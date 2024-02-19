Президент «ПСЖ» в частной беседе подтвердил, что Мбаппе перейдет в «Реал» (As)
Президент «ПСЖ» подтвердил уход Килиана Мбаппе.
В эти выходные Нассер Аль-Хелайфи был в Дохе, где провел несколько встреч. На одной из них он подтвердил, что Килиан Мбаппе «на 100% договорился с «Реалом», сообщает As.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с сезона-2017/18. В текущем розыгрыше Лиги 1 он провел 20 матчей и забил 21 гол.
Подробную статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.
Мбаппе еще не подписал контракт с «Реалом» – есть устная договоренность. Форвард не рассматривает другие варианты (Relevo)
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Мбаппе пока не договорился с Реалом, сообщает Marca. И так до конца июня.
Ни пуха, ни пера и без травм (как у бургериста)