В «Баварии» обсуждают возможность приглашения Зидана, клубу «нравятся его аура и опыт». Тухеля не планируют увольнять до конца сезона
«Бавария» рассматривает возможность приглашения Зинедина Зидана.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб не планирует увольнять Тухеля как минимум до конца сезона, однако в данный момент боссы «Баварии» принимают решения от игры к игре и изучают запасные варианты.
Одной из кандидатур, обсуждаемых внутри клуба, является Зинедин Зидан. Отмечается, что руководство «Баварии» ценит опыт и ауру бывшего тренера «Реала», однако в данный момент конкретных шагов по его назначению клуб не предпринимал.
А Нагельсмана сменили, когда у команды было 8/8 побед в ЛЧ (5:0 над Барселоной и 3:0 в 1/8 над ПСЖ по сумме двух матчей) и команда была на расстоянии 1 очка от Боруссии (с личной встречей впереди)
Ну не лопухи ли двух-стандартные?
🗣️ Так тех, кто принимал это решение год назад, уже как бы нет в клубе
А "новые" не могут сообразить, что Тухель ну совсем не тянет эту команду и надо бы срочно что-то менять, пока ещё не вылетели от Лацио?
Но вообще не вижу, на кой Зидану нужно вмешиваться в эти голливудские страсти..
В конце сезона как раз увольняется