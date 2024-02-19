Президент «ПСЖ» в частной беседе подтвердил, что Мбаппе перейдет в «Реал» (As)

Президент «ПСЖ» подтвердил уход Килиана Мбаппе.

В эти выходные был в Дохе, где провел несколько встреч. На одной из них он подтвердил, что «на 100% договорился с «Реалом», сообщает As.

Мбаппе выступает за « » с сезона-2017/18. В текущем розыгрыше 1 он провел 20 матчей и забил 21 гол.

Подробную статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.

Мбаппе еще не подписал контракт с «Реалом» – есть устная договоренность. Форвард не рассматривает другие варианты (Relevo)

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