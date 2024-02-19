Болельщики устроили драку после мужской биатлонной эстафеты на Спартакиаде в Златоусте

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Болельщики устроили драку после мужской биатлонной эстафеты на Спартакиаде.

Накануне в Златоусте прошла мужская эстафетная гонка, которую выиграли биатлонисты сборной Ямало-Ненецкого автономного округа. Второе место заняла команда Свердловской области.

Позднее в соцсетях появилось видео с потасовкой болельщиков после соревнований.

«Потасовка началась из-за того, что болельщик сборной ЯНАО по биатлону слишком эмоционально радовался победе своих спортсменов. Его грубо осек болельщик свердловской сборной, ну и понеслось», – рассказал о драке читатель информационного агентства URA.RU.

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55 комментариев
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Отличный повод ввести фан уйди.
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Футбольные хулиганы осваивают новые виды спорта после введения на стадионах Fan ID. Скоро и до кёрлинга, городков с домино доберутся, а ещё выезды на шахматные турниры организовывать начнут.
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Самое светлое и вдохновляющее впечатление от Спартакиады. Достойный финальный аккорд. Сразу стало на душе тепло. До свиданья мой маленький Мишка!
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а писали что пустые трибуны! вот они, красавчики. Всегда готовы за родину. Какая свадьба без пьянки и мордобоя? да еще в минус 30.
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Это вам не Поклюка😂😂
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Фигассе,так биатлон любить.
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Тут обошли ЧМ, без вопросов.
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Без ФанУйди я на биатлон ни ногой. Очень опасно!
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Хорошо что болельщикам винтовки не выдают
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А говорят, что Спартакиада никому не нужна и никому не интересна... Вот какие страсти кипят!
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Хлебом нас не корми - дай подраться....
Вообще-то стыдобища((
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Это они вместо черлидерш выступили...
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А это Челябинск...
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Ответ Rollan Qerey
Фигассе,так биатлон любить.
😂😂🔥👍
От любви к биатлону до ненависти к соседу- один шаг....Или один кулак).
+11
-1
+10
Яркие! Зимние! Твои! Спартак и АДы.
+10
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+9
Раньше бы ,без телефонов ,все дрались.А сейчас куда как безопаснее стало, съёмка в первую очередь.)
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0
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А говорят болельщиков на Спартакиаде нет.
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+9
Ростовцев с Губошлепом сцепились?
+9
-1
+8
Уральские парни настолько суровые... 🤣
+8
-1
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Комментаторы здесь с юмором канеш 😆 Но по делу - просто стыдобище, взрослые мужики ведь... Не надо нести в любимый вид спорта эти футбольные разборки 🙄
+8
-1
+7
Ну что за праздник без драки?..Сёбу бы сюда..😂
+8
-1
+7
Ответ Сергей Галынский
А говорят болельщиков на Спартакиаде нет.
На биатлоне было всё забито зрителями, и на трибунах и вдоль трассы, но о таком спортс статьи не напишет
+12
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Ответ Rollan Qerey
Фигассе,так биатлон любить.
На Руси какая свадьба без драки или поминки без пляски.
Вот и биатлон подтянули))
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Тагиллллл ….
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Это по православному.)))
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Высокие отношения.
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А чтобы чужие боялись, своих посильнее бей
Всё как у людей
Всё как у людей
+6
-1
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"Кажется трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?"
(Некрасов)

Впрочем, особой массовости в драке, надо сказать, не заметно. Для красного словца приплели.
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спартакиады придумали как праздник для тагильских
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🤣🤣🤣
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