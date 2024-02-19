НХЛ. «Бостон» против «Далласа», «Миннесота» сыграет с «Ванкувером», «Тампа» примет «Оттаву»

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«Сент-Луис» примет «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» сыграет с «Далласом», «Миннесота» – с «Ванкувером», «Тампа» примет «Оттаву». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Анахайм
Дата проведения
19 февраля, 20.30, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Торонто
Дата проведения
19 февраля, 21.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Даллас
Дата проведения
19 февраля, 21.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Ванкувер
Дата проведения
19 февраля, 22.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Детройт
Дата проведения
19 февраля, 23.30, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Вегас
Дата проведения
20 февраля, 00.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Эдмонтон
Дата проведения
20 февраля, 00.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Виннипег
Дата проведения
20 февраля, 00.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Чикаго
Дата проведения
20 февраля, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Оттава
Дата проведения
20 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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27 комментариев
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Куч сегодня играет 700 матч в регулярке ! Молниям выиграть а Никите очков побольше набрать, чтобы не испортить круглую цифру! За Тампу!
+10
-3
+7
Президентский день. Фентэзийная братва, не забудьте дедлайн на спортс ранний
+4
0
+4
Ответ RBS
Макдэвид, Макмэттьюс и Кучеров сегодня продолжат набирать, будем наблюдать)))) Хорошее соревнование;)))
Вот да, это же кайф такой. Не понимаю постоянной ругани в комментах. Вместо того, чтобы наслаждаться игрой великих хоккеистов (скорее всего, самых умелых в истории, на настоящий момент), пытаются вечно кого-то принизить
+5
-1
+4
а чего так рано матчи начинаются?
+5
-1
+4
Макдэвид, Макмэттьюс и Кучеров сегодня продолжат набирать, будем наблюдать)))) Хорошее соревнование;)))
+4
-1
+3
Слышал, у руководства Тампы был серьезный разбор полетов. Что решали, не в курсе.
+3
-1
+2
Ответ Кино Музыка
Слышал, у руководства Тампы был серьезный разбор полетов. Что решали, не в курсе.
Стэмкоса надо обменивать , и брать нормального центра
+3
-1
+2
Ответ Беня_Финитас
мой вопрос 2-3-дневной давности так и повис в воздухе . видимо тут такие же чисто любители хоккея как и я , не более . так что отдельные товарищи могут сделать лицо попроще . а вопрос был простой . бывало ли чтобы команда из первой 8-ки не попадала в плейофф ? ну или он же , только с другого бока - бывало ли , чтобы команда из-за пределов 8-ки попала в плейофф ???
Корявенький вопрос, поэтому и не отвечают. Что значит "первая восьмерка"? Уточнять надо.
Если речь о конференции и текущем формате ПО, который, к слову, введен ровно10 лет назад, то теоретически такое может произойти, если два дивизиона в одной конференции сильно разбалансированы. Не было такого за эти 10 лет, два ковидных сезона выкидываем, поскольку там был другой формат.
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+2
Ответ Беня_Финитас
что же тут непонятного ? вроде разжевал всё как " для тупых " . )) тот случай , когда 3-я команда дивизиона оказывается за пределами 8-ки конференции .
Третья команда дивизиона не может оказаться вне плей-офф, поскольку из каждого дивизиона выходят по три команды. Вы говорите о гипотетическом случае, когда, например, шестая (и ниже)команда первого дивизиона набирает больше очков чем команда- победитель второго дивизиона. В теории, тогда действительно команда из первой восьмёрки (математически их может быть даже три, то есть шестая, седьмая и восьмая из первого дивизиона) конференции в плей-офф не попадает. Но на деле такого никогда не было, по-моему.
+1
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+1
Ответ Gospel of Matthew(s)
да, не читал, Б-г миловал :)
для понятливых и по делу ответивших - приз .
музычка в исполнении моего любимого гитариста
https://www.youtube.com/watch?v=MYcZ6s3z1jg
+1
0
+1
Ответ Беня_Финитас
мой вопрос 2-3-дневной давности так и повис в воздухе . видимо тут такие же чисто любители хоккея как и я , не более . так что отдельные товарищи могут сделать лицо попроще . а вопрос был простой . бывало ли чтобы команда из первой 8-ки не попадала в плейофф ? ну или он же , только с другого бока - бывало ли , чтобы команда из-за пределов 8-ки попала в плейофф ???
Перечитал вопрос, вообще его не понял.
+2
-1
+1
Ответ Беня_Финитас
для понятливых и по делу ответивших - приз . музычка в исполнении моего любимого гитариста https://www.youtube.com/watch?v=MYcZ6s3z1jg
годно! в юность вернуло
0
0
0
Тампа может и проиграть сенаторам, тяжело играют с Оттавой.
У тех флоридский b2b. Если выберут для победы игру с Тампой, то шансы 50/50.
Молниям победы, Кучу набрать результативных баллов.
Гоу, Тампа, гоу.
+3
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0
Ответ Виктор Полесов
Третья команда дивизиона не может оказаться вне плей-офф, поскольку из каждого дивизиона выходят по три команды. Вы говорите о гипотетическом случае, когда, например, шестая (и ниже)команда первого дивизиона набирает больше очков чем команда- победитель второго дивизиона. В теории, тогда действительно команда из первой восьмёрки (математически их может быть даже три, то есть шестая, седьмая и восьмая из первого дивизиона) конференции в плей-офф не попадает. Но на деле такого никогда не было, по-моему.
зачем читать, про правила вайлдкард,и знать про 5+3
0
0
0
Ответ Беня_Финитас
именно это и спрашивал . ничего корявенького в вопросе , раз вы всё поняли . вы не читали современный документооборот - вот там тарабарщина так тарабарщина . )
да, не читал, Б-г миловал :)
0
0
0
Ответ Gospel of Matthew(s)
Корявенький вопрос, поэтому и не отвечают. Что значит "первая восьмерка"? Уточнять надо. Если речь о конференции и текущем формате ПО, который, к слову, введен ровно10 лет назад, то теоретически такое может произойти, если два дивизиона в одной конференции сильно разбалансированы. Не было такого за эти 10 лет, два ковидных сезона выкидываем, поскольку там был другой формат.
именно это и спрашивал . ничего корявенького в вопросе , раз вы всё поняли . вы не читали современный документооборот - вот там тарабарщина так тарабарщина . )
+1
-1
0
Ответ e1ther - e1ther
какая же глупость,что в спорте может быть паритет, абсурдность,не иначе
Ух-ты! Ижевский Шопенгауэр взялся за перо. Можно эту же мысль, но для холопов выразить?
0
0
0
Ответ Александр Митраков
Вот да, это же кайф такой. Не понимаю постоянной ругани в комментах. Вместо того, чтобы наслаждаться игрой великих хоккеистов (скорее всего, самых умелых в истории, на настоящий момент), пытаются вечно кого-то принизить
какая же глупость,что в спорте может быть паритет, абсурдность,не иначе
0
0
0
Ответ Барин
Тампа может и проиграть сенаторам, тяжело играют с Оттавой. У тех флоридский b2b. Если выберут для победы игру с Тампой, то шансы 50/50. Молниям победы, Кучу набрать результативных баллов. Гоу, Тампа, гоу.
Не, после такого погрома от Флориды Тампа сегодня уверенно обыграет Оттаву
+1
-1
0
Ответ shym
а чего так рано матчи начинаются?
Праздники там
+1
-1
0
Володе Тарасенко победы с командой!
0
0
0
мой вопрос 2-3-дневной давности так и повис в воздухе . видимо тут такие же чисто любители хоккея как и я , не более . так что отдельные товарищи могут сделать лицо попроще .
а вопрос был простой . бывало ли чтобы команда из первой 8-ки не попадала в плейофф ? ну или он же , только с другого бока - бывало ли , чтобы команда из-за пределов 8-ки попала в плейофф ???
+1
-1
0
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