«Наполи» уволил Мадзарри за 2 дня до матча ЛЧ с «Барсой». Тренер Словакии Кальцона возглавил клуб

Теги Вальтер Мадзарри серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи отставки Аурелио Де Лаурентис Руди Гарсия Франческо Кальцона Футбол

Вальтер Мадзарри покинул пост главного тренера «Наполи».

Вместо него команду возглавит главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

«Вальтер Мадзарри – друг «Наполи» и семьи Де Лаурентис. Это болезненное прощание, потому что он пришел на помощь в трудное время, но мы также должны учитывать, что болельщикам «Наполи» нужно что-то большее.

Теперь давайте посмотрим на Кальцону, который работал с Сарри и Спаллетти и знает 80% футболистов. Давайте поможем ему, не ставя препятствий, потому что мы знаем, что будет трудно подготовиться к матчу с «Барселоной».

Завтра в 8:30 утра он будет здесь со своими сотрудниками, а затем я познакомлю его с ребятами. Тогда нам придется бежать на пресс-конференцию УЕФА, хотя мы предпочли бы работать над подготовкой к матчу», – сказал  президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в интервью Sky Sport.

21 февраля «Наполи» сыграет с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это вторая смена тренера в «Наполи» за сезон. В ноябре был уволен Руди Гарсия, которого назначили перед началом сезона.

65 комментариев
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Де Лаурентис совсем ... ну вы поняли
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+61
Ответ Андрей Кастуев
Безусловно. Но оставить Мадзарри было бы еще большим безумством, чем пригласить Кальцону, Гамшика или любого пользователя Sports)
Безумством была сама идея назначать Мадзарри, но он только сейчас это понял и решил уволить человека, когда сезон уже гарантированно просран. Идиот 80-го уровня, хоть бы дал доработать
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-3
+52
Ответ S. A.
Де Лаурентис совсем ... ну вы поняли
Безусловно. Но оставить Мадзарри было бы еще большим безумством, чем пригласить Кальцону, Гамшика или любого пользователя Sports)
+48
-5
+43
Ответ Kubinec_
прикиньте, Наполи заиграет сразу и барсу выкинут из лч
Выкинуть Барсу не такая уж сложная задача
+34
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+28
Ответ ALMANAC
Помощь Барсе откуда не ждали)
Кто знает, так-то перед матчем Наполи был явным аутсайдером исходя из их формы, а сейчас благодаря увольнению может произойти эмоциональная встряска.
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прикиньте, Наполи заиграет сразу и барсу выкинут из лч
+25
-9
+16
Его назначение было ошибкой. Его уровень это Торино, Болонья, Дженоа и тд. Что в Интере провалился что здесь
+16
-2
+14
Ответ Игорь Новиков
Де Лаурентис веселый тип, конечно. Зачем в принципе было звать Мадзарри, когда с ним все лет 10 ясно? И зачем увольнять прямо перед матчем ЛЧ? думает, на эмоциях Барсу хлопнут?
Правильно поступил. При Мадзарри шансов ноль, а теперь хотя бы через какое-то время есть надежда.
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-1
+11
Ответ Kubinec_
прикиньте, Наполи заиграет сразу и барсу выкинут из лч
Так и будет
+16
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+10
Ответ Андрей Кастуев
Безусловно. Но оставить Мадзарри было бы еще большим безумством, чем пригласить Кальцону, Гамшика или любого пользователя Sports)
Насчет пользователей спортс.ру ты погорячился. Уверен, тут есть такие, перед которыми Пеп и Клопп просто пацаны с рогаткой.
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+7
Де Лаурентис веселый тип, конечно. Зачем в принципе было звать Мадзарри, когда с ним все лет 10 ясно? И зачем увольнять прямо перед матчем ЛЧ? думает, на эмоциях Барсу хлопнут?
+12
-5
+7
Ответ Сергей Максимюк
Уже второй раз меняет шило на мыло этот Лаурентис. Сезон все равно проигран, подожди до его конца и назначь нормального тренера, а не этих временщиков
Почему проигран?
Победят Барсу если, потом в 1/4 финала если тоже чудом победят, то сезон будет сверхуспешным
+4
0
+4
Ответ Kubinec_
прикиньте, Наполи заиграет сразу и барсу выкинут из лч
Ты говоришь о Барсе так, сдовно это какой-то гранд мирового футбола
+11
-7
+4
Ответ Sanan1908
Его назначение было ошибкой. Его уровень это Торино, Болонья, Дженоа и тд. Что в Интере провалился что здесь
В Болонье Мотта проявляется
+4
0
+4
Ответ ALMANAC
Помощь Барсе откуда не ждали)
Откуда уверенность, что это помощь? После отставки, обычно игроки хорошо играют, наоборот. Эмоциольная перезарядка происходит.
+3
0
+3
Помощь Барсе откуда не ждали)
+5
-3
+2
Уже второй раз меняет шило на мыло этот Лаурентис. Сезон все равно проигран, подожди до его конца и назначь нормального тренера, а не этих временщиков
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-2
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Я понимаю когда пинают Клинсманна и ржут с корейцев, немец реально не тренер. А вот почему пинают Мадзарри я хз...
Чел же сделал по сути современный Наполи, приведя клуб дважды к медалям, и показав лучшие результаты за 20 лет. Потом ушёл в Интер, ни шатко ни валко, но его продлили после первого сезона. Был ещё норм период с Торино, выводил его в Лигу Европы. Итого не бог весть что, но его возвращение не смотрится прям какой-то мегадичью, там скорее Руди Гарсия по чесноку не наработал на увольнение, а дальше снежный ком
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Его назначение изначально было ошибкой. Просто Де Лаурентис самодуром как был так самодуром и останется.
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Ответ juneed
Правильно поступил. При Мадзарри шансов ноль, а теперь хотя бы через какое-то время есть надежда.
Зачем его в принципе назначать было?)
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Ответ Игорь Новиков
Зачем его в принципе назначать было?)
Ну это обсуждать надо не в новости про увольнение. Тут конкретный шаг - уволить перед важными матчами в ЛЧ. Он может дать положительный эффект, если с этим тренером уже ни на что не рассчитывали.
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Ответ Игорь Новиков
Де Лаурентис веселый тип, конечно. Зачем в принципе было звать Мадзарри, когда с ним все лет 10 ясно? И зачем увольнять прямо перед матчем ЛЧ? думает, на эмоциях Барсу хлопнут?
Слушайте, а давно Мадзарри ни о чем? Я просто потерялся в плане Серии А, но его первый Наполи был довольно таки неплох, с Кавани, Лавесси, и Гамшиком) правда уже 10 лет прошло, но Мадзарри для меня как раз тогда и пропал
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Ответ Dimonty
Ну как просран... За ЕК еще могут зацепиться.
Поэтому вместо физрука нужно назначать непонятного ноунейма. Именно так сезоны и спасают
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Ответ я купил Джили!!!
Почему проигран? Победят Барсу если, потом в 1/4 финала если тоже чудом победят, то сезон будет сверхуспешным
Очень много если)
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Ставили на черное - проигрываем, попробуем поставить на красное, авось повезет?
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За 2 дня до матча?!

Я видимо совсем не разбираюсь в футбольном менеджменте
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прощай Наполи
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Такую баварию и без тренера можно пройти
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На месте национальных лиг ввел бы ограничение на тренерские отставки в течение одного сезона

Первая отставка - ок. А вот за вторую, третью и т.д. - штраф
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Ну и что этот Кальсон успеет сделать за столь короткий промежуток времени?)
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