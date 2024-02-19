Мбаппе подал заявку на регистрацию фамилии и празднования голов как товарных знаков. Форвард «ПСЖ» уже регистрировал свои инициалы и цитаты

Теги ПСЖ лига 1 Франция бизнес Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе хочет зарегистрировать свою фамилию в качестве товарного знака.

По информации As, форвард «ПСЖ» подал заявку на регистрацию своей фамилии и фирменного празднования в качестве товарных знаков в Евросоюзе. Запрос в Ведомство интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) был подан 8 февраля через парижскую юридическую фирму.

Отмечается, что Мбаппе уже зарегистрировал 7 собственных товарных знаков, в том числе имя, инициалы и наиболее известные цитаты: «Moi tu m’parles pas d’age» («Не говорите мне о возрасте») и «Le football il a changé» («Футбол изменился»).

Таким образом, Килиан стал футболистом, на имя которого зарегистрировано больше всего товарных знаков, обойдя Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

84 комментария
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(«Не говорите мне о возрасте») и «Le football il a changé» («Футбол изменился»).(с). Первооткрыватель блин))))хаххахах умора
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"Деньги не самое главное, самое главное - это иметь много денег"

(с) Киллиан Мбаппе
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Ответ Spartakus1984
(«Не говорите мне о возрасте») и «Le football il a changé» («Футбол изменился»).(с). Первооткрыватель блин))))хаххахах умора
Разве можно такое регистрировать? Вопрос скорее не к нему, а к чудикам из ведомства
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Ответ drow elf
Как это можно было зарегистрировать? Если я скажу "Футбол изменился" то все, автоматом на бабки попал?
ну ты попал. комиссар Жебер уже выслал наряд такси за тобой. готовься к ЛяАрэсту.
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а где его знаменитые цитаты: "я посрал - я обновился", "виски прямые, пожалуй, а хотя можно и косые сделать", "Где мой носок? А вот он мой носок"
Их надо выбить в камне .
+40
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Как это можно было зарегистрировать? Если я скажу "Футбол изменился" то все, автоматом на бабки попал?
+38
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+37
Помнится как гольфист Бале отстаивал празднование 🫶🏼 как своё личное, хотя все футболисты много лет до него так отмечают
+43
-8
+35
Ответ Клей Томпсон
ну ты попал. комиссар Жебер уже выслал наряд такси за тобой. готовься к ЛяАрэсту.
"МЫ В ДЕ**МЕ!"
+34
0
+34
Ответ Отец Абду
"Деньги не самое главное, самое главное - это иметь много денег" (с) Киллиан Мбаппе
- Ты у кого этому дерьму научился?
- Мама научила...
+22
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+20
Ответ Spartakus1984
(«Не говорите мне о возрасте») и «Le football il a changé» («Футбол изменился»).(с). Первооткрыватель блин))))хаххахах умора
Это как один чел недавно пытался запатентовать колесо
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Глазная цитата Мбаппе: Никогда не говори когда!))
+18
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И какие же у него цитаты? Есть сборник какой?))
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+14
«А что, так можно было???»
Д. Стетхэм.
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+14
Ответ kaka10
Помнится как гольфист Бале отстаивал празднование 🫶🏼 как своё личное, хотя все футболисты много лет до него так отмечают
В динамике гольфа - это, наверное, потрясающе.
+15
-1
+14
Совсем уже кукуха поехала от безумных доходов. Скоро за свой пердеж будет деньги требовать
+10
0
+10
Черный цвет кожи еще можно зарегистрировать за собой
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0
+8
Ответ kaka10
Помнится как гольфист Бале отстаивал празднование 🫶🏼 как своё личное, хотя все футболисты много лет до него так отмечают
Но все равно помниться жест Бейла😀
+9
-2
+7
Этот все не может насытиться, все пытается продать себя подороже, как эскортница
+8
-1
+7
Пусть заплатит сначала роялти за празднование гола в стиле настоящего Роналдо. чушкан жабоедский
+7
0
+7
Ответ Yndestad
И какие же у него цитаты? Есть сборник какой?))
Мне тут вспомнилось ---Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.😁
+8
-2
+6
обошёл Месси и Роналду, попробуй Стэтхема обойди
+5
0
+5
А Рауль ездил на трени в Реале на старом опеле …..)))
+4
0
+4
Ответ Cristianor 12111989
Комментарий скрыт
это вообще то Стэтхэм...
+4
0
+4
Какая никакая прибавка к зарплате
+4
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За большие деньги да (с) Киллиан Мбабло
+6
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+4
Не говорите об этом Джейсону Стэйтему
+4
0
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Константин Зырянов подал заявку на регистрацию фразы "мы обосрались" как интеллектуальной собственности
+3
0
+3
Ответ rembrandao
Это как один чел недавно пытался запатентовать колесо
ну как недавно, в 2001

Шнобелевку за это получил на паях с теми кто ему патент выписал
+3
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Как эта болезнь называется?
+3
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+3
Мда, футбол изменился
+2
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