Сборная России сыграет с Сербией и Парагваем «в принципиально новой форме»: «Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал»
Сборная России сыграет товарищеские матчи с Сербией и Парагваем в новой форме.
Об этом сообщил PR‑менеджер РФС Дмитрий Коновалов.
«Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал.
Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении!» — написал Коновалов в своем телеграм-канале.
Игры пройдут 21 и 25 марта на «ВТБ Арене».
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Еще бы вновь по-русски выражать мысли научились.