Руслан Нигматуллин: «В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием»
Руслан Нигматуллин оценил развитие московской инфраструктуры.
– В конце октября вы вернулись в Москву – и уже четыре месяца в столице. Как она изменилась за три года?
– Глобально ничего не произошло. Почувствовал, как круто развивается Москва – все так же один из крутейших городов мира. Много новостроек, модернизировали метро, открыли много станций.
Соскучился по ресторанами и сервисам столицы. Пока базируюсь в Москве, но не загадываю – люблю путешествовать.
– «Как же похорошела Москва при Собянине».
– Поддержу нашего мэра. Москва действительно хорошо развивается.
– Заметили инфляцию?
– Глобального скачка не заметил.
– Ходите в магазин или пользуетесь доставкой?
– Чередую. Обычно заказываю доставку, но если нужно что-то срочное – в пешей доступности есть «Азбука вкуса» и «Перекресток».
– Готовите?
– Умею – и даже неплохо. Раньше все время готовил детишкам, но сейчас лень.
– Сколько тратите в месяц на кафе и рестораны?
– Тысяч 200.
– Вы сняли квартиру в «Москва-Сити», который в прошлом году атаковали дроны. Вас это не беспокоит?
– Слышал, но не думаю об этом.
– Как отличаются ваши траты на комфортную жизнь в Майами и Москве?
– В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием. Без него люди чаще всего сводят концы с концами, занимаясь физическим трудом, – сказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России в интервью Sports.ru.
«Сын пишет, только когда нужны деньги. Мне горько и печально». Интервью Руслана Нигматуллина
— Сто рублей, — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
— Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и наконец объявил, что для полного счастья ему нужно 6400 рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
© «Золотой телёнок»
Первый признак дебилизма - это желание жить в этом гетто
это даже не девиз, это принцип жизни Москва-Сити
Проститутки и блогеры чаще посуточно снимают, чем живут на постоянке.
В центре Москвы огромная проблема найти арендное жильё с хорошим интерьером. Это практически всегда либо квартира, доставшаяся от бабушки, либо "дорого-богато" версии начала нулевых, либо же запредельно по цене.
В этих условиях 150-200 в месяц за апартаменты в Сити в нынешние времена уже не кажутся запредельно дорогим.
Мюнхен и Гамбург в разы богаче Берлина.
более того: чем меньше в Германии городок, тем он зажиточнее
Может быть возьмëте частями?
Я бы взял частями, но мне нужно сразу.
Майами фестивальный город, средний американец туда жить не поедет. Там или конкретно богачи, или те кто им прислуживает, эту нишу занимают многочисленные эмигранты.
– Поддержу нашего мэра. Москва действительно хорошо развивается.
Ради этого
бизнес-ланч не в столовке у проходной завода, а в помпезном рестике
ну и в Москве 1-2 комнатная новостройка в пределах ТТК это 100-150 млн
в ипотеку на 15 лет с 50% ПВ это получается почти 500 тыс в месяц платеж
и остается уже не так много, если поддерживать соответствующий уровень жизни