«Нетс» расстались с Жаком Воном
Жак Вон уволен с поста главного тренера «Бруклина».
Как информируют инсайдеры The Athletic Шэмс Чарания и ESPN Эдриан Воджнаровски, такое решение принято в понедельник утром.
«Бруклин» занимает 11-е место на Востоке с показателями 21-33.
Специалист работал в системе «Нетс» с 2016 года. Он выполнял функции исполняющего обязанности тренера в сезоне-19/20 и был назначен главным тренером команды в 2022 году. На посту главного тренера «Нетс» Вон выиграл 106 матчей и потерпел 68 поражений.
Надеюсь, замена будет получше, чем то что сделали Бакс недавно
можно было бы и лучше
Будем ждать межсезонье