Мбаппе подал заявку на регистрацию фамилии и празднования голов как товарных знаков. Форвард «ПСЖ» уже регистрировал свои инициалы и цитаты
Килиан Мбаппе хочет зарегистрировать свою фамилию в качестве товарного знака.
По информации As, форвард «ПСЖ» подал заявку на регистрацию своей фамилии и фирменного празднования в качестве товарных знаков в Евросоюзе. Запрос в Ведомство интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) был подан 8 февраля через парижскую юридическую фирму.
Отмечается, что Мбаппе уже зарегистрировал 7 собственных товарных знаков, в том числе имя, инициалы и наиболее известные цитаты: «Moi tu m’parles pas d’age» («Не говорите мне о возрасте») и «Le football il a changé» («Футбол изменился»).
Таким образом, Килиан стал футболистом, на имя которого зарегистрировано больше всего товарных знаков, обойдя Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
(с) Киллиан Мбаппе
Их надо выбить в камне .
- Мама научила...
Д. Стетхэм.
Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.😁
Шнобелевку за это получил на паях с теми кто ему патент выписал