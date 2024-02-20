Капризов – 3-й россиянин в истории НХЛ с 6+ очками за матч. Он повторил рекорд «Миннесоты» вместе с Эрикссоном Эком
Кирилл Капризов – 3-й россиянин в истории НХЛ с 6+ очками за матч.
Форвард «Миннесоты» набрал 6 (3+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (10:7).
До него в истории лиги только 2 россиянина набирали 6 или более очков за игру.
Это Сергей Макаров (1989/90, «Калгари», 7 очков в матче с «Эдмонтоном», 2+5) и Никита Кучеров (текущий сезон, «Тампа», 6 очков в матче с «Каролиной», 2+4).
Кроме того, Капризов и его партнер Юэль Эрикссон Эк (также набравший 3+3 в игре с «Кэнакс») повторили рекорд «Уайлд» по числу очков за матч.
Ранее Мариан Габорик дважды набирал по 6 баллов (2002/03, 2+4 в матче с «Финиксом»; 2007/08, 5+1 в матче с «Рейнджерс»).
Это намного круче.
Например МакДак еще в этом списке не отметился, как и многие другие Великие Игроки и бомбардиры.