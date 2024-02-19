«Нетс» расстались с Жаком Воном

Теги Бруклин Жак Вон НБА Баскетбол

Жак Вон уволен с поста главного тренера «Бруклина».

Как информируют инсайдеры The Athletic Шэмс Чарания и ESPN Эдриан Воджнаровски, такое решение принято в понедельник утром.

«Бруклин» занимает 11-е место на Востоке с показателями 21-33.

Специалист работал в системе «Нетс» с 2016 года. Он выполнял функции исполняющего обязанности тренера в сезоне-19/20 и был назначен главным тренером команды в 2022 году. На посту главного тренера «Нетс» Вон выиграл 106 матчей и потерпел 68 поражений.

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14 комментариев
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Наконец-то!!
Надеюсь, замена будет получше, чем то что сделали Бакс недавно
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Вону сказали: "Пошёл вон"...
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Непонятно, зачем сейчас. Если Буденхольцер или кто-нибудь его калибра сейчас, чтобы летом не упустить - это одно, если временная затычка, то непонятно зачем за два месяца до конца регулярки что-либо менять
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ну такое
можно было бы и лучше
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Лучший пуш за последние дни
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Мда, полный бред. У них нет пика в этом году, танчить нет смысла. Дают временный допинг, но все понимают, что ни один тренер не пройдет с этим составом первый раунд. Цаю нужно продать билетики.
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Надо было до дедлайна это делать , и состав менять , а сейчас толку не будет
Будем ждать межсезонье
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Как хорошо что Док Риверс сейчас пристроен в Бакс, а то мог бы и Бруклин Симмонса возглавить
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Нетс - одна из самых унылых команд этого сезона, так что закономерно
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Верните Нэша
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Ответ Мистер Блин
кто эти люди?😂
Жак вон вам Дамм))))))))(((
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Ответ Tydeus
Непонятно, зачем сейчас. Если Буденхольцер или кто-нибудь его калибра сейчас, чтобы летом не упустить - это одно, если временная затычка, то непонятно зачем за два месяца до конца регулярки что-либо менять
Игроки вроде недовольны были, офис старается сохранить, то хорошее, что есть
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