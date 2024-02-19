Титов о приговоре Промеса: «Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают»
Егор Титов поделился мнением о ситуации с Квинси Промесом.
– Главный вопрос применительно к «Спартаку»: что теперь клубу делать с Промесом, которого уже объявили в международный розыск? Нужно ли уже сейчас расторгать контракт с Квинси?
– Вопрос лежит в юридической плоскости. Мне тут сложно давать советы. Думаю, клуб сам в состоянии разобраться, все разложить по полочкам.
В любом случае игрок подаст апелляцию. Как я понимаю, по голландским законам ее могут рассматривать довольно долго. Все затянется. Тут главное, как сам Промес себя чувствует в нынешней ситуации, готов ли концентрироваться на футболе. В последнем контрольном матче с «Кайратом» оформил дубль. Значит, не все так плохо с настроем.
Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают. Уверен, в беде его никто и не оставит, никто не станет экстрадировать. Еврокубков у нас сейчас нет. Минимум до лета. Да и потом вряд ли что-то изменится. Поэтому, на мой взгляд, Промес еще год может спокойно играть в «Спартаке», в России. А то, что он классный футболист, думаю, всем понятно. Квинси всем все доказал.
– Но ведь есть и те, кто считает, что «преступник не должен играть в народной команде» и с ним нужно немедленно расстаться.
– Бывают же судебные ошибки? Тут мне сложно выносить вердикт, пока не рассмотрена апелляция. Да и вообще далек от темы наркотиков. Не знаю, какая там статья, какой пункт, мне это неинтересно. Давайте хотя бы дождемся результатов рассмотрения апелляции, – сказал бывший футболист «Спартака».
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Насмешил бромантанщик)))
Потом не удивляйтесь, что вас считают самым позорным клубом страны 😁
Предлагаю проверить Титова и выписать ордер на обыск😁
Какой же позор
Всё извратили кругом
Что патриотизм, что вот это, что другие моменты - совсем исказили и подменили понятия🤦🏻♂️
Сразу после оглашения приговора?
Какой абсурд, все так его защищают, подумаешь пытался полторы тонны сбыть
Тут 1,5 тонны наркотиков вообще-то, не 1 пакетик и не для себя... как вообще можно пытаться оправдывать это
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На государственном уровне да, и то только травой и в лечебный целях, а тут больше тонны кокса....есть разница? И не введении государства)
Позорники, для которых нет моральных принципов.
Сказал допингист о наркоторговце....