«Бавария» рассматривает вариант назначения Сульшера и. о. тренера в случае увольнения Тухеля (Флориан Плеттенберг)

Оле-Гуннар Сульшер может стать временным главным тренером «Баварии».

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, мюнхценцы рассматривают бывшего тренера « » в качестве потенциального исполняющего обязанности главного тренера.

За Сульшером уже не первый год следит спортивный директор «Баварии» . Но изначальный план пока в силе – мюнхенский клуб хочет закончить сезон под руководством .

Чемпион Германии идет на втором месте в Бундеслиге, отставая от «Байера» на 8 очков. « » проиграла три последних матча во всех турнирах.

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