Руслан Нигматуллин: «В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием»

Руслан Нигматуллин оценил развитие московской инфраструктуры.

– В конце октября вы вернулись в Москву – и уже четыре месяца в столице. Как она изменилась за три года?

– Глобально ничего не произошло. Почувствовал, как круто развивается Москва – все так же один из крутейших городов мира. Много новостроек, модернизировали метро, открыли много станций.

Соскучился по ресторанами и сервисам столицы. Пока базируюсь в Москве, но не загадываю – люблю путешествовать.

– «Как же похорошела Москва при Собянине».

– Поддержу нашего мэра. Москва действительно хорошо развивается.

– Заметили инфляцию?

– Глобального скачка не заметил.

– Ходите в магазин или пользуетесь доставкой?

– Чередую. Обычно заказываю доставку, но если нужно что-то срочное – в пешей доступности есть «Азбука вкуса» и «Перекресток».

– Готовите?

– Умею – и даже неплохо. Раньше все время готовил детишкам, но сейчас лень.

– Сколько тратите в месяц на кафе и рестораны?

– Тысяч 200.

– Вы сняли квартиру в «Москва-Сити», который в прошлом году атаковали дроны. Вас это не беспокоит?

– Слышал, но не думаю об этом.

– Как отличаются ваши траты на комфортную жизнь в Майами и Москве?

– В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием. Без него люди чаще всего сводят концы с концами, занимаясь физическим трудом, – сказал бывший вратарь « », « » и сборной России в интервью .ru.

«Сын пишет, только когда нужны деньги. Мне горько и печально». Интервью Руслана Нигматуллина