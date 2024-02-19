Юрий Бородавко: «Спартакиада проведена на высочайшем уровне. Нет практически никаких отличий от Олимпиады и чемпионатов мира»

Тренер лыжников Юрий Бородавко сравнил Спартакиаду с ЧМ и Олимпиадой.

«Конечно, определенные различия есть всегда, но, если говорить в общем и целом, все было проведено на высочайшем уровне. Тут нет практически никаких отличий от Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Можно ли сказать, что российский спорт сейчас развивается несмотря ни на что? Конечно! Это касается молодых спортсменов: они получили колоссальный опыт и проявили себя на Спартакиаде наилучшим образом, как и наши лидеры.

Сейчас мы как минимум находимся на том же самом уровне, что и до отстранения», – сказал .