Капризов набрал 6 (3+3) очков в игре с «Ванкувером». У него 23+34 в 48 матчах

Кирилл Капризов набрал 6 очков за матч и продлил результативную серию до 5 игр.

Форвард «Миннесоты» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с « » (10:7) – дважды Юэлю Эрикссону Эку, а также .

Гол в конце второго периода был отменен после просмотра видео судьями – шайба не пересекла линию ворот.

Однако в третьем периоде Кирилл сделал хет-трик, забросив третью шайбу в пустые ворота на 60-й минуте.

Теперь на счету 26-летнего россиянина 57 (23+34) очков в 48 играх при показателе полезности «+7». Его статистика – здесь.