В Нидерландах снимут драматический мини-сериал о жизни Промеса с вымышленными элементами. Съемки начнутся в 2025-м
В Нидерландах снимут мини-сериал о Квинси Промесе.
По данным Algemeen Dagblad, кинокомпания Horizon Film планирует снять драматический сериал о жизни полузащитника «Спартака». В основу его сюжета ляжет расследование авторов вместе с общеизвестными фактами, а также будут добавлены вымышленные элементы.
В сериале планируется рассказать историю о том, как Промес оказался втянут в преступную деятельность. Сообщается, что съемки запланированы на начало 2025 года, однако точная дата премьеры неизвестна.
«История Промеса чрезвычайно увлекает нас. Изучение мотивов, стоящих за его действиями, и их влияние на его жизнь и карьеру предлагает увлекательный взгляд на тонкую грань между успехом и падением», – сказал продюсер Яп Снайдер.
Напомним, на прошлой неделе суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков общим весом 1362 килограмма. Футболист был заочно осужден на 6 лет.
😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!
Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А забанить в РПЛ? Ответы на наивные вопросы
Для драматической составляющей.
Торговать кокаином ✅
Резать ножом родственников ✅
Избегать правосудия ✅
Есть тушинский борщ ✅
Называть себя русским когда это выгодно ✅
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В конце сериала представители Спартака и бывшие игроки осудят участие в наркоторговле