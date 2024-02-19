«Нетс» расстались с Жаком Воном

Жак Вон уволен с поста главного тренера «Бруклина».

Как информируют инсайдеры The Athletic Шэмс Чарания и ESPN Эдриан Воджнаровски, такое решение принято в понедельник утром.

« » занимает 11-е место на Востоке с показателями 21-33.

Специалист работал в системе «Нетс» с 2016 года. Он выполнял функции исполняющего обязанности тренера в сезоне-19/20 и был назначен главным тренером команды в 2022 году. На посту главного тренера «Нетс» Вон выиграл 106 матчей и потерпел 68 поражений.