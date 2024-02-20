Капризов набрал 6 (3+3) очков в игре с «Ванкувером». У него 23+34 в 48 матчах

Теги Ванкувер Миннесота НХЛ Матс Зукарелло Асен Кирилл Капризов Юэль Эрикссон Эк Хоккей

Кирилл Капризов набрал 6 очков за матч и продлил результативную серию до 5 игр.

Форвард «Миннесоты» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (10:7) – дважды Юэлю Эрикссону Эку, а также Матсу Зукарелло Асену.

Гол Капризова в конце второго периода был отменен после просмотра видео судьями – шайба не пересекла линию ворот.

Однако в третьем периоде Кирилл сделал хет-трик, забросив третью шайбу в пустые ворота на 60-й минуте.

Теперь на счету 26-летнего россиянина 57 (23+34) очков в 48 играх при показателе полезности «+7». Его статистика – здесь.

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28 комментариев
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Там в 3 периоде вакханалия началась 😂
+37
0
+37
3+3 -)
+13
0
+13
У него уже 5 очков 😂
+5
0
+5
9 шайб за период не видел никогда; уровень МВЗ))
Кирилла с хет-триком, крутой матч с камбэком получился
+5
0
+5
Это что сейчас такое я смотрел... Бразильская хоккейная школа. Но было забавно ))
+4
0
+4
Какой-то кошмар в матче "Миннесота" - "Ванкувер", 17 шайб на двоих! Капризов - красавец, 6 (3+3) очков!
+3
0
+3
3+3 уже
+3
0
+3
Скатали норм договорняк. 17 банок.
+2
0
+2
Капризову записали гол, у него 3+3!
+1
0
+1
Ответ Ф_Крюгер
6 очков - редкий случай в хоккее (рекорд вроде 9 был у Ситтлера)🏆🏆
Эрикссон Эк столько же набрал сегодня, и тоже 3+3
+1
0
+1
6 очков набрал.3 шайбы и 3 передачи
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Лобачев
У него уже 5 очков 😂
По итогу все 6)
+1
0
+1
Ответ Ф_Крюгер
6 очков - редкий случай в хоккее (рекорд вроде 9 был у Ситтлера)🏆🏆
Прям уж редкий, макди неделю назад 6 набрал, до этого вообще деф летанг несколько месяцев назад, но там вообще 6 ассистов
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Ответ Водяра
Скатали норм договорняк. 17 банок.
Еще и судей попросили почаще удалять, чтоб уж наверняка )
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Ответ Кагов
Капри зажигает!
ди Капри )
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Ответ Иван Шуткин
6 очков набрал.3 шайбы и 3 передачи
Голова болела, после 3 периода всё прошло Капризов супер
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Ответ Джульетта Джульетта
💰BillКирилл не на шутку "раскапризничался"😂 https://youtu.be/yXMPfYlOucw?si=1m8j3K7cyHeOFuEq&t=15 https://youtu.be/OLcegvc0dQ4?si=NhPKc1dg1KN9uWTU&t=15
3-й гол:
https://youtu.be/286xBgJWpUc?si=vSx4oTQhTToa8e_c&t=15
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НХЛ возвращается в 80-е. 17 голов за матч.
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6 голов за 5 минут с небольшим пропустить!! Ванкувер, видимо, к 3-у периоду в обычные ботинки переобулся
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6 очков - редкий случай в хоккее (рекорд вроде 9 был у Ситтлера)🏆🏆
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Умница !! Молодец !!!!
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Каприз - Звезда!
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По сценарию матча всех звезд )
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Я на 3-1 на эвертон смотреть пошёл....
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Думал после такого матча многие будут в крупных минусах, но в итоге далеко не всё так страшно.
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Капри зажигает!
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Жесть, они что без вратарей там играли
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💰BillКирилл не на шутку "раскапризничался"😂
https://youtu.be/yXMPfYlOucw?si=1m8j3K7cyHeOFuEq&t=15
https://youtu.be/OLcegvc0dQ4?si=NhPKc1dg1KN9uWTU&t=15
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