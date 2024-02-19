В «Баварии» обсуждают возможность приглашения Зидана, клубу «нравятся его аура и опыт». Тухеля не планируют увольнять до конца сезона

«Бавария» рассматривает возможность приглашения Зинедина Зидана.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб не планирует увольнять как минимум до конца сезона, однако в данный момент боссы «Баварии» принимают решения от игры к игре и изучают запасные варианты.

Одной из кандидатур, обсуждаемых внутри клуба, является . Отмечается, что руководство «Баварии» ценит опыт и ауру бывшего тренера «Реала», однако в данный момент конкретных шагов по его назначению клуб не предпринимал.