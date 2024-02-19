Косторная об уходе от Тутберидзе в 2022-м: «Тренеры мне сообщают: «Ты поломанная-переломанная, нас ни во что не ставишь, мы с тобой больше работать не будем»

Теги сборная России травмы женское катание Этери Тутберидзе Ляйсан Утяшева переходы Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала обстоятельства второго ухода от Этери Тутберидзе.

Фигуристка пропустила предолимпийский чемпионат России из-за перелома руки. 

«Я всегда думала: вот мне будет 18, я попаду на Олимпиаду (ну, я надеялась) – и все, я закончу. Может, помогать, ставить программы – и все.

Но сначала я сломала одну руку: в конце тренировки я делала сложный элемент (тройной аксель – Sports.ru), он у меня не получался всю тренировку, а мне сказали идти его тренировать. Он не получался, не получался, а так как конец льда, тренеры не особо уже следили... По логике вещей там должны были быть простые упражнения, но я пошла тренировать сложное.

В тот день у нас была утром хореография час, потом лед, который должен был быть полтора часа, но мне кажется, было намного больше. Ну, как намного – час сорок пять, ха-ха. Потом у нас была растяжка в зале, небольшой перерыв, ОФП и еще один лед. И вот, был конец этих вторых полутора часов.

Я хорошо помню этот момент: у меня был очень большой страх этого элемента, мне кажется, и сейчас он есть, потому что довольно серьезный. Я подъезжаю к, скажем так, более старшему ученику, говорю: «Смотри, если я сейчас не захожу, не вкручивуюсь, то я тебе что-то проигрываю». Он говорит: да, давай.

Я полна уверенности, погнала. Заезжаю, думаю: «Блин, сейчас должно нормально быть», очень неплохо вылетаю и приземляюсь резко на руку. Обычное падение, но рука вывернулась. Я понимаю: «Блин, это жесть». Вскакиваю, понимаю, что на льду музыка не играет, то есть рыдать мне нельзя, визжать мне нельзя – все тренируются, а я орать буду.

Еду, под себя слегка матерюсь, понимаю, что больше не зайду в этот элемент, потому что больно очень. Пытаюсь сделать элементы попроще и понимаю, что вообще не могу заставить себя, любое движение даже ногой – начинает болеть рука. Снимаю перчатку, а у меня рука на глазах становится шире, синеет и краснеет. А это перед предолимпийским чемпионатом России было.

Мы едем с мамой на рентген – перелом, гипс. Звоню одному из тренеров, мне говорят: «Ладно, завтра можешь не приходить». Прихожу через три дня, и тут очень весело: говорят, что я должна была спрашивать разрешение, чтобы надеть гипс. Мы с мамой до сих пор этого не поняли. Кто так сказал? Не комментирую. Мы чуть-чуть в шоке были: а как можно в травмпункте не надеть гипс? Меня же из травмпункта не выпустят.

Потом мне говорят: иди раскатывайся. На скольжение гипс в принципе не влияет. Я раскаталась, мне говорят: иди прыгай. Я в ступоре: у меня рука в гипсе, движения только в плечевом суставе. Пробую одинарный – гипс перевешивает, рука не сгибается. Захожу в прыжок – разбиваюсь просто наголову.

Для себя решила: не пойду в прыжки, сейчас еще что-нибудь себе сломаю. Сказала тренерам, что не буду сегодня прыгать, мне сказали, что я хамка, не уважаю труд никого, ни родителей, ни тренеров, как я вообще посмела отказываться работать. Ладно, мне не привыкать, мне образ хамки создали, буду хамкой, что ж поделать, бывает.

Я продолжала приходить на лед с этим же гипсом несколько дней, меня мама полностью одевала, завязывала коньки. Оставалось пара дней до отлета (на чемпионат России – Sports.ru), я все еще с гипсом, все еще не прыгаю – меня сняли. Ну и все, пошла лечить руку. Чемпионат России смотрела, кроме девочек, только результаты. Мне так обидно было: ощущение, когда все там, и ты должен быть там, а тебя там нет.

Прошел чемпионат России, уже Олимпиада, мне сняли гипс. Я выхожу на лед, на третий день захожу в прыжок – и ломаю левую руку. Загипсовали, через три-четыре дня выхожу на лед, и в конце тренировки тренеры мне сообщают: «Ты поломанная-переломанная, работать не хочешь, не желаешь, нас ни во что не ставишь, мы с тобой больше работать не будем». Типа все: мы тебя выгоняем.

Это было очевидно, я не сильно расстроилась, позвонила в федерацию, объяснила ситуацию, сказала, что хочу кататься. И мне предложили переход в ЦСКА», – сказала Косторная в интервью Ляйсан Утяшевой.

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105 комментариев
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Если про гипс Алёнке именно так и сказали, то я не знаю, как это комментировать.
+51
-13
+38
Ответ Katerina Sunny
Если про гипс Алёнке именно так и сказали, то я не знаю, как это комментировать.
Возможно, Аленка что-то преувеличила, но Тутберидзе сама сказала, что на ЧР можно было и с гипсом выступить.
+43
-6
+37
Сережа Росляков, задумайся, что о тебе расскажут, когда Аленка завяжет с парным катанием )))
+59
-22
+37
мне жаль, что Алёна вся травмированная, но когда ей нужна была Тутберидзе, она на Первом публично каялась на голубом глазу, а теперь, когда не нужна, можно снова рассказывать все подряд про бывший ТШ, как было в ее бытность у Плющенко, про которого после бегства и рассказать ничего нельзя, ибо контракт) в общем, Алёна - такая Алёна. неиссякаемый источник информации для блогеров и журналистов)
+50
-17
+33
Про гипс охотно Алёне верю, потому что помнится, свет её Этери Георгиевна в своем интервью, попинывая ленивую и травмированную Косторную с неизвестной Тутберидзе травмой (!), говорила, что все с гипсом катаются, и Медведева, и Загитова, и ничего. А тут взяла и отказалась, пусть идёт и занимается чем угодно.

И вот рассказанное идеально вписывается во всё произошедшее.
+33
-3
+30
Ответ Татьяна Семёновна
Алена надеялась, что на ЧР она без трикселя отберется на ОИ?
Так тутберидзе говорила же, что на ЧР можно и с гипсом выступать. В качестве примера приводила Медведеву.
+28
-4
+24
Ответ Streetbor
какое межсезонье без набросов Косторной в адрес ТШТ
У вас, фанатов ТШТ все что ни лесть и восторженные осанны это набросы 😆
+26
-6
+20
Ответ kate_ko
мне жаль, что Алёна вся травмированная, но когда ей нужна была Тутберидзе, она на Первом публично каялась на голубом глазу, а теперь, когда не нужна, можно снова рассказывать все подряд про бывший ТШ, как было в ее бытность у Плющенко, про которого после бегства и рассказать ничего нельзя, ибо контракт) в общем, Алёна - такая Алёна. неиссякаемый источник информации для блогеров и журналистов)
Так вроде очевидно, что Тутберидзе ее заставила выступить с покаянием на первом. Думаете, она сама захотела выйти на телеэкраны с видом побитой собачки?
+26
-7
+19
Я всё-таки не понимаю, как с гипсом можно посылать прыгать? Как группироваться элементарно, как падать, если придётся?
+19
-1
+18
Ответ Streetbor
какое межсезонье без набросов Косторной в адрес ТШТ
А в чем именно заключается наброс? Переломы были получены на тренировочном процессе.
+28
-10
+18
Ответ Ann83
Возможно, Аленка что-то преувеличила, но Тутберидзе сама сказала, что на ЧР можно было и с гипсом выступить.
Что преувеличила? Великий тренер даже не в курсе была, что с её спортсменкой. "Трещинка на каком-то пальце" (с)
+16
-2
+14
Это же ТШТ. Сегодня скажут "ты наш Космос", а через некоторое время: "Переломанные хамки нам не нужны".
Вон Валиеву уже выперли типа "допингисты нам нужны, у нас чистейший штаб")
+26
-13
+13
ну как обычно, виноваты всё кроме неё самой
+30
-18
+12
Алёна как будто не знала куда она возвращается. Надо было думать головой, когда бежала обратно, готовая на всё.
А Тутба удовлетворила своё самолюбие и тщеславие, заставив её каяться на телевидении, а потом бросила как котёнка в воду.
Получился бы чудом у Алёны триксель, приписала бы себе в актив это достижение.
Не получился, ничего страшного, слили потенциальную конкурентку от другого штаба, и вообще сама виновата, иди отсюда.
Разумеется, шансов на то, что у Алёны что то путное получилось бы с трикселем в тшт было 1℅, так как ни у кого в её возрасте в этом штабе ничего не восстанавливалось никогда.
+17
-6
+11
Посмотрела этот блог у Утяшевой. Алёна такая болтушка. Но мне она нравится.
Очень понравилось, как она рассказывала про дружбу с Аней, и про то, как у них с Гошей начинались отношения.
И еще понравилось, что она помогает приютам для животных. перечисляет много денег, и если б не перечисляла деньги, то забрала бы всех приютских себе.
Недавно вышло интервью Ани у Марии Хоревой. И какие же Алёна и Ани разные, но дружат. Противоположности притягиваются. :)
+18
-7
+11
Ответ Рита Стародубцева
Я всё-таки не понимаю, как с гипсом можно посылать прыгать? Как группироваться элементарно, как падать, если придётся?
Плющенко же показывал как это делается на собственном сыне, и на Жилиной
+14
-3
+11
Ален, 2.5 года прошло, сколько можно хайпить? Расскажи лучше, как ты плечо переломала, что высока вероятность завершить карьеру?
+27
-16
+11
#позортутберидзе
Алена, ты ничего не докажешь людям у которых ТШТ головного мозга. Они фанатики. Сейчас тебя смешают с грязью и расскажут какая Тутберидзе великая...)
+31
-20
+11
Ответ Рита Стародубцева
Я всё-таки не понимаю, как с гипсом можно посылать прыгать? Как группироваться элементарно, как падать, если придётся?
Надо у Великого Тренера узнать.
+13
-3
+10
Ответ Vatokatya
А сейчас после операции ее кто на лед через пару дней заставил выходить? Росляков, Попова, муж? В слова Алены не верится и уже давно.
В этот раз она вышла на подкатки.
+11
-2
+9
10-й раз об одном и том же и каждый раз новые подробности у Косторной.
Хромых, Усачеву, Самсонова, Акатьеву с травмами никто не выгнал, лечили, распрощались с одной Косторной почему то
+14
-5
+9
Ну Алена никак не успокоится, уже и не знает как эту историю с гипсом в 56 раз рассказать. Ей видимо опять стало мало внимания))
+31
-22
+9
Алена надеялась, что на ЧР она без трикселя отберется на ОИ?
+17
-8
+9
Ответ Андрей Рыбалко
Косторная уже два года эксплуатирует историю с поломанным пальцем. Причем мы постоянно слышим только одну сторону. Ошибка ТШТ не в том, что Алену выгнали, а в том, что взяли второй раз обратно. Все таки второй шанс нужно давать тем, кто находится в поиске, пытается что-то изменить, чтобы улучшить результаты, а не тем у кого просто вертер в голове.
Вообще-то, ее спрашивают - она отвечает. Там почти полуторачасовая программа.
+10
-1
+9
"мне образ хамки создали" .ну ну, а так я белая и пушистая)
+11
-3
+8
Ответ Streetbor
какое межсезонье без набросов Косторной в адрес ТШТ
Где конкретно Алёна набросила? Всё так и было.
+11
-3
+8
Ответ DLek
До-ста-ла...
А зачем же вы зашли на эту новость и написали комментарий? Прошли бы мимо
+10
-3
+7
До-ста-ла...
+25
-18
+7
То есть даже гипс надо было согласовать с тренерами.
И при этом ЭТ совсем недавно в случается Валиевой уверяла, что не касается работы врачей и ничего не знает.
Ай-яй-яй, Этери Георгиевна....)
+20
-13
+7
Ответ kiro_lo
Честно веры Алене вот точно нет. Уверена, что большая часть преувеличение
Тутберидзе сама говорила, что гипс не проблема для тренировок и соревнований. На ЧР можно и с гипсом было бы выступить.
+8
-1
+7
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