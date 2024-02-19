Мбаппе и «Реал» подписали контракт на 5 лет. Зарплата – 15-20 млн евро в год чистыми плюс бонусы (Marca)

Килиан Мбаппе подписал 5-летний контракт с «Реалом».

Об этом сообщает Marca.

По окончании сезона форвард покинет «ПСЖ» как свободный агент и с 1 июля станет игроком мадридского клуба.

По данным источника, заключил соглашение с «Реалом» еще две недели назад.

Француз станет самым высокооплачиваемым игроком « » с окладом в размере от 15 до 20 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, для Мбаппе предусмотрены бонусы.

За последние два года в «ПСЖ» нападающий заработает 32 млн (72 млн до уплаты налогов).