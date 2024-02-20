«Бавария» рассматривает вариант назначения Сульшера и. о. тренера в случае увольнения Тухеля (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер бундеслига Германия Томас Тухель Кристоф Фройнд Футбол

Оле-Гуннар Сульшер может стать временным главным тренером «Баварии».

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, мюнхценцы рассматривают бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» в качестве потенциального исполняющего обязанности главного тренера.

За Сульшером уже не первый год следит спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд. Но изначальный план пока в силе – мюнхенский клуб хочет закончить сезон под руководством Томаса Тухеля.

Чемпион Германии идет на втором месте в Бундеслиге, отставая от «Байера» на 8 очков. «Бавария» проиграла три последних матча во всех турнирах.

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46 комментариев
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Слишком жирно. До такого трэша даже в Спартаке начала нулевых не догадались бы.
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а Рангник?
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Сольскьяера!
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Ну сульшер один из лучших вариантов. Было бы интересно посмотреть.
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Сульшер хотел получить Кейна, Сульшер его получит
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Даешь тренерский тандем Сульшер-Шерингем!
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Сульшер уже 3 года вне футбола, а Фройд продолжает за ним следить. Прекрати, маньяк!
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Ответ Fona
Когда в Баварии наконец поймут, что Баварии нужны свои тренера, немцы, из структуры клуба, или их бывшие игроки, болельщики. Не нужно приглашать хрен пойми кого, успех весь перед носом, даже того же Клозе назначить на остаток сезона не так глупо, как лезть за Сульшером
Ну точно, по больше своих надо! Салихамиджич и Кан не дадут соврать!
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Там кажется Хави должен освободиться к лету
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Мостовой выехал на переговоры в бар
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Тухеля надо убирать прямо сейчас. Человек несёт полный бред после каждого проигрыша, связь с игроками потеряна, а последний месяц и вовсе свободное падение по качеству игры. Вот Сульшер да, хороший человек, да и футболист был толковый, найдет связь с игроками и закончит сезон. Байер уже не догнать с вероятностью 90%, а вот в ЛЧ ещё можно на морали пошуметь, с Тухелем в ЛЧ уже точно ничего не светит. Да и Конте назначать - для Баварии это путь в никуда, этот вариант лишь ненамного лучше, чем оставить Тухеля, а Сульшера можно будет убрать в любой момент
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+1
Ответ Fona
Когда в Баварии наконец поймут, что Баварии нужны свои тренера, немцы, из структуры клуба, или их бывшие игроки, болельщики. Не нужно приглашать хрен пойми кого, успех весь перед носом, даже того же Клозе назначить на остаток сезона не так глупо, как лезть за Сульшером
Клозе, вскапывающий грядки на огороде: а? чего?
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Пранк вышел из под контроля
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Ответ Двестик Двестик
Если бы он был датчанином. У норгов эти буквы читаются по-другому
Кажется это была отсылка к телеканалу рен-тв броузи
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Если эта утка таковой не окажется - притоплю за Оле с Баварией. Думаю, Сульшер еще может сказать свое слово в футболе будучи главным тренером
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Пижоны!
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ахахаах
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Ну если Бавария явно показывает, что не будет бороться в этом сезоне, до его конца можно и Сульшера назначить.
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Ответ Fona
Когда в Баварии наконец поймут, что Баварии нужны свои тренера, немцы, из структуры клуба, или их бывшие игроки, болельщики. Не нужно приглашать хрен пойми кого, успех весь перед носом, даже того же Клозе назначить на остаток сезона не так глупо, как лезть за Сульшером
Чувствуется нотка фаната спартака
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Было бы классно, сначала убил в лч, теперь претендент на палочку выручалучку.
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Как же оскудел тренерский цех!!!
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Смешной ты Флориан , до 1го апреля пока далеко)
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Ответ Fona
Когда в Баварии наконец поймут, что Баварии нужны свои тренера, немцы, из структуры клуба, или их бывшие игроки, болельщики. Не нужно приглашать хрен пойми кого, успех весь перед носом, даже того же Клозе назначить на остаток сезона не так глупо, как лезть за Сульшером
Там вон Клинсманн освободился.)
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Ответ Двестик Двестик
Если бы он был датчанином. У норгов эти буквы читаются по-другому
Если бы он был датчанином, то тоже был Сульшером.
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Ответ Stepnoy Alyosha
Фройд пришел с клуба категории Б в клуб категории S, а привычки остались на уровне Б. В Ред Булл австрийский Сульшер еще ок, но в Баварию..?
очевидно там решает не только Фройнд, есть люди куда выше
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Ответ Fona
Когда в Баварии наконец поймут, что Баварии нужны свои тренера, немцы, из структуры клуба, или их бывшие игроки, болельщики. Не нужно приглашать хрен пойми кого, успех весь перед носом, даже того же Клозе назначить на остаток сезона не так глупо, как лезть за Сульшером
Бытие немцем из структуры Баварии по умолчанию даёт скилл тренерства?
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Федун купил Баварку?
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А где Флик? Лев?
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Хотят сделать из Оле тренера джокера,как он был игроком)?
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Бавария, там Мостовой готов приехать, зачем вам Сульшер, ничего не поменяется.
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