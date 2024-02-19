Президент «ПСЖ» в частной беседе подтвердил, что Мбаппе перейдет в «Реал» (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» подтвердил уход Килиана Мбаппе.

В эти выходные Нассер Аль-Хелайфи был в Дохе, где провел несколько встреч. На одной из них он подтвердил, что Килиан Мбаппе «на 100% договорился с «Реалом», сообщает As.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с сезона-2017/18. В текущем розыгрыше Лиги 1 он провел 20 матчей и забил 21 гол. 

Подробную статистику 25-летнего форварда можно найти здесь

Мбаппе еще не подписал контракт с «Реалом» – есть устная договоренность. Форвард не рассматривает другие варианты (Relevo)

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33 комментария
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частная беседа, которую подслушал журналист?
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Ответ Марат Люсьеныч
частная беседа, которую подслушал журналист?
Частная беседа между президентом ПСЖ и журналистом))
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Через час.
Мбаппе пока не договорился с Реалом, сообщает Marca. И так до конца июня.
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Ответ Dexter Morgan
Ригоберка. Я заскриню твой комментарий. Готов потом оправдываться?
Он тебя скорее в чс кинет, как и всех нас. Он на мои доводы ничего не смог ответить и кинул в чс.
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Ответ Марат Люсьеныч
частная беседа, которую подслушал журналист?
Частная беседа с журналистами.
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Удачи ему в Мадриде!
Ни пуха, ни пера и без травм (как у бургериста)
+6
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ригоберка. Я заскриню твой комментарий. Готов потом оправдываться?
+6
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Ответ SaH4r.
Через час. Мбаппе пока не договорился с Реалом, сообщает Marca. И так до конца июня.
Уже три источника (Марка, Рамон Альварес - надёжен по Реалу - и Санти Уна - надёжен по Мбаппе) подтвердили подписание контракта. В 2022 ПСЖ всеми силами пытался его удержать, и сам Мбаппе сидел на двух стульях, а сейчас ситуация другая, так как Килиан выполнил все требования Реала.
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Ответ Spiker1606
Он тебя скорее в чс кинет, как и всех нас. Он на мои доводы ничего не смог ответить и кинул в чс.
Это в его стиле. К сожалению, он не готов адекватно вести диалог.
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Ответ Dexter Morgan
Ригоберка. Я заскриню твой комментарий. Готов потом оправдываться?
Да зачем суринить и тратить свое время на это чудо. У него просто полыхает и он уже не знает что написать.
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Ответ *****Mr.Vaart_23*****
и еще на зп в 20млн и подписного 50)
Это пока инфа ручного издания
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Ответ Spiker1606
Он тебя скорее в чс кинет, как и всех нас. Он на мои доводы ничего не смог ответить и кинул в чс.
Советую вам "скринить" ромашку.. У него все комменты сбываются.. С точностью до наоборот.. Можете хату ставить спокойно.. "Чемпионы, которые остаются чемпионами" не дадут соврать.. А-ха-ха-ха.. 😀
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Ответ SaH4r.
Через час. Мбаппе пока не договорился с Реалом, сообщает Marca. И так до конца июня.
а потом контракт продлит
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И в чем же она частная?)
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да фиг с ним
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А друг жены советника президента ПСЖ ничего на кухне в приватной беседе не сказал?
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в частном интервью?
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все закончится тем что Винисиус Белингем и Мбаппе начнут делить кому Перес должен купить Золотой Мяч
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На встрече в хамаме?
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Доколе?
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Президент «ПСЖ» в частной беседе подтвердил, что Мбаппе деклассирует Барселону
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Подтвердил на вдохе-выдохе, покуривая кальян
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