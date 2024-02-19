НХЛ. «Бостон» против «Далласа», «Миннесота» сыграет с «Ванкувером», «Тампа» примет «Оттаву»
«Сент-Луис» примет «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Бостон» сыграет с «Далласом», «Миннесота» – с «Ванкувером», «Тампа» примет «Оттаву».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.30, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 19 февраля, 21.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 19 февраля, 21.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 19 февраля, 23.30, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 20 февраля, 00.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 20 февраля, 00.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 20 февраля, 00.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 20 февраля, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 20 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Если речь о конференции и текущем формате ПО, который, к слову, введен ровно10 лет назад, то теоретически такое может произойти, если два дивизиона в одной конференции сильно разбалансированы. Не было такого за эти 10 лет, два ковидных сезона выкидываем, поскольку там был другой формат.
музычка в исполнении моего любимого гитариста
https://www.youtube.com/watch?v=MYcZ6s3z1jg
У тех флоридский b2b. Если выберут для победы игру с Тампой, то шансы 50/50.
Молниям победы, Кучу набрать результативных баллов.
Гоу, Тампа, гоу.
а вопрос был простой . бывало ли чтобы команда из первой 8-ки не попадала в плейофф ? ну или он же , только с другого бока - бывало ли , чтобы команда из-за пределов 8-ки попала в плейофф ???