Капризов – 3-й россиянин в истории НХЛ с 6+ очками за матч. Он повторил рекорд «Миннесоты» вместе с Эрикссоном Эком

Теги рейтинги Миннесота Мариан Габорик НХЛ Сергей Макаров Никита Кучеров Кирилл Капризов Юэль Эрикссон Эк Хоккей

Кирилл Капризов – 3-й россиянин в истории НХЛ с 6+ очками за матч.

Форвард «Миннесоты» набрал 6 (3+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (10:7). 

До него в истории лиги только 2 россиянина набирали 6 или более очков за игру.

Это Сергей Макаров (1989/90, «Калгари», 7 очков в матче с «Эдмонтоном», 2+5) и Никита Кучеров (текущий сезон, «Тампа», 6 очков в матче с «Каролиной», 2+4). 

Кроме того, Капризов и его партнер Юэль Эрикссон Эк (также набравший 3+3 в игре с «Кэнакс») повторили рекорд «Уайлд» по числу очков за матч.

Ранее Мариан Габорик дважды набирал по 6 баллов (2002/03, 2+4 в матче с «Финиксом»; 2007/08, 5+1 в матче с «Рейнджерс»). 

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20 комментариев
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Однако.... ни Ови, ни Малыч с Чуком, не Федоров с Дацюком не набирали 6 очков за матч...
+27
-1
+26
Ответ VintDV
Однако.... ни Ови, ни Малыч с Чуком, не Федоров с Дацюком не набирали 6 очков за матч...
Слишком много сойтись должно, для таких феноменальных цифр. Скажу банальность, но стабильность стократ важнее, чем и отличаются перечисленные тобой хоккеисты, да и сам Кирилл.
+24
-2
+22
Потрясающе,а дабл хет-трик получается вообще первым сделал!
+19
0
+19
Ответ VintDV
Однако.... ни Ови, ни Малыч с Чуком, не Федоров с Дацюком не набирали 6 очков за матч...
Зато Федоров за матч 5 голов забивал.
Это намного круче.
+16
0
+16
Киря наконец набрал форму, жаль что только к концу регулярки, если с самого начала так играл, то мог бы 100+ очков набрать
+14
0
+14
Когда читал, подумал что те 2ое - Фёдоров и Могильный... а не тут то было. Макаров конечно неповторимая Легенда, учитывая возраст в котором он приехал в НХЛ.
+8
0
+8
Ответ Thomas Befort
Киря наконец набрал форму, жаль что только к концу регулярки, если с самого начала так играл, то мог бы 100+ очков набрать
Теоретически еще может 100 сделать с такой результмтивнстью как в последних играх
+5
0
+5
Каприз молодчик:)))
+4
0
+4
Какое-то запредельное мастерство !!!
+4
0
+4
Ответ Thomas Befort
Киря наконец набрал форму, жаль что только к концу регулярки, если с самого начала так играл, то мог бы 100+ очков набрать
до конца ещё ой как далеко
+3
0
+3
Молодец Кирилл, отличный сезон, давай перепиши все рекорды соты!
+2
0
+2
Ответ Михаил Майоров
Теоретически еще может 100 сделать с такой результмтивнстью как в последних играх
теоретически и 200 может с такой результативностью, как сегодня. а до этого у него 1 очко за последний месяц
+2
0
+2
Ответ VintDV
Однако.... ни Ови, ни Малыч с Чуком, не Федоров с Дацюком не набирали 6 очков за матч...
Ну и результативность НХЛ растёт, не зря аж два россиянина поставили рекорд именно в этом сезоне.
+1
0
+1
Ответ Михаил Майоров
Теоретически еще может 100 сделать с такой результмтивнстью как в последних играх
Маловероятно за 26 оставшихся у Миннесоты игр. Скорее выбьет около 90.
0
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Сильно конечно; но это разовая акция.Стабильность более важна.Хотя , запоминающие такие моменты в жизни не только у игроков.
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Ответ trenerr
Зато Федоров за матч 5 голов забивал. Это намного круче.
Да кто ж спорит. Из наших только Жамнов еще 5ку забивал. Но всё равно думал что рубеж 6 очков ему или Паше покорялся.
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Ответ sportnsk
Слишком много сойтись должно, для таких феноменальных цифр. Скажу банальность, но стабильность стократ важнее, чем и отличаются перечисленные тобой хоккеисты, да и сам Кирилл.
То что должно сойтись, согласе. ради интереса посмотрел статистику по очкам за игру, последний раз 8 и более набирали в феврале 2012 года... Сэм Ганье..
Например МакДак еще в этом списке не отметился, как и многие другие Великие Игроки и бомбардиры.
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Ответ VintDV
Однако.... ни Ови, ни Малыч с Чуком, не Федоров с Дацюком не набирали 6 очков за матч...
А я про Могильного подумал...
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