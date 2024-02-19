С Нигматуллиным не общаются его дети: «Отношусь к этому философски. Это беспокоит, коробит душу, но что поделать? Младший пишет, только когда ему нужны деньги»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия светская хроника Руслан Нигматуллин Sports.ru Футбол

Руслан Нигматуллин высказался о разводе с женой и отношениях с детьми.

– Как и когда познакомились с женой?

– В 1996-м пригласил девушку в гости, а она пришла с подругой, которая оказалась будущей женой.

– Они знали, что вы футболист?

– Нет. Пошутил, что у меня в гараже «восьмерка», но не сказал, что BMW. Какое-то время молчал [что футболист]. Влюбился с первого взгляда, был очень настойчив и убедил ее переехать ко мне – через три дня стали жить вместе, поэтому долго скрывать не пришлось.

– После футбола вы сменили несколько сфер деятельности, а чем занималась жена?

– Дизайном интерьеров. Закончив Международную школу дизайна, она была достаточно успешной в Москве. А в США – новый рынок со своими нюансами.

– Вы были в отношениях 27 лет, из которых 25 – в браке. Вы рассказывали, что брак стал распадаться два года назад. До этого все было хорошо?

– Мне так казалось. Переезд в США обнажил много неразрешимых проблем. Счастливый брак строится на любви, уважении, заботе и поддержке. Сейчас понимаю, что один любил, а другой позволял любить. Фиг знает, когда исчезла взаимность. Долго считал, что все хорошо. Два года назад заметил, что все пропадает, а когда исчезло окончательно, понял, что не нужно никого мучить.

Но у каждого своя правда. Супруга через общих друзей говорит, что не понимает сути проблемы.

– Когда поняли, что развод – единственный выход?

– Прошлым летом, когда на день рождения младшего сына семьей полетели в Лос-Анджелес. Жена стала абсолютно токсична ко мне и уже не могла сдерживаться. Не подействовали даже несколько предупреждений сбавить обороты токсичности.

– Откуда взялась токсичность?

– Не знаю. Я не бухаю, не пропадаю сутками, не завожу кучу любовниц, но и идеальным меня сложно назвать. Зачастую люблю побыть один, но это не должно было стать критичным.

– «Некоторые измены идут на пользу, и становится только лучше», – ваша цитата из лета 2022-го. По-прежнему так считаете?

– Я такого не говорил. Эту цитату вырвали из контекста, из-за нее у меня даже были проблемы с женой. «Спорт-Экспресс» потом писал официальное извинение.

– Какое у вас мнение?

– Наверное, в 23 я бы сказал: «Фу-фу-фу. Какая гадость». В этом году мне [исполнится] 50, сейчас считаю, что случайная интрижка – не причина для расставания. Но я бы не связывал жизнь с человеком, который бы мне изменял.

– Развод связан с изменой?

– Нет.

Я хотел уважения, прямо пропорционального участию в жизни семьи. Последние 20 лет занимался самопожертвованием, взяв на себя ответственность за семью, и продолжаю это делать.

До сих пор плачу за университет младшего сына – в США это дорогая игрушка. В прошлом году купил квартиру в Майами, за нее еще не полностью рассчитался. Планирую закрыть этот вопрос и заняться собой.

– Почему с вами не общаются взрослые дети?

– В какой-то момент потерял с ними связь. Доверительные и теплые отношения у них сложились с мамой. В детстве мне не хватало тактильной, отцовской любви, поэтому старался дать ее детям: тискал, обнимал, целовал в попки, как говорится. И вот теперь так.

Говорят, дети понимают родителей, только когда у них появляются свои дети. Но иногда бывает поздно. Отношусь к этому философски. Это беспокоит, коробит душу, но что поделать? Слежу за ними на расстоянии.

На протяжении двух лет они были свидетелями того, что происходит. Для них развод точно не стал новостью. Младший пишет, только когда ему нужны деньги.

– Что чувствуете в такие моменты?

– Мне горько и печально, но стараюсь абстрагироваться, – сказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России в интервью Sports.ru. 

«Сын пишет, только когда нужны деньги. Мне горько и печально». Интервью Руслана Нигматуллина

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34 комментария
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Я как-то давно был в футбольной школе Нигматуллина в Белеке, так вот сам Руслан показался максимально приземлённым. А вот сыновья его совсем не впечатлили, как то свысока общались со всеми. Причём они еще подростками тогда были
+42
0
+42
Психологический понедельник на спорце, и по душам можно поговорить, и потроллить) на самом деле такой околофутбол гораздо душевнее Бузовых, Дзюбы и медиалиг
+22
0
+22
Ответ Марсель Объелся
Я как-то давно был в футбольной школе Нигматуллина в Белеке, так вот сам Руслан показался максимально приземлённым. А вот сыновья его совсем не впечатлили, как то свысока общались со всеми. Причём они еще подростками тогда были
Они с детства обеспеченные. Типичная история!
+24
-3
+21
А в чем смысл делать большое интервью на главной, а потом его дербанить несколько дней???
+13
-2
+11
Ответ Дэннис Молинарев
Типа изменял, но в меру. И чего это жена, вдруг, стала токсичной, когда денег стал меньше зарабатывать:)
Ну кста, не факт, что он сейчас зарабатывает меньше, чем когда играл. Футболисты в его годы получали не так много (по меркам самого футбола). Помню, про Евсеева говорили, что он в 2004-м получал 10 000 долларов в месяц. Сейчас запасные получают больше.
+10
0
+10
Ответ Alexandr Sokolov
А в чем смысл делать большое интервью на главной, а потом его дербанить несколько дней???
Например, чтобы ты кликнул по фрагменту и коммент оставил.
Реклама сама себя не посмотрит.
+9
0
+9
Типа изменял, но в меру. И чего это жена, вдруг, стала токсичной, когда денег стал меньше зарабатывать:)
+10
-2
+8
Грустная история и положение , в которое не хотелось бы попасть
+5
0
+5
Ответ AlexZhano__
Они с детства обеспеченные. Типичная история!
С детства обеспеченные не всегда ведут себя высокомерно. Все же от воспитания зависит и от примеров, которые подают родители. Да и собственный характер никто не отменял
+5
0
+5
нет повести печальнее на свете
+6
-1
+5
Ответ Валера Баралгин
Очень жаль, что появляются подобные интервью. Это слишком большой повод если не для сплетен, то для пересудов в ту или другую сторону. Отношения, а тем более брак, это дело двоих. Тут не получится постоять «в белом пальто красивому»: оба поучаствовали в трещине, которая пошла, и бомба всегда заложена заранее. Обоими. А уж если с тобой не общаются повзрослевшие дети, но с бывшей супругой контакт у них есть - отсидеться в ангелах не получится. Шестилетний ребёнок может ошибаться или можно свалить на «он(а) против меня настроил(а), а так-то я отличный(ая) отец(мать)!». Взрослые дети взвешивают и решают сами. А от интервью осадок, мол, я-то хороший, жена - токсичная. Вот только на чем конкретно стоит хорошесть? Повод задуматься каждому из нас, кто думает об отношениях. О чем мы видим в прямой речи Руслана? Что он НЕ делает (не бухаю, не завожу кучу любовниц (а не кучу - заводит?), не пропадаю). Так и мы иногда себя оправдываем. «Я же НЕ делаю вот это, не понимаю в чем проблема». Проблема всегда в том что именно ты ДЕЛАЕШЬ. А об этом и мы обычно молчим, и Руслан, конечно же, не скажет. Берегите себя и будьте честны сами с собой, друзья!
А может и в самом деле она им воспользовалась и сейчас живет как хочет. Вполне реальная прозаическая версия. Куча девок хочет въехать в красивую жизнь на шее мужика. А дети...знаю истории из жизни,от которых челюсть отвисает, когда дети из нормальных вроде бы семей потом дичь творят в отношение родителей
+4
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+4
Чужая семья, потёмки, но здесь я на стороне Руслана.
+3
0
+3
Как то это все некрасиво, делать такой акцент именно на этом и в статье в заголовок выносить, а потом ещё отдельной новостью, человек в открытую пообщался, а потом вот так на нем трафик делать
+3
0
+3
Как грустно это всё. Хочется просто пожелать удачи Руслану
+3
0
+3
От Осинки не родятся апельсинки)
+2
0
+2
Ответ Марсель Объелся
Я как-то давно был в футбольной школе Нигматуллина в Белеке, так вот сам Руслан показался максимально приземлённым. А вот сыновья его совсем не впечатлили, как то свысока общались со всеми. Причём они еще подростками тогда были
По интервью создаётся впечатление, что он их избаловал и выросли типичные мажоры.
+2
0
+2
Ответ AlexZhano__
Ну кста, не факт, что он сейчас зарабатывает меньше, чем когда играл. Футболисты в его годы получали не так много (по меркам самого футбола). Помню, про Евсеева говорили, что он в 2004-м получал 10 000 долларов в месяц. Сейчас запасные получают больше.
10 тысяч долларов в 2004 году это отличные деньги. Как сейчас 50 тысяч наверное
+2
0
+2
Он уже, наверное, сам не рад, что дал это интервью: такой желтизной спортс его обернул, фу.
+1
0
+1
Очень жаль, что появляются подобные интервью. Это слишком большой повод если не для сплетен, то для пересудов в ту или другую сторону. Отношения, а тем более брак, это дело двоих. Тут не получится постоять «в белом пальто красивому»: оба поучаствовали в трещине, которая пошла, и бомба всегда заложена заранее. Обоими.
А уж если с тобой не общаются повзрослевшие дети, но с бывшей супругой контакт у них есть - отсидеться в ангелах не получится. Шестилетний ребёнок может ошибаться или можно свалить на «он(а) против меня настроил(а), а так-то я отличный(ая) отец(мать)!». Взрослые дети взвешивают и решают сами.
А от интервью осадок, мол, я-то хороший, жена - токсичная. Вот только на чем конкретно стоит хорошесть? Повод задуматься каждому из нас, кто думает об отношениях.
О чем мы видим в прямой речи Руслана? Что он НЕ делает (не бухаю, не завожу кучу любовниц (а не кучу - заводит?), не пропадаю). Так и мы иногда себя оправдываем. «Я же НЕ делаю вот это, не понимаю в чем проблема».
Проблема всегда в том что именно ты ДЕЛАЕШЬ. А об этом и мы обычно молчим, и Руслан, конечно же, не скажет.
Берегите себя и будьте честны сами с собой, друзья!
+3
-2
+1
Ответ Дядя ТУРА
10 тысяч долларов в 2004 году это отличные деньги. Как сейчас 50 тысяч наверное
Но всё равно не сравнить с миллионными контрактами нынешних футболистов.
+1
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Ответ Yuriy Belalov
Да ещё и детей снова в заголовок тащить. Я понимаю, что спортс жёлтая газета, но меру то знать надо
С подключением!
Кстати, за со слово "жёлтая" в отношении к спортс - модераторы банят на трое суток😁
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Ответ GibsonFlyingV
А может и в самом деле она им воспользовалась и сейчас живет как хочет. Вполне реальная прозаическая версия. Куча девок хочет въехать в красивую жизнь на шее мужика. А дети...знаю истории из жизни,от которых челюсть отвисает, когда дети из нормальных вроде бы семей потом дичь творят в отношение родителей
Абсолютно.
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Ответ Alexandr Sokolov
А в чем смысл делать большое интервью на главной, а потом его дербанить несколько дней???
А в чем смысл уже несколько лет задавать один и тот же вопрос к аналогичным интервью ? спортс как и чемпионат уже десяток лет разбивают большое интервью на мелкие части ради трафика, а вы что, все привыкнуть не можете ? Или задали свой вопрос ради плюсиков ?
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Ответ AlexZhano__
Они с детства обеспеченные. Типичная история!
с детства обеспеченный Борис Ротенберг, но он стал нормальным человеком. Я лично знаком был с таким обеспеченным, чувак был без понтов.
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Из интервью выходит: пил, но немного; пропадал, но на часы, и любовниц - единицы...
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не заводил кучу любовниц...а лишь несколько...вот и причина развода
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Ничего удивительного. Довольно частое явление.
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