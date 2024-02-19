На тренировочной базе в Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания

На тренировочной базе в Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном.

Об этом сообщает Министерство спорта РФ.

«На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы нет.

Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», – говорится в заявлении ведомства.