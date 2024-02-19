Юрий Бородавко: «Спартакиада проведена на высочайшем уровне. Нет практически никаких отличий от Олимпиады и чемпионатов мира»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Спартакиада Лыжи

Тренер лыжников Юрий Бородавко сравнил Спартакиаду с ЧМ и Олимпиадой.

«Конечно, определенные различия есть всегда, но, если говорить в общем и целом, все было проведено на высочайшем уровне. Тут нет практически никаких отличий от Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Можно ли сказать, что российский спорт сейчас развивается несмотря ни на что? Конечно! Это касается молодых спортсменов: они получили колоссальный опыт и проявили себя на Спартакиаде наилучшим образом, как и наши лидеры.

Сейчас мы как минимум находимся на том же самом уровне, что и до отстранения», – сказал Бородавко.

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58 комментариев
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Белорусский сыр ничем не отличается от швейцарского!
Увы, это не так
+54
-5
+49
Ответ Святослав Павловский
Рейтинги есть?
Самые лучшие в мире, так исторически сложилось на этой территории
+45
-5
+40
Ответ Святослав Павловский
Рейтинги есть?
Ну, как принято:

>

с учетом гостей, родственников игроков, волонтеров: «Абсолютный мировой рекорд. Подсчет соответствует общемировой практике»
+31
-3
+28
Даже не знаю как вернуться к обычной повседневной жизни после этого праздника спорта. Состояние хуже похмелья.
+31
-4
+27
Ага, никакой разницы, но есть newанс...
+28
-5
+23
Рейтинги есть?
+25
-4
+21
Ответ Oleg Olegov
Даже не знаю как вернуться к обычной повседневной жизни после этого праздника спорта. Состояние хуже похмелья.
Проснулся сегодня на Никольской улице, с гитарой на столбе, празднуя чью-то победу на Спартакиаде.
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Она идёт что ли? Реально не в курсе такого межгалактического события.
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Когда один спортсмен выигрывает все гонки, это говорит об отсутствии конкуренции. На ОИ, ЧМ и КМ ничего подобного не наблюдается. Организация на уровне, а вот спортивная составляющая, безусловно, оставляет желать лучшего.
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+9
А что была какая-то спартакиада?Что ж вы раньше-то не сказали!
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Ответ Booligan
Комментарий скрыт
Грюера тут 4 сорта и каждый дешевле костромского. От 8 до 16 франков за кг. Жру его каждый день при маленькой для сырников зарплате.
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Ответ Crenk
Надо сказать что Большунов до дисквалификации РФ и на Кубке Мира большинство дистанционных гонок забирал , и на ОИ выиграл 30 и 50 км. Это просто уровень совсем иной А вот за 2-3 места на На внутрироссийских гонках всегда приличное бодалово .
Из последних 14 дистанционных гонок км Большунов выиграл 5. На большинство не тянет.
+7
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+6
За исключением одного: на Олимпиаду всем не *ох**....
+7
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+5
Ответ Digger86
кто победил?
Мы победили! Забрав все медали во всех дисциплинах.
+5
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+5
Теперь участников Спартакиады и палкой будет не загнать на ОИ и ЧМ, когда санкции отменят...
+5
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Отличное соревнование! Особенно в лыжах между сильными регионами! Надо развивать спорт в регионах и состязания между регионами и тогда и болельщиков будет больше и спортсмены подтянут свою форму. Давайте займитесь! Это только начало! Хватит смотреть на загнивающий запад с асматиками.... 😁🤣
+5
-1
+4
Ну теперь можно успокоиться и перестать выть на луну 👍
+5
-1
+4
Ответ Святослав Павловский
Рейтинги есть?
2,1 миллиарда смотрят Олимпиаду.
150 бабулек и пьяных мужиков глянули на это «зрелище»
+6
-2
+4
Ответ Биомеханоид
Она идёт что ли? Реально не в курсе такого межгалактического события.
Прошла уже
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+4
Если ещё, к примеру, одевать сборную ЛенО в форму, похожую на финскую, сборную Псковской области – шведскую, Мурманскую – в норвежскую, Калининградскую – в немецкую, Чукотку – в звёздно-полосатую, то отличий от ЧМ и ОИ никаких не останется.
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+3
Ответ Ярик01
Проснулся сегодня на Никольской улице, с гитарой на столбе, празднуя чью-то победу на Спартакиаде.
А я вот уже с крестным ходом направляюсь на фиджитал игры будущего в Казани. Финансы позволяют, все таки первая экономика Европы.
+2
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+2
Ответ lightrip
Белорусский сыр ничем не отличается от швейцарского! Увы, это не так
Молоко белорусское точно получше
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Провести соревнование на надлежащем уровне это большое достижение?
В РФ раньше же проходили этапы международных турниров, чемпионаты мира и даже Олимпиада.
Опыт организации у чиновников есть, так почему при наличии бабла не провести мероприятие на нормальном уровне?
Тем более зрителей мало, заграничных туристов вообще нет, спортсмены все свои, делегации из общей структуры, телетрансляции только на каналах Матч-тв, журналистов единицы.
И нет никаких независимых участников свидетелей, которые могли бы оценить организацию соревнований, высокий был уровень или так себе?
+2
0
+2
К сожалению показали только лыжи, биатлон, фигурку, так немного, остальное как то мимо прошло.
+2
0
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Если честно не хочется чтобы в Тюмени проводили такие старты, там вечно унылая атмосфера.
Пусть учаться у биатлона, в Златоусте вчера шикарная атмосфера была.
А лучше у америкосов, вот они умеют создавать спортивный праздник.
+2
0
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Когда они вернутся на ОИ, боюсь, даже и не вспомнят, что такое спартакиада..))
+3
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Между прочим болельщики были и очень активные. Вот к примеру на биатлоне болелы устроили массовую драку на трибуне.
+3
-1
+2
Ответ Владимир Бакаев
Ага, никакой разницы, но есть newанс...
нЮанс
+2
-1
+1
Ответ artpal
Прошла уже
кто победил?
+1
0
+1
Ответ Инженер-конструктор
Если ещё, к примеру, одевать сборную ЛенО в форму, похожую на финскую, сборную Псковской области – шведскую, Мурманскую – в норвежскую, Калининградскую – в немецкую, Чукотку – в звёздно-полосатую, то отличий от ЧМ и ОИ никаких не останется.
Мордовии - форму и флаг Франции! Депардье подтвердит.
+1
0
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