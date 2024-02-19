Болельщики устроили драку после мужской биатлонной эстафеты на Спартакиаде в Златоусте

Болельщики устроили драку после мужской биатлонной эстафеты на Спартакиаде.

Накануне в Златоусте прошла мужская эстафетная гонка, которую выиграли биатлонисты сборной Ямало-Ненецкого автономного округа. Второе место заняла команда Свердловской области.

Позднее в соцсетях появилось видео с потасовкой болельщиков после соревнований.

«Потасовка началась из-за того, что болельщик сборной ЯНАО по биатлону слишком эмоционально радовался победе своих спортсменов. Его грубо осек болельщик свердловской сборной, ну и понеслось», – рассказал о драке читатель информационного агентства URA.RU.