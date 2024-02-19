На тренировочной базе в Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания

Теги синхронное плавание происшествия Министерство спорта России Водные виды

На тренировочной базе в Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном.

Об этом сообщает Министерство спорта РФ.

«На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы нет.

Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», – говорится в заявлении ведомства.

32 комментария
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Обвалилась хотя бы синхронно?
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"Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле"

Даааа, безусловно.
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похоже на диверсию запада, очевидно, что режиму не выгодно обрушение крыши
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Стабильность обвалилась
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случился очередной прорыв величия
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Ответ Luneville
"Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле" Даааа, безусловно.
На СТРОГОМ оперативном контроле
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Ответ Геннадий Тёкин
Комментарий скрыт
Ответный аргумент: Если бы люди, которые должны за что-то отвечать, не тратили бы свое время на бумажное очковтирательство и выступления про величие, особенность и все нам завидуют, а делали свою работу - может быть прорывов, обвалов и обломов было бы меньше. P.S. Не стоит равняться на другие страны по плохим ситуациям. Конструктивнее брать положительные примеры. Если гордость позволит.
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Всё давно «Спи жена» делали из того что-бы было, явно низкого качества
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К сожалению, все сезонные осмотры и профилактические мероприятия на объектах, проводятся только на бумаге, для галочки((
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Хорошо, что ночью.
Центральная база подготовки сборных команд России по всем видам спорта ...
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Хорошо хоть ночью обвалилась, когда там никого не было.
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Это прорыв или рывок в величие?🤔
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не обвалилась, а взлетела на недосягаемую высоту вниз
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Наука, снег зимой с крыши надо чистить, в снежные зимы, а не рассуждать что придёт весна сам растает((
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Ну снега много этой зимой, не чистили наверное. Какие там были расчётные нагрузки - неизвестно.
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Чертов Обама!! Я понимаю еще, подъезды обваливаются из-за его дел. Но как он на крышу залазил чтобы нагадить там???
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нет времени на раскачку, срочно надо новую возводить
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Крыша поехала
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Да денег видно жалко на ремонты.Хорошо что хоть не кто не пострадал.Конструкции видно уже сгнили и не выдержали снега,тем более он периодически таял и превращался в лёд.Халатность руководства на лицо.Крышу хоть иногда надочистить.
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Хорошо, что ночью.
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Людей на обслуживание инфраструктуры отчаянно не хватает. Миллион мужиков просто вырвали из народного хозяйства - неудивительно, что такой бардак
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https://t.me/shelgorn_tg/2235
приличные повреждения

"Вчера бассейн был открыт для тренировок и посещения бани".
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Эти западные враги от бессилия и зависти готовы на любую пакость
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Снега не выдержала?
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Ответ Добрый_Ээх
Снега не выдержала?
Абсолютно точно
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Ответ Добрый_Ээх
Снега не выдержала?
По видео не так уж и много снега, "на глаз" ниже даже требуемых для очистки 30 см.
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Потрачено (с)
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