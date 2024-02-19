В Нидерландах снимут драматический мини-сериал о жизни Промеса с вымышленными элементами. Съемки начнутся в 2025-м

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес кино Футбол

В Нидерландах снимут мини-сериал о Квинси Промесе.

По данным Algemeen Dagblad, кинокомпания Horizon Film планирует снять драматический сериал о жизни полузащитника «Спартака». В основу его сюжета ляжет расследование авторов вместе с общеизвестными фактами, а также будут добавлены вымышленные элементы.

В сериале планируется рассказать историю о том, как  Промес оказался втянут в преступную деятельность. Сообщается, что съемки запланированы на начало 2025 года, однако точная дата премьеры неизвестна.

«История Промеса чрезвычайно увлекает нас. Изучение мотивов, стоящих за его действиями, и их влияние на его жизнь и карьеру предлагает увлекательный взгляд на тонкую грань между успехом и падением», – сказал продюсер Яп Снайдер.

Напомним, на прошлой неделе суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков общим весом 1362 килограмма. Футболист был заочно осужден на 6 лет.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А забанить в РПЛ? Ответы на наивные вопросы

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61 комментарий
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«Отмазы пацана. Кокс на асфальте»?
+84
-7
+77
Безруков бы его хорошо сыграл
+36
-1
+35
"Раненый брат. Порошок на асфальте"
+26
-4
+22
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Безруков бы его хорошо сыграл
Морган Фримен тоже сойдёт...
+22
-1
+21
«Антон Васильевич меняет профессию»
+17
-1
+16
А заглавным саундтреком будет песня Найка Борзова "Лошадка"
+16
-1
+15
"Залечь на дно в Тушино"
+10
-1
+9
Вымышленные элементы - это завоеванные трофеи спартака?
+12
-3
+9
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Безруков бы его хорошо сыграл
Сейчас в моде Кологривый
+11
-2
+9
Ответ Ярик01
а также будут добавлены вымышленные элементы - у него жизнь настолько разнообразной оказалась, что совершенно не нужны вымышленные элементы
Победы Спартака в еврокубках придется приукрасить.
Для драматической составляющей.
+10
-1
+9
Клан Промесано
+8
-1
+7
Ответ Trash Talking
И страну)
"Оставь меня прокуратура, я в печали"
+6
0
+6
5 любимых занятий Квинси Промеса:

Торговать кокаином ✅
Резать ножом родственников ✅
Избегать правосудия ✅
Есть тушинский борщ ✅
Называть себя русским когда это выгодно ✅
+21
-15
+6
По сути, ведь и Жмурки в какой-то степени тоже мини-сериал о жизни Промеса. С вымышленными элементами.
+6
-1
+5
Рабочее название «Присядем за дорожку»
+5
0
+5
Ответ Майк Фил
А заглавным саундтреком будет песня Найка Борзова "Лошадка"
или Человек и кошка.
+5
-1
+4
"Хочу в тюрьму" Промесу не помешало бы посмотреть
+4
0
+4
Ответ Red_Marlboro_
5 любимых занятий Квинси Промеса: Торговать кокаином ✅ Резать ножом родственников ✅ Избегать правосудия ✅ Есть тушинский борщ ✅ Называть себя русским когда это выгодно ✅
Ещё рэп читает 😁
+5
-2
+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Безруков бы его хорошо сыграл
Тогда уж Сэмюэль Джексон.
+3
0
+3
Ответ Spaten
«Антон Васильевич меняет профессию»
"Полторы тонны кокса заграничного!"
+3
0
+3
Ответ lightrip
«Отмазы пацана. Кокс на асфальте»?
Банда "Пищевик"
+3
0
+3
"Криминальная Тарасовка"
+4
-2
+2
Вымышленные элементы - это завоеванные трофеи спартака?
+4
-2
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Будет давать интервью из карцера?)
+3
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Ремейк на «поймай меня если сможешь «))
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-1
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Ответ Spaten
«Антон Васильевич меняет профессию»
И страну)
+2
0
+2
слово шушпана
+4
-3
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Ответ Russian Horse
Вымышленные элементы - это завоеванные трофеи спартака?
Хорош )
+1
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"с вымышленными элементами"
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В конце сериала представители Спартака и бывшие игроки осудят участие в наркоторговле
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Ответ Russian Horse
Вымышленные элементы - это завоеванные трофеи спартака?
А-а-а! Пацталом!!
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