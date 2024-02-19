«Наполи» уволил Мадзарри за 2 дня до матча ЛЧ с «Барсой». Тренер Словакии Кальцона возглавил клуб
Вальтер Мадзарри покинул пост главного тренера «Наполи».
Вместо него команду возглавит главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.
«Вальтер Мадзарри – друг «Наполи» и семьи Де Лаурентис. Это болезненное прощание, потому что он пришел на помощь в трудное время, но мы также должны учитывать, что болельщикам «Наполи» нужно что-то большее.
Теперь давайте посмотрим на Кальцону, который работал с Сарри и Спаллетти и знает 80% футболистов. Давайте поможем ему, не ставя препятствий, потому что мы знаем, что будет трудно подготовиться к матчу с «Барселоной».
Завтра в 8:30 утра он будет здесь со своими сотрудниками, а затем я познакомлю его с ребятами. Тогда нам придется бежать на пресс-конференцию УЕФА, хотя мы предпочли бы работать над подготовкой к матчу», – сказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в интервью Sky Sport.
21 февраля «Наполи» сыграет с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Это вторая смена тренера в «Наполи» за сезон. В ноябре был уволен Руди Гарсия, которого назначили перед началом сезона.
Победят Барсу если, потом в 1/4 финала если тоже чудом победят, то сезон будет сверхуспешным
Чел же сделал по сути современный Наполи, приведя клуб дважды к медалям, и показав лучшие результаты за 20 лет. Потом ушёл в Интер, ни шатко ни валко, но его продлили после первого сезона. Был ещё норм период с Торино, выводил его в Лигу Европы. Итого не бог весть что, но его возвращение не смотрится прям какой-то мегадичью, там скорее Руди Гарсия по чесноку не наработал на увольнение, а дальше снежный ком
Я видимо совсем не разбираюсь в футбольном менеджменте
Первая отставка - ок. А вот за вторую, третью и т.д. - штраф