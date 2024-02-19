В «Баварии» обсуждают возможность приглашения Зидана, клубу «нравятся его аура и опыт». Тухеля не планируют увольнять до конца сезона

Теги Бавария бундеслига Германия Зинедин Зидан Томас Тухель Футбол

«Бавария» рассматривает возможность приглашения Зинедина Зидана.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб не планирует увольнять Тухеля как минимум до конца сезона, однако в данный момент боссы «Баварии» принимают решения от игры к игре и изучают запасные варианты.

Одной из кандидатур, обсуждаемых внутри клуба, является Зинедин Зидан. Отмечается, что руководство «Баварии» ценит опыт и ауру бывшего тренера «Реала», однако в данный момент конкретных шагов по его назначению клуб не предпринимал.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Менять тренера до конца сезона не планируется"©

А Нагельсмана сменили, когда у команды было 8/8 побед в ЛЧ (5:0 над Барселоной и 3:0 в 1/8 над ПСЖ по сумме двух матчей) и команда была на расстоянии 1 очка от Боруссии (с личной встречей впереди)

Ну не лопухи ли двух-стандартные?

🗣️ Так тех, кто принимал это решение год назад, уже как бы нет в клубе

А "новые" не могут сообразить, что Тухель ну совсем не тянет эту команду и надо бы срочно что-то менять, пока ещё не вылетели от Лацио?
+28
-6
+22
Ответ Man of the Match
"Менять тренера до конца сезона не планируется"© А Нагельсмана сменили, когда у команды было 8/8 побед в ЛЧ (5:0 над Барселоной и 3:0 в 1/8 над ПСЖ по сумме двух матчей) и команда была на расстоянии 1 очка от Боруссии (с личной встречей впереди) Ну не лопухи ли двух-стандартные? 🗣️ Так тех, кто принимал это решение год назад, уже как бы нет в клубе А "новые" не могут сообразить, что Тухель ну совсем не тянет эту команду и надо бы срочно что-то менять, пока ещё не вылетели от Лацио?
так тех, кто принимал это решение год назад, уже как бы нет в клубе
+14
-3
+11
Я все меньше понимаю что происходит
+10
0
+10
Ответ Man of the Match
"Менять тренера до конца сезона не планируется"© А Нагельсмана сменили, когда у команды было 8/8 побед в ЛЧ (5:0 над Барселоной и 3:0 в 1/8 над ПСЖ по сумме двух матчей) и команда была на расстоянии 1 очка от Боруссии (с личной встречей впереди) Ну не лопухи ли двух-стандартные? 🗣️ Так тех, кто принимал это решение год назад, уже как бы нет в клубе А "новые" не могут сообразить, что Тухель ну совсем не тянет эту команду и надо бы срочно что-то менять, пока ещё не вылетели от Лацио?
Потрясающая осведомлённость, только вот Нагельсмана меняли люди, которых уже в руководстве нет
+8
-2
+6
Если память не изменяет, в первый или второй сезон Гвардиолы в Баварии, Зидан как раз туда приезжал то ли на стажировку, то ли на интенсив.. 2015-й год вроде.

Но вообще не вижу, на кой Зидану нужно вмешиваться в эти голливудские страсти..
+5
-1
+4
Ответ Man of the Match
"Менять тренера до конца сезона не планируется"© А Нагельсмана сменили, когда у команды было 8/8 побед в ЛЧ (5:0 над Барселоной и 3:0 в 1/8 над ПСЖ по сумме двух матчей) и команда была на расстоянии 1 очка от Боруссии (с личной встречей впереди) Ну не лопухи ли двух-стандартные? 🗣️ Так тех, кто принимал это решение год назад, уже как бы нет в клубе А "новые" не могут сообразить, что Тухель ну совсем не тянет эту команду и надо бы срочно что-то менять, пока ещё не вылетели от Лацио?
так как один тезис с другим соотносится?
+3
0
+3
Ответ хавбек+
Зидан норм, всех модных немцев уже перепробовали
Есть ещё один модный немец
В конце сезона как раз увольняется
+2
0
+2
Бавария в какой то Челси превращается. И это не комплимент
+1
0
+1
Как болельщик Баварии очень надеюсь, что и в матче с Лейпцигом не смогут победить. Тогда уволят Тухеля и хотя бы шанс на ЛЧ с другим тренером появится
+3
-2
+1
Как же Бавария в один момент не туда свернула…
+1
0
+1
Зидан норм, всех модных немцев уже перепробовали
+2
-1
+1
Ответ Чёрный тюльпан
Люди, ответственные за прошлогоднюю клоунаду, из Баварии только вперёд ногами уйдут. Хёнесс с Румменигге хоть и покинули свои посты раньше, но продолжают вовсю участвовать в делах клуба, дёргая за ниточки, а Кан и Хасанчик были их падаванами, на которых удачно всё и повесили, использовав в качестве громоотвода.
Так, а зачем вешать? Хёнесс до конца жизни будет иметь влияние, тут ничего не поделаешь. Чтобы не происходило, но работу основную кому-то делать нужно, Кан и уж тем более Хасан делали её средне, если не сказать хуже, поэтому и уволены были
+1
0
+1
Лучше Флика вернуть
+2
-1
+1
Зачем Баварии тренер для средних клубов? Лучше Тухеля оставить
+2
-2
0
Зидан будет ждать смены тренера сборной Франции
0
0
0
Авантюра. Но я бы посмотрел на это.
0
0
0
Аура? Вместе с Тухелем ездили в Индию что ли?
0
0
0
Ну ёмоё! Пригласите Черчесова!!
0
0
0
Короче, Зидан уже в Мюнхене.
+1
-1
0
Если сейчас не убрать тухлого, то банкет продолжится, бавария будет получать по 3-5 от каждого соперника, на очереди Лейпциг (кроме Боруссии и Барселоны) команда на дизморале, нужен новый тренер, новый лучик солнца в этой кромешной тьме.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий