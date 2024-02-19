Косторная об уходе от Тутберидзе в 2022-м: «Тренеры мне сообщают: «Ты поломанная-переломанная, нас ни во что не ставишь, мы с тобой больше работать не будем»

Алена Косторная рассказала обстоятельства второго ухода от Этери Тутберидзе.

Фигуристка пропустила предолимпийский чемпионат России из-за перелома руки.

«Я всегда думала: вот мне будет 18, я попаду на Олимпиаду (ну, я надеялась) – и все, я закончу. Может, помогать, ставить программы – и все.

Но сначала я сломала одну руку: в конце тренировки я делала сложный элемент (тройной аксель – Sports.ru), он у меня не получался всю тренировку, а мне сказали идти его тренировать. Он не получался, не получался, а так как конец льда, тренеры не особо уже следили... По логике вещей там должны были быть простые упражнения, но я пошла тренировать сложное.

В тот день у нас была утром хореография час, потом лед, который должен был быть полтора часа, но мне кажется, было намного больше. Ну, как намного – час сорок пять, ха-ха. Потом у нас была растяжка в зале, небольшой перерыв, ОФП и еще один лед. И вот, был конец этих вторых полутора часов.

Я хорошо помню этот момент: у меня был очень большой страх этого элемента, мне кажется, и сейчас он есть, потому что довольно серьезный. Я подъезжаю к, скажем так, более старшему ученику, говорю: «Смотри, если я сейчас не захожу, не вкручивуюсь, то я тебе что-то проигрываю». Он говорит: да, давай.

Я полна уверенности, погнала. Заезжаю, думаю: «Блин, сейчас должно нормально быть», очень неплохо вылетаю и приземляюсь резко на руку. Обычное падение, но рука вывернулась. Я понимаю: «Блин, это жесть». Вскакиваю, понимаю, что на льду музыка не играет, то есть рыдать мне нельзя, визжать мне нельзя – все тренируются, а я орать буду.

Еду, под себя слегка матерюсь, понимаю, что больше не зайду в этот элемент, потому что больно очень. Пытаюсь сделать элементы попроще и понимаю, что вообще не могу заставить себя, любое движение даже ногой – начинает болеть рука. Снимаю перчатку, а у меня рука на глазах становится шире, синеет и краснеет. А это перед предолимпийским чемпионатом России было.

Мы едем с мамой на рентген – перелом, гипс. Звоню одному из тренеров, мне говорят: «Ладно, завтра можешь не приходить». Прихожу через три дня, и тут очень весело: говорят, что я должна была спрашивать разрешение, чтобы надеть гипс. Мы с мамой до сих пор этого не поняли. Кто так сказал? Не комментирую. Мы чуть-чуть в шоке были: а как можно в травмпункте не надеть гипс? Меня же из травмпункта не выпустят.

Потом мне говорят: иди раскатывайся. На скольжение гипс в принципе не влияет. Я раскаталась, мне говорят: иди прыгай. Я в ступоре: у меня рука в гипсе, движения только в плечевом суставе. Пробую одинарный – гипс перевешивает, рука не сгибается. Захожу в прыжок – разбиваюсь просто наголову.

Для себя решила: не пойду в прыжки, сейчас еще что-нибудь себе сломаю. Сказала тренерам, что не буду сегодня прыгать, мне сказали, что я хамка, не уважаю труд никого, ни родителей, ни тренеров, как я вообще посмела отказываться работать. Ладно, мне не привыкать, мне образ хамки создали, буду хамкой, что ж поделать, бывает.

Я продолжала приходить на лед с этим же гипсом несколько дней, меня мама полностью одевала, завязывала коньки. Оставалось пара дней до отлета (на чемпионат России – Sports.ru), я все еще с гипсом, все еще не прыгаю – меня сняли. Ну и все, пошла лечить руку. Чемпионат России смотрела, кроме девочек, только результаты. Мне так обидно было: ощущение, когда все там, и ты должен быть там, а тебя там нет.

Прошел чемпионат России, уже Олимпиада, мне сняли гипс. Я выхожу на лед, на третий день захожу в прыжок – и ломаю левую руку. Загипсовали, через три-четыре дня выхожу на лед, и в конце тренировки тренеры мне сообщают: «Ты поломанная-переломанная, работать не хочешь, не желаешь, нас ни во что не ставишь, мы с тобой больше работать не будем». Типа все: мы тебя выгоняем.

Это было очевидно, я не сильно расстроилась, позвонила в федерацию, объяснила ситуацию, сказала, что хочу кататься. И мне предложили переход в ЦСКА», – сказала Косторная в интервью Ляйсан Утяшевой.