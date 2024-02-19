Мбаппе подал заявку на регистрацию фамилии и празднования голов как товарных знаков. Форвард «ПСЖ» уже регистрировал свои инициалы и цитаты

Килиан Мбаппе хочет зарегистрировать свою фамилию в качестве товарного знака.

По информации As, форвард « » подал заявку на регистрацию своей фамилии и фирменного празднования в качестве товарных знаков в Евросоюзе. Запрос в Ведомство интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) был подан 8 февраля через парижскую юридическую фирму.

Отмечается, что Мбаппе уже зарегистрировал 7 собственных товарных знаков, в том числе имя, инициалы и наиболее известные цитаты: «Moi tu m’parles pas d’age» («Не говорите мне о возрасте») и «Le football il a changé» («Футбол изменился»).

Таким образом, стал футболистом, на имя которого зарегистрировано больше всего товарных знаков, обойдя Криштиану Роналду и Лионеля Месси.