Подписной бонус Мбаппе в «Реале» будет ниже 130 млн евро. Расходы клуба на форварда останутся в пределах 50 млн евро в год (Marca)
«Реал» договорился о снижении подписного бонуса для Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, что нападающий уже подписал пятилетний контракт с мадридским клубом. Его зарплата составит от 15 до 20 млн евро в год после уплаты налогов.
По информации Marca, подписной бонус в 130 миллионов евро, который стороны согласовали в 2022 году, будет немного снижен. Таким образом, ежегодные траты «Реала» на французского футболиста не будут превышать 50 миллионов евро.
Доходы Мбаппе за этот сезон в «ПСЖ» составят 212 миллионов евро до уплаты налогов. В эту сумму входят зарплата форварда (72 млн евро), бонус за продление контракта (60 млн) и бонус за лояльность (80 млн).
От ненависти до любви у беспринципных одно мгновение.)))
За Барсой интересно следить, в ней всегда что-то происходит, жизнь кипит.)))
Мой прогноз, не ранее чем через пять лет Барселона вернётся на уровень, когда сможет подписывать игроков уровня Мбаппе или Джуда.
Ну и от Хави многое зависило,но он явно пока не тянет.Если назначат опытного проверенного тренера,вполне можно боротся за ЛЛ с этим составом.
Что касается Мбаппе, ещё неизвестно как он будет интегрирован в состав.Сомневаюсь что он будет играть форварда,а с лева есть Винни... Вообщем головная боль будет у Анчи.
Нынешняя Барселона не конкурент Реалу ни в каких областях, хоть с Мбаппе, хоть без него.
Ла Лига превратилась в чемпионат с одним гегемоном.
никакой точности информации.
Легче поверить в суперпредложение Катара, чем в это сочинение.