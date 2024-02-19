Подписной бонус Мбаппе в «Реале» будет ниже 130 млн евро. Расходы клуба на форварда останутся в пределах 50 млн евро в год (Marca)

«Реал» договорился о снижении подписного бонуса для Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что нападающий уже подписал пятилетний контракт с мадридским клубом. Его зарплата составит от 15 до 20 млн евро в год после уплаты налогов.

По информации Marca, подписной бонус в 130 миллионов евро, который стороны согласовали в 2022 году, будет немного снижен. Таким образом, ежегодные траты « » на французского футболиста не будут превышать 50 миллионов евро.

Доходы Мбаппе за этот сезон в « » составят 212 миллионов евро до уплаты налогов. В эту сумму входят зарплата форварда (72 млн евро), бонус за продление контракта (60 млн) и бонус за лояльность (80 млн).