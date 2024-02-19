Подписной бонус Мбаппе в «Реале» будет ниже 130 млн евро. Расходы клуба на форварда останутся в пределах 50 млн евро в год (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Реал» договорился о снижении подписного бонуса для Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что нападающий уже подписал пятилетний контракт с мадридским клубом. Его зарплата составит от 15 до 20 млн евро в год после уплаты налогов.

По информации Marca, подписной бонус в 130 миллионов евро, который стороны согласовали в 2022 году, будет немного снижен. Таким образом, ежегодные траты «Реала» на французского футболиста не будут превышать 50 миллионов евро. 

Доходы Мбаппе за этот сезон в «ПСЖ» составят 212 миллионов евро до уплаты налогов. В эту сумму входят зарплата форварда (72 млн евро), бонус за продление контракта (60 млн) и бонус за лояльность (80 млн).

Материалы по теме

76 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У меня в фифе за 3 ляма подписных согласился
+97
-7
+90
скоро по версии марки будет не дороже Сутормина
+46
-6
+40
Марка через месяц: подписного бонуса не будет, Реал также не будет платить Мбаппе зарплату, наоборот семейка Киллиана ежегодно будет выплачивать Перецу за то, чтобы он разрешил играть за мадридский клуб
+43
-10
+33
Ответ Отец Абду
Новости от Marca: Утром: зп Мбаппе 15-20 млн в год чистыми Сейчас: около 50 млн в год ( чистыми 25) Завтра: 70 млн в год?
А где ты в этой новости видишь зарплату в 50? Речь суммарно о расходах за сезон, из этих 50 зарплата все та же - 15-20, по их версии)
+16
-3
+13
Ответ Отец Абду
Новости от Marca: Утром: зп Мбаппе 15-20 млн в год чистыми Сейчас: около 50 млн в год ( чистыми 25) Завтра: 70 млн в год?
50 млн в год с учетом амортизации подписного бонуса.
+10
-2
+8
129,5
+10
-3
+7
Ответ Apotamkin
ЗЫ. ... и в Каталонии полил дождь из слез ))))
Неверное от смеха, как сливки начали нализывать на Мбаппе.)))
От ненависти до любви у беспринципных одно мгновение.)))
+6
-2
+4
Ответ Scorpio
Страшные времена для наших кулесов наступают. Долги, нищета, хотят Клоппа, а будет маркес, Реал подписывает мбаппе, а они платят зп леониду, за которым все мхом поросло
Кто на что наработал, то и получил. Все по справедливости.
+3
0
+3
Ответ Отец Абду
Новости от Marca: Утром: зп Мбаппе 15-20 млн в год чистыми Сейчас: около 50 млн в год ( чистыми 25) Завтра: 70 млн в год?
что хочу то и вижу, да?
+5
-3
+2
Глоры бчк минусуют нещадно. Передаю привет Гризманну, Коутиньо, Дембеле, зарплате Месси и других игроков. И при этом никакого выхлопа не было.
+19
-17
+2
А как они так считают? 20 млн. на руки в Испании с 45% налогом превращается в 36 млн., 15 млн. - в 27 млн. 100 млн. поделим на 5 лет, получается по 20 млн. Но ведь есть ещё бонусы, с налогами выходит больше 50 млн. в год
+3
-1
+2
Ответ SaH4r.
Поздравляю, супер трансфер для Ла Лиги и Реала. Барса этим летом вряд-ли, но надеюсь следующим тоже оформит какой нибудь топ трансфер.
Все наладится и у Барсы уверен!Без сильной Барсы не будет и сильного Мадрида.
+9
-8
+1
Ответ Garikus89
А где ты в этой новости видишь зарплату в 50? Речь суммарно о расходах за сезон, из этих 50 зарплата все та же - 15-20, по их версии)
Только они пишут о сумме после вычета налогов. А налог по сути удваивает зарплату (он в Испании равен 45%, если ежемесячный доход больше 60 тысяч евро).
+1
0
+1
Ответ иц а мен
какие ещё методички, то что риал и ее глоры последние куколды всем стало ясно
Фактишь:))
+3
-2
+1
Какой жадный черепашонок
+1
0
+1
Ответ Растиньяк
Какая разница, он стоит любых денег. Лучший нападающий мира
Лучшие выигрывают Золотые мячи. У Месси было уже 3 в возрасте Мбаппе.
+1
0
+1
Ответ Алан Кесаев
Псж конечно с мбаппе просчитался. Надо было его продавать пока он на контракте был. Все равно ничего глобального не выиграли с ним. И тройка мбаппе месси неймар так и не показала выдающееся игры. Просто впустую потратили на троих огромную кучу денег, на которую можно было наверное не одну футбольную академию открыть на каждом континенте, и сотни талантливых детей обучать футболу. Мбаппе конечно топигрок, но тех денег что ему псж платил он не стоит
Катару важнее был имидж в преддверии Чемпионата мира.
+2
-1
+1
Ответ Дилшод
Пж правильно пиши имя Великого клуба Реал Мадрид
хорошо, дилдод
0
0
0
Ответ QWertY
Марка через месяц: подписного бонуса не будет, Реал также не будет платить Мбаппе зарплату, наоборот семейка Киллиана ежегодно будет выплачивать Перецу за то, чтобы он разрешил играть за мадридский клуб
У тебя, конечно же, не разорвало седалище, да, мы все охотно верим, и делаем вид, что не видим гримасу боли на твоём личике.
+1
-1
0
Ответ vcaireac
Я бы не был столь категоричным,даже в этом сезоне Барса могла иметь лучше результаты.Но в атаке дела совсем плохи,игроки то у вас хорошие.Да и с травами не повезло,кто знает не сломайся Тер Штеген,Гави игра и результат были бы иными. Ну и от Хави многое зависило,но он явно пока не тянет.Если назначат опытного проверенного тренера,вполне можно боротся за ЛЛ с этим составом. Что касается Мбаппе, ещё неизвестно как он будет интегрирован в состав.Сомневаюсь что он будет играть форварда,а с лева есть Винни... Вообщем головная боль будет у Анчи.
Не являюсь ярым фантом Барселоны, просто иногда угораю над некоторыми сливочными( неадекватными), представляясь им.
За Барсой интересно следить, в ней всегда что-то происходит, жизнь кипит.)))
Мой прогноз, не ранее чем через пять лет Барселона вернётся на уровень, когда сможет подписывать игроков уровня Мбаппе или Джуда.
0
0
0
Ответ Sergey
Для выхода из кризиса Барсе понадобится от 5 лет, не меньше. Нынешняя Барселона не конкурент Реалу ни в каких областях, хоть с Мбаппе, хоть без него. Ла Лига превратилась в чемпионат с одним гегемоном.
Я бы не был столь категоричным,даже в этом сезоне Барса могла иметь лучше результаты.Но в атаке дела совсем плохи,игроки то у вас хорошие.Да и с травами не повезло,кто знает не сломайся Тер Штеген,Гави игра и результат были бы иными.
Ну и от Хави многое зависило,но он явно пока не тянет.Если назначат опытного проверенного тренера,вполне можно боротся за ЛЛ с этим составом.
Что касается Мбаппе, ещё неизвестно как он будет интегрирован в состав.Сомневаюсь что он будет играть форварда,а с лева есть Винни... Вообщем головная боль будет у Анчи.
0
0
0
Ответ vcaireac
Все наладится и у Барсы уверен!Без сильной Барсы не будет и сильного Мадрида.
Будет и уже вообще-то был один раз в истории,, когда у бчк 2 чемпионства в Испании за 30 лет было, и Реал нормально жил.
+2
-2
0
Ответ Артём Поддубный
Поздравляю Реал и Переса с такой сделкой. Годовалая нагрузка в 50 мультов это ничто для Реала, для сравнение Азар забирал 45 в год, так это Азар, а это молодой Мбаппе. Похоже что то что Киллиан переходит уже дело случившееся.
молодой?
0
0
0
Ответ sudoku
молодой?
25 лет это старый? Роналду пришел в таком возрасте и провел 9 фантастических сезонов. Если Мбаппе проведет на высоком уровне хотя бы 5 это уже будет успех.
0
0
0
Ответ Sergey
Неверное от смеха, как сливки начали нализывать на Мбаппе.))) От ненависти до любви у беспринципных одно мгновение.)))
А каких-то полгода назад было "Да и даром не нужна высокомерная черепашка", быстро переобулись мадридские глоры
0
0
0
Ответ vcaireac
Все наладится и у Барсы уверен!Без сильной Барсы не будет и сильного Мадрида.
Для выхода из кризиса Барсе понадобится от 5 лет, не меньше.
Нынешняя Барселона не конкурент Реалу ни в каких областях, хоть с Мбаппе, хоть без него.
Ла Лига превратилась в чемпионат с одним гегемоном.
+1
-1
0
Ответ Axs Men
Это сказки, черепашка как минимум сотку от Реала будет получать в год, да это будет завуалировано под разными выплатами, бонусами и тд. Слишком жадны он и его семья, что бы такие копейки там получать
обычный вброс)
никакой точности информации.
Легче поверить в суперпредложение Катара, чем в это сочинение.
0
0
0
Ответ The Evil Within
То, что об этом уже пишут несколько источников, тебя сектанта с порванным очеллой, конечно же, не смущает. Помню как Ас написал, что Меся меняет бчк на длинный арабский доллар, тут тоже устроили шабаш каталуньские дурачки по поводу "желтушного бреда". А на следующий день их ждал официальный сюрприз. Так же клоуны и сейчас играются в отрицание по поводу Мбаппе и филигранной работы руководства Мадрида по урегулированию расходов и внутренних отношений в коллективе, так как Мбаппе не имеет дикого перевеса над всеми остальными. Ну отрицайте, лол, от этого реальность не изменится, а попка возможно будет не так сильно болеть, если поселиться в собственном маня мирке. Секта на этом собаку съела 😉
тебя сектанта с порванным очеллой. ахахахах, ну ты и 🤡🤡🤡
0
0
0
Ответ Demyan Grachev
зачем он в Реале???? для банкротства??
Ты новость хоть читал? Нагрузка в год будет 50 млн. На бесполезных Азара и Йовича была 65 млн в год и никто не обанкротился
0
0
0
Ответ Дилшод
не в фифе по моему а в фк мобайл 🤨
Когда, для таких как ты, мне будет не впадлу писать EA FC 24 я напишу именно так, а пока фифа
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий