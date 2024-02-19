Юрий Бородавко: «Спартакиада проведена на высочайшем уровне. Нет практически никаких отличий от Олимпиады и чемпионатов мира»
Тренер лыжников Юрий Бородавко сравнил Спартакиаду с ЧМ и Олимпиадой.
«Конечно, определенные различия есть всегда, но, если говорить в общем и целом, все было проведено на высочайшем уровне. Тут нет практически никаких отличий от Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Можно ли сказать, что российский спорт сейчас развивается несмотря ни на что? Конечно! Это касается молодых спортсменов: они получили колоссальный опыт и проявили себя на Спартакиаде наилучшим образом, как и наши лидеры.
Сейчас мы как минимум находимся на том же самом уровне, что и до отстранения», – сказал Бородавко.
Увы, это не так
>
с учетом гостей, родственников игроков, волонтеров: «Абсолютный мировой рекорд. Подсчет соответствует общемировой практике»
150 бабулек и пьяных мужиков глянули на это «зрелище»
В РФ раньше же проходили этапы международных турниров, чемпионаты мира и даже Олимпиада.
Опыт организации у чиновников есть, так почему при наличии бабла не провести мероприятие на нормальном уровне?
Тем более зрителей мало, заграничных туристов вообще нет, спортсмены все свои, делегации из общей структуры, телетрансляции только на каналах Матч-тв, журналистов единицы.
И нет никаких независимых участников свидетелей, которые могли бы оценить организацию соревнований, высокий был уровень или так себе?
Пусть учаться у биатлона, в Златоусте вчера шикарная атмосфера была.
А лучше у америкосов, вот они умеют создавать спортивный праздник.