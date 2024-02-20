Капризов набрал 6 (3+3) очков в игре с «Ванкувером». У него 23+34 в 48 матчах
Кирилл Капризов набрал 6 очков за матч и продлил результативную серию до 5 игр.
Форвард «Миннесоты» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (10:7) – дважды Юэлю Эрикссону Эку, а также Матсу Зукарелло Асену.
Гол Капризова в конце второго периода был отменен после просмотра видео судьями – шайба не пересекла линию ворот.
Однако в третьем периоде Кирилл сделал хет-трик, забросив третью шайбу в пустые ворота на 60-й минуте.
Теперь на счету 26-летнего россиянина 57 (23+34) очков в 48 играх при показателе полезности «+7». Его статистика – здесь.
Кирилла с хет-триком, крутой матч с камбэком получился
https://youtu.be/286xBgJWpUc?si=vSx4oTQhTToa8e_c&t=15
https://youtu.be/yXMPfYlOucw?si=1m8j3K7cyHeOFuEq&t=15
https://youtu.be/OLcegvc0dQ4?si=NhPKc1dg1KN9uWTU&t=15