3 и стал 3-м россиянином в истории лиги с 6+ очками за игру, Задоров забил и остался в плюсе. «Тампа» проиграла «Оттаве» (2:4), Кучеров прервал серию из 10 игр подряд с очками, Тарасенко забросил 15-ю шайбу в сезоне, Зуб сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

4. «Наполи» уволил Мадзарри за 2 дня до матча ЛЧ с «Барсой». Тренер Словакии Кальцона возглавил клуб.

5. В КХЛ «Динамо» обыграло «Салават», ЦСКА уступил «Витязю», «Металлург» победил «Ак Барс».

6. Мбаппе и «Реал» подписали контракт на 5 лет, утверждает Marca. Зарплата – 15-20 млн евро в год чистыми плюс бонусы, подписной бонус – ниже 130 млн евро. Президент «ПСЖ» в частной беседе подтвердил, что Килиан перейдет в «Мадрид». А пока француз подал заявку на регистрацию фамилии и празднования голов как товарных знаков.

7. «Бавария» пока не планирует увольнять Тухеля, но уже изучает запасные варианты: Зидана и Сульшера. Также мюнхенцев хочет возглавить Конте. Тем временем Киммих думает об уходе из-за испорченных отношений с Тухелем.

8. На тренировочной базе в Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания.

9. Жак Вон уволен с поста главного тренера «Бруклин Нетс».

10. Болельщики устроили драку после мужской биатлонной эстафеты на Спартакиаде в Златоусте.

11. Игроки НБА выразили желание получать деньги за участие в Матче всех звезд.

12. В Нидерландах снимут драматический мини-сериал о жизни Промеса с вымышленными элементами. Съемки начнутся в 2025-м.

Цитаты дня.

Руслан Нигматуллин: «В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием»

Титов о приговоре Промеса: «Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают»

Косторная об уходе от Тутберидзе в 2022-м: «Тренеры мне сообщают: «Ты поломанная-переломанная, нас ни во что не ставишь, мы с тобой больше работать не будем»

Фетисов об экологии: «Мы должны испугаться и перестать палить деньги на конфликты, которые кроме смерти людей ничего не несут. Надо задуматься о том, что может произойти с нами»

Эден Азар: «Мы, бельгийцы, любим пиво – в нашей стране оно лучшее в мире. Я не пил каждый день, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки»

Юрий Бородавко: «Спартакиада проведена на высочайшем уровне. Нет практически никаких отличий от Олимпиады и чемпионатов мира»

С Нигматуллиным не общаются его дети: «Отношусь к этому философски. Это беспокоит, коробит душу, но что поделать? Младший пишет, только когда ему нужны деньги»