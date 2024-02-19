В Нидерландах снимут драматический мини-сериал о жизни Промеса с вымышленными элементами. Съемки начнутся в 2025-м

В Нидерландах снимут мини-сериал о Квинси Промесе.

По данным Algemeen Dagblad, кинокомпания Horizon Film планирует снять драматический сериал о жизни полузащитника « ». В основу его сюжета ляжет расследование авторов вместе с общеизвестными фактами, а также будут добавлены вымышленные элементы.

В сериале планируется рассказать историю о том, как Промес оказался втянут в преступную деятельность. Сообщается, что съемки запланированы на начало 2025 года, однако точная дата премьеры неизвестна.

«История Промеса чрезвычайно увлекает нас. Изучение мотивов, стоящих за его действиями, и их влияние на его жизнь и карьеру предлагает увлекательный взгляд на тонкую грань между успехом и падением», – сказал продюсер Яп Снайдер.

Напомним, на прошлой неделе суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков общим весом 1362 килограмма. Футболист был заочно осужден на 6 лет.

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