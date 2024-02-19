«Наполи» уволил Мадзарри за 2 дня до матча ЛЧ с «Барсой». Тренер Словакии Кальцона возглавил клуб

Вальтер Мадзарри покинул пост главного тренера «Наполи».

Вместо него команду возглавит главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

« – друг « » и семьи Де Лаурентис. Это болезненное прощание, потому что он пришел на помощь в трудное время, но мы также должны учитывать, что болельщикам «Наполи» нужно что-то большее.

Теперь давайте посмотрим на Кальцону, который работал с Сарри и Спаллетти и знает 80% футболистов. Давайте поможем ему, не ставя препятствий, потому что мы знаем, что будет трудно подготовиться к матчу с «Барселоной».

Завтра в 8:30 утра он будет здесь со своими сотрудниками, а затем я познакомлю его с ребятами. Тогда нам придется бежать на пресс-конференцию УЕФА, хотя мы предпочли бы работать над подготовкой к матчу», – сказал президент «Наполи» в интервью Sky Sport.

21 февраля «Наполи» сыграет с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это вторая смена тренера в «Наполи» за сезон. В ноябре был уволен Руди Гарсия, которого назначили перед началом сезона.