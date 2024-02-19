Титов о приговоре Промеса: «Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Егор Титов поделился мнением о ситуации с Квинси Промесом.

– Главный вопрос применительно к «Спартаку»: что теперь клубу делать с Промесом, которого уже объявили в международный розыск? Нужно ли уже сейчас расторгать контракт с Квинси?

– Вопрос лежит в юридической плоскости. Мне тут сложно давать советы. Думаю, клуб сам в состоянии разобраться, все разложить по полочкам.

В любом случае игрок подаст апелляцию. Как я понимаю, по голландским законам ее могут рассматривать довольно долго. Все затянется. Тут главное, как сам Промес себя чувствует в нынешней ситуации, готов ли концентрироваться на футболе. В последнем контрольном матче с «Кайратом» оформил дубль. Значит, не все так плохо с настроем.

Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают. Уверен, в беде его никто и не оставит, никто не станет экстрадировать. Еврокубков у нас сейчас нет. Минимум до лета. Да и потом вряд ли что-то изменится. Поэтому, на мой взгляд, Промес еще год может спокойно играть в «Спартаке», в России. А то, что он классный футболист, думаю, всем понятно. Квинси всем все доказал.

– Но ведь есть и те, кто считает, что «преступник не должен играть в народной команде» и с ним нужно немедленно расстаться.

– Бывают же судебные ошибки? Тут мне сложно выносить вердикт, пока не рассмотрена апелляция. Да и вообще далек от темы наркотиков. Не знаю, какая там статья, какой пункт, мне это неинтересно. Давайте хотя бы дождемся результатов рассмотрения апелляции, – сказал бывший футболист «Спартака». 

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224 комментария
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А разве у Промеса беда? У него родственник умер, или другое горе? Егорушка, он наркоторговец!!!!!! И в эту как ты говоришь ,,беду,, затащил себя сам
+309
-17
+292
О какой беде все эти пустоголовые персонажи вещают?! Алло, этот чел замешан в торговле полутора тоннами наркотиков, что официально доказано и он приговорен к тюремному сроку! Они вообще хоть представляют, сколько людей погубит такое количество... оправдывают преступника тем, что он в доску свой... это просто ужас, Оруэлл отдыхает...
+178
-13
+165
Да и вообще далек от темы наркотиков. Не знаю, какая там статья, какой пункт, мне это неинтересно.
================================
Насмешил бромантанщик)))
+127
-12
+115
Торговцы наркотой получается уважаемые люди в спартаке, ок, так и запишем )
Потом не удивляйтесь, что вас считают самым позорным клубом страны 😁
+95
-10
+85
Ответ Милдронат Бромантанов
О какой беде все эти пустоголовые персонажи вещают?! Алло, этот чел замешан в торговле полутора тоннами наркотиков, что официально доказано и он приговорен к тюремному сроку! Они вообще хоть представляют, сколько людей погубит такое количество... оправдывают преступника тем, что он в доску свой... это просто ужас, Оруэлл отдыхает...
Забей, у этих персонажей мозг по другому устроен. Они думают на него накинулись не за то, что он наркоторговец, а потому что играет в Спартаке. Снова западный заговор.
+85
-3
+82
Ответ Хамлет датский
А разве у Промеса беда? У него родственник умер, или другое горе? Егорушка, он наркоторговец!!!!!! И в эту как ты говоришь ,,беду,, затащил себя сам
Видимо в Спартаке многие торгуют коксом.
Предлагаю проверить Титова и выписать ордер на обыск😁
+89
-7
+82
Испанский стыд...
+71
-7
+64
Дождёмся суда- дождались, дождёмся апелляции...,но больше всего удивляет " ..русские своих не бросают!" , " легенда Спартака"- это диагноз!
+66
-2
+64
Ответ Зелёный гопник
Видимо в Спартаке многие торгуют коксом. Предлагаю проверить Титова и выписать ордер на обыск😁
То что написал Титов не поддаётся никакой критике, по его понятиям, раз подали апелляцию(а это лишь оттяжка времени) значит Антоша невиновен)) Интересно что они будут кукарекать, когда эту апелляцию отклонят?))
+64
-4
+60
Ответ Циник Петербургский
Испанский стыд...
спартаковский
+47
-4
+43
Ответ SMART789
Просто сравните что сделали с Кокориным и Зенитом, реакцией клубов и еще раз задайте себе вопрос про админресурс и его использование Какой же позор
Если честно......позор и то что сделал Кокорин с Мамаем, и то что сделал Промес. Но более тяжкие преступления конечно у последнего, и все эти позывы от ветеранов Спартака о помощи....мягко говоря вызывают отвращение, если не сказать жёстче
+43
-1
+42
Ответ Хамлет датский
Да и вообще далек от темы наркотиков. Не знаю, какая там статья, какой пункт, мне это неинтересно. ================================ Насмешил бромантанщик)))
Просто сравните что сделали с Кокориным и Зенитом, реакцией клубов и еще раз задайте себе вопрос про админресурс и его использование

Какой же позор
+54
-14
+40
Настолько карикатурно, полный ахтунг
Всё извратили кругом
Что патриотизм, что вот это, что другие моменты - совсем исказили и подменили понятия🤦🏻‍♂️
+35
-1
+34
Давно он русским стал?
Сразу после оглашения приговора?
Какой абсурд, все так его защищают, подумаешь пытался полторы тонны сбыть
+38
-4
+34
Я какой день читая наших «заслушанных» высказывания о теме Промеса, всё больше и больше в ах….(удивлении), чувак полторы тонны тяжелой наркоты (не важно в целом какой) хотел распространить в своей стране, а у нас он в доску свой, вы там все конкретно одним местом ударились чтоль?
+26
-1
+25
Я очень надеюсь, что они это за большие деньги говорят, не верю, что можно быть такими умственно отсталыми...

Тут 1,5 тонны наркотиков вообще-то, не 1 пакетик и не для себя... как вообще можно пытаться оправдывать это
+25
-1
+24
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Какая разница где он совершил это преступление. Если он человека убил бы, ты так же написал бы?
+22
-1
+21
Ответ analogia
Комментарий скрыт
сама по себе страна Нидерланды, является наркоторговной,
===========================
На государственном уровне да, и то только травой и в лечебный целях, а тут больше тонны кокса....есть разница? И не введении государства)
+20
0
+20
Как же Спартак продолжает убивать свою репутацию, которая итак была запятнанной
+24
-4
+20
И этот не дружит с головой, может стоить тогда выпустить всех из тюрем, они же свои, и не важно по закону они живут или отмороженные.
Позорники, для которых нет моральных принципов.
+21
-3
+18
Российское правосудие плевали на промеса! Кто он вообще такой , почему Россия будет его защищать? На уровне Интерпола продолжается сотрудничество , большая политика политикой, а такие вопросы чисто криминальные решаются!
+18
0
+18
Ладно, то что они там мерзкие без совести и морали - это понятно. Для них наркоторговец - свой. Но вот будет куда печальнее, если спартаковцы продолжат ходить на стадион и болеть за этот клуб. Тогда получится, что и болельщики без морали и не уважают даже самих себя, раз после такого всё равно пойдут на стадион. Всему есть предел! Это ведь не шутки, 1,5 тонны наркоты!
+17
0
+17
Егор ты что несёшь?Если Спартак не уберёт его из команды, это позорное пятно не отмыть.Лучше в ФНЛ ,чем иметь барыгу наркоторговца в составе. Болельщик Спартака.
+17
0
+17
Позорище
+17
-1
+16
Каких своих? Отдайте нарко барыгу обратно туда от куда он родом
+18
-3
+15
Ответ Beast
Комментарий удален модератором
от того, что он болеет за зенит, промес перестает быть наркоторговцем? если тебе фанат текстильщика или реала скажет об этом, тебе станет легче, или опять отмазку найдешь?
+21
-6
+15
"Свой в доску"!
Сказал допингист о наркоторговце....
+14
0
+14
🤦🏻‍♂️
+19
-5
+14
Ответ Roman
Как же Спартак продолжает убивать свою репутацию, которая итак была запятнанной
они не убивают репутацию , а поддерживают)))
+14
-1
+13
Это бромантан или много ударов головой в мяч🤔
+14
-2
+12
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