На тренировочной базе в Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания
На тренировочной базе в Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном.
Об этом сообщает Министерство спорта РФ.
«На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы нет.
Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», – говорится в заявлении ведомства.
Даааа, безусловно.
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