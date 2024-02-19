Мбаппе и «Реал» подписали контракт на 5 лет. Зарплата – 15-20 млн евро в год чистыми плюс бонусы (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе подписал 5-летний контракт с «Реалом».

Об этом сообщает Marca.

По окончании сезона форвард покинет «ПСЖ» как свободный агент и с 1 июля станет игроком мадридского клуба.

По данным источника, Мбаппе заключил соглашение с «Реалом» еще две недели назад.

Француз станет самым высокооплачиваемым игроком «Мадрида» с окладом в размере от 15 до 20 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, для Мбаппе предусмотрены бонусы.

За последние два года в «ПСЖ» нападающий заработает 32 млн (72 млн до уплаты налогов).

Материалы по теме

127 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пока не увижу фотку с Бабаевым, не поверю
+210
-10
+200
Предусмотренные бонусы:
1. Сыграть хотя бы 5 минут за весь чемпионат - 5 млн евро.
2. Получить вызов в сборную - 5 млн евро.
3. Забить хотя бы 1 гол за сезон - 5 млн евро.
+102
-10
+92
+ по истечении контракта король Испании должен лично просить его остаться в клубе
+72
-2
+70
Ответ Temer
Пока не увижу фотку с Бабаевым, не поверю
С Флоромано Бабаесом
+68
-2
+66
Ответ Михо
Зарплата неплохая, в смысле не чрезмерная. Поздравляю Реал и Мбаппе, если это не утка😃
Да там бонусами, все зарплата похоже будет, он явно не лох играть за такие деньги:)
+49
-3
+46
Ответ Михо
Зарплата неплохая, в смысле не чрезмерная. Поздравляю Реал и Мбаппе, если это не утка😃
Утка конечно, это марка. Мать не позволит играть за такую зп
+51
-7
+44
Ответ Medik99
Перес упрям, если он захотел игрока - рано или поздно он его получает в команду.
А еще не зовёт в клуб несколько раз как нам тут упорно несколько лет рассказывают
+57
-16
+41
Зарплата неплохая, в смысле не чрезмерная. Поздравляю Реал и Мбаппе, если это не утка😃
+43
-10
+33
Мадридская газета убеждает, что Перес гений и договорился с Мбаппе играть за еду
+37
-6
+31
Странно что марка вообще не написала что бесплатно будет играть за эмблему
+31
-2
+29
Ответ vaniaEee
Комментарий скрыт
Ты не поймешь
+23
-3
+20
Ответ 2vdhrvmmzf
А еще не зовёт в клуб несколько раз как нам тут упорно несколько лет рассказывают
Хорошо что ты в это не поверил )
+13
-6
+7
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
ты про какой ЧМ говоришь!!!!???? наверно тот который вам подарили и на том на котором гнома вытащили и сделали чемпионами за уши!!!!
+8
-1
+7
Перес упрям, если он захотел игрока - рано или поздно он его получает в команду.
+13
-7
+6
Ответ menhausen
перец красавец конечно, додавил на вменяемую зп, провёл по губам вместе с мамашкой, видимо в реал зовут два раза но только на зарплату поменьше
Ох уж эти эксперты. Мбаппе с мамой, которые крутил весь футбольный мир с 17 лет, получая что хотят, безусловно пошли играть за эмблему и деда Переса) Если там зарплата 15 млн, то лишь потому что еще 15 Флорентино будет ежегодно заносить во Франс Футбол.
+8
-2
+6
Ответ Михо
Зарплата неплохая, в смысле не чрезмерная. Поздравляю Реал и Мбаппе, если это не утка😃
Это не утка, а 🐢
+5
0
+5
Видимо Мбаппе заблокировал Макрона в контактах, раз контракт подписал!
+5
0
+5
Ну когда кто-то кроме этого туалетного листка подтвердит, тогда и поздравлять стороны можно будет.
+4
-1
+3
Ответ Митчелл хозяин НБА
Да плевать, сколько будет получать Мбаппе. Главное, что он будет ставить на колени барсочку в каждом матче)
я просто напомню, что самый звездный за всю историю Реал, в нулевых так ничего толком и не выиграл. Так что не радуйся раньше времени. Мбаппе - не тот, кто в одиночку решает. Он даже мощную Францию против средненькой Ааргентины не вытянул. С двумя пеналями за матч
+5
-2
+3
Ответ Momos
А меня статья заставила задуматься, насколько более представительным был бы испанский чемпионат, если бы налоговая система не грабила бы хорошо зарабатывающих людей, чтобы потом раздавать эти деньги лентяям и тунеядцам.
ни на сколько, при пропорциональном налогообложении Испания была бы нищей страной с огромным разрывом между богатыми и бедными (все как мы любим), а тут и до "СВО" против Португалии недалеко.
+3
0
+3
За одного из лучших игроков поколения копеечная зарплата просто, в той же Барселонке ватокатчик Де Йонг больше получает)
+6
-4
+2
Как буднично закончился этот цирк с конями.
+2
0
+2
Реал дважды не зовёт. Вот трижды - другое дело
Бгг
+8
-6
+2
Ого. Неожиданно.
+2
-1
+1
А меня статья заставила задуматься, насколько более представительным был бы испанский чемпионат, если бы налоговая система не грабила бы хорошо зарабатывающих людей, чтобы потом раздавать эти деньги лентяям и тунеядцам.
+4
-3
+1
Ответ Митчелл хозяин НБА
Да плевать, сколько будет получать Мбаппе. Главное, что он будет ставить на колени барсочку в каждом матче)
Будет или не будет - решит футбол. За последние 20 лет каких только звёзд не привозил Реал в Испанию, но Барселона почти в два раза чаще побеждала в Ла Лиге и громила Мадрид тоже чаще. Такие дела)
+1
0
+1
массовое воспламенение дуп в каталунии
+3
-2
+1
Кто нибудь может прикинуть какая схема будет с Мбаппе и Эндриком?
+1
0
+1
Ответ denisques
сам уже ржу что мбаппе будет получать меньше Де Йонга у нас
А дон Фло это не ваш не до президент. Он и Рона продал на раз два,как тот только заикнулся про увеличение ему зарплаты. А вы раздули зарплату гному и компании и погубили клуб,да и сейчас они топят Барселону. С какого рода де йонгу платить такие бабки??? Кдб получает 21 до налогов.
+3
-2
+1
Я правильно понимаю,что ближайшие лет 7 ФК Голубой Рычаг максимум может расчитывать на Кубок Гампера?
+4
-3
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий