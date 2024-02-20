«Бавария» рассматривает вариант назначения Сульшера и. о. тренера в случае увольнения Тухеля (Флориан Плеттенберг)
Оле-Гуннар Сульшер может стать временным главным тренером «Баварии».
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, мюнхценцы рассматривают бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» в качестве потенциального исполняющего обязанности главного тренера.
За Сульшером уже не первый год следит спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд. Но изначальный план пока в силе – мюнхенский клуб хочет закончить сезон под руководством Томаса Тухеля.
Чемпион Германии идет на втором месте в Бундеслиге, отставая от «Байера» на 8 очков. «Бавария» проиграла три последних матча во всех турнирах.
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