Руслан Нигматуллин: «В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Sports.ru деньги Футбол

Руслан Нигматуллин оценил развитие московской инфраструктуры.

– В конце октября вы вернулись в Москву – и уже четыре месяца в столице. Как она изменилась за три года?

– Глобально ничего не произошло. Почувствовал, как круто развивается Москва – все так же один из крутейших городов мира. Много новостроек, модернизировали метро, открыли много станций.

Соскучился по ресторанами и сервисам столицы. Пока базируюсь в Москве, но не загадываю – люблю путешествовать.

– «Как же похорошела Москва при Собянине».

– Поддержу нашего мэра. Москва действительно хорошо развивается.

– Заметили инфляцию?

– Глобального скачка не заметил.

– Ходите в магазин или пользуетесь доставкой?

– Чередую. Обычно заказываю доставку, но если нужно что-то срочное – в пешей доступности есть «Азбука вкуса» и «Перекресток».

– Готовите?

– Умею – и даже неплохо. Раньше все время готовил детишкам, но сейчас лень.

– Сколько тратите в месяц на кафе и рестораны?

– Тысяч 200.

– Вы сняли квартиру в «Москва-Сити», который в прошлом году атаковали дроны. Вас это не беспокоит?

– Слышал, но не думаю об этом.

– Как отличаются ваши траты на комфортную жизнь в Майами и Москве?

– В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием. Без него люди чаще всего сводят концы с концами, занимаясь физическим трудом, – сказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России в интервью Sports.ru. 

«Сын пишет, только когда нужны деньги. Мне горько и печально». Интервью Руслана Нигматуллина

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87 комментариев
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Ну в Москва Сити живут, в основном, блогеры и эскортницы… и Нигматуллин
+78
-3
+75
Рустик,не беси пенсионеров,которые живут на 20 ку
+50
-10
+40
Зачем его опять вытащили с его маями?
+27
-5
+22
Ответ Игорь Новиков
Рустик,не беси пенсионеров,которые живут на 20 ку
Да и средний класс не беси..Да ты всех бесишь))
+21
-1
+20
Если свое жилье есть, то на что тратить лям? Ну 200-300 ладно. Но куда еще 700
+21
-2
+19
Ответ Марат Люсьеныч
Если свое жилье есть, то на что тратить лям? Ну 200-300 ладно. Но куда еще 700
он назвал сумму с учетом съема жилья в Москве-Сити, видимо
+15
0
+15
— Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? — спросил Остап. — Только подсчитайте все.
— Сто рублей, — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
— Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и наконец объявил, что для полного счастья ему нужно 6400 рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

© «Золотой телёнок»
+14
0
+14
Ответ Michael_Monza
Комментарий скрыт
популист это ты. у меня мать пенсию 13 тыс получает.
+18
-5
+13
Ответ Wiley Fox
В Москва-Сити снял клетушку в 10 метров? Первый признак дебилизма - это желание жить в этом гетто
Москва сити это просто жесть… внизу муравейник, цены на квартиры просто за гранью добра и зла, а в самой квартире ты даже окно не сможешь открыть🤦🏻‍♂️
+14
-2
+12
В Москва-Сити снял клетушку в 10 метров?

Первый признак дебилизма - это желание жить в этом гетто
+16
-6
+10
вот такие рассказывают, что живут на лям в столице и потом люди в регионах реально думают, что там в Москве все миллионеры и зажрались)
+9
0
+9
А на 30-60 тыс в месяц не пробовал жить Руслан? как живёт большинство населения?
+8
-1
+7
"Слышал, но не думаю об этом"
это даже не девиз, это принцип жизни Москва-Сити
+6
0
+6
Миллион в месяц настоящие москвичи только на утренний кофе тратят.
+4
0
+4
Ответ Марат Люсьеныч
Если свое жилье есть, то на что тратить лям? Ну 200-300 ладно. Но куда еще 700
У него нет своей квартиры. Снял в Москве-Сити. 200 тыс. на кафе. Так что лям - легко
+2
0
+2
Ответ Верховный Лорд
Ну в Москва Сити живут, в основном, блогеры и эскортницы… и Нигматуллин
Вообще это больше стереотип, очень близкий к правде, но стереотип.
Проститутки и блогеры чаще посуточно снимают, чем живут на постоянке.
В центре Москвы огромная проблема найти арендное жильё с хорошим интерьером. Это практически всегда либо квартира, доставшаяся от бабушки, либо "дорого-богато" версии начала нулевых, либо же запредельно по цене.
В этих условиях 150-200 в месяц за апартаменты в Сити в нынешние времена уже не кажутся запредельно дорогим.
+2
0
+2
Ответ Андрей Федоров
Бред не неси. Все крупные страны мира устроены также
разумеется, нет.
Мюнхен и Гамбург в разы богаче Берлина.
более того: чем меньше в Германии городок, тем он зажиточнее
+3
-1
+2
Ему нужен миллион...
Может быть возьмëте частями?
Я бы взял частями, но мне нужно сразу.
+2
0
+2
Ответ zrada prada
В Москве нет таких пенсий , и даже в других областях
Есть. Много пенсионеров знаю. Чуть более 10 к
+2
0
+2
Ответ Константин Мееров
В США средний класс в последние 10 лет сильно ужался. Но в Майами проще чем в ЛА. Почище там и безопаснее. ЛА - помойка с бомжами, пальмами и надписью ГОЛЛИВУД
Ну ЛА вообще комшар, без вариантов.
Майами фестивальный город, средний американец туда жить не поедет. Там или конкретно богачи, или те кто им прислуживает, эту нишу занимают многочисленные эмигранты.
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+1
Ответ analogia
Да даже 200-300 тысяч в месяц со своим жильем куда тратить ? Каждый месяц гардероб обновлять ?
Нигматулин после переезда в Москву уже рассказывал, что заказывает себе пошив костюмов на один раз...
+1
0
+1
Ответ Марат Люсьеныч
Если свое жилье есть, то на что тратить лям? Ну 200-300 ладно. Но куда еще 700
Да даже 200-300 тысяч в месяц со своим жильем куда тратить ? Каждый месяц гардероб обновлять ?
+3
-2
+1
Ответ Марат Люсьеныч
Если свое жилье есть, то на что тратить лям? Ну 200-300 ладно. Но куда еще 700
На тусовки, на алкашку, на тёлок, на аренду яхты — богатеи всегда найдут, куда слить свои деньги
+1
0
+1
Ответ zrada prada
У меня родители в туле оба на пенсии о отца 26 у мамы 28 пенсия , ну если человек всю жизнь фигней страдал не удивительно что маленькие пенсии
26-28 тоже ни о чем пенсия…
+1
0
+1
Ответ Верховный Лорд
Ты 100% живешь там, да?
Нет,на Новодмитровская в новом жк
+1
0
+1
Ответ Доктор Верховцев
Зачем его опять вытащили с его маями?
Ну хочется корреспонденту спортса хлебнуть маямской жизни, хотя бы на чужих словах, приобщиться к запредельно желанному)
+3
-2
+1
Ответ Доктор Верховцев
Зачем его опять вытащили с его маями?
– «Как же похорошела Москва при Собянине».
– Поддержу нашего мэра. Москва действительно хорошо развивается.
Ради этого
+5
-4
+1
"Дай миллион, дай миллион, мне нужен всего миллион, дай миллион..." (с) "Золотой телёнок".
+1
0
+1
А что за хейт в сторону Нигматуллина? Он деньги ни у кого не ворует. Раньше работал футболистом, затем диджеем, да и видимо сейчас честным трудом. Пусть кайфует и дальше. Можно только порадоваться, что бывший футболист сумел найти свое место после футбола.
+1
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Ответ schwein
Я сейчас прикинул, вообще не могу представить, на что я мог бы тратить млн в месяц на себя одного. Хотя, возможно, это из всяких бытовых мелочей складывается, там поесть, там метнуться на такси, так что-то оплатить. Но все равно, прям сложно.
такси тариф не эконом а минимум комфорт+
бизнес-ланч не в столовке у проходной завода, а в помпезном рестике
ну и в Москве 1-2 комнатная новостройка в пределах ТТК это 100-150 млн
в ипотеку на 15 лет с 50% ПВ это получается почти 500 тыс в месяц платеж
и остается уже не так много, если поддерживать соответствующий уровень жизни
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