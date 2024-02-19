Болельщики устроили драку после мужской биатлонной эстафеты на Спартакиаде в Златоусте
Болельщики устроили драку после мужской биатлонной эстафеты на Спартакиаде.
Накануне в Златоусте прошла мужская эстафетная гонка, которую выиграли биатлонисты сборной Ямало-Ненецкого автономного округа. Второе место заняла команда Свердловской области.
Позднее в соцсетях появилось видео с потасовкой болельщиков после соревнований.
«Потасовка началась из-за того, что болельщик сборной ЯНАО по биатлону слишком эмоционально радовался победе своих спортсменов. Его грубо осек болельщик свердловской сборной, ну и понеслось», – рассказал о драке читатель информационного агентства URA.RU.
Вообще-то стыдобища((
От любви к биатлону до ненависти к соседу- один шаг....Или один кулак).
Вот и биатлон подтянули))
Всё как у людей
Всё как у людей
Нарисовать, генерал?"
(Некрасов)
Впрочем, особой массовости в драке, надо сказать, не заметно. Для красного словца приплели.