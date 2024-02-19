Мбаппе и «Реал» подписали контракт на 5 лет. Зарплата – 15-20 млн евро в год чистыми плюс бонусы (Marca)
Килиан Мбаппе подписал 5-летний контракт с «Реалом».
Об этом сообщает Marca.
По окончании сезона форвард покинет «ПСЖ» как свободный агент и с 1 июля станет игроком мадридского клуба.
По данным источника, Мбаппе заключил соглашение с «Реалом» еще две недели назад.
Француз станет самым высокооплачиваемым игроком «Мадрида» с окладом в размере от 15 до 20 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, для Мбаппе предусмотрены бонусы.
За последние два года в «ПСЖ» нападающий заработает 32 млн (72 млн до уплаты налогов).
1. Сыграть хотя бы 5 минут за весь чемпионат - 5 млн евро.
2. Получить вызов в сборную - 5 млн евро.
3. Забить хотя бы 1 гол за сезон - 5 млн евро.
Бгг