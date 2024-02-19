Сборная России сыграет с Сербией и Парагваем «в принципиально новой форме»: «Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал»

Теги Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу сборная Парагвая по футболу товарищеские матчи (сборные) игровая форма стиль Футбол

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Сербией и Парагваем в новой форме.

Об этом сообщил PR‑менеджер РФС Дмитрий Коновалов.

«Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал. 

Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении!» — написал Коновалов в своем телеграм-канале.

Игры пройдут 21 и 25 марта на «ВТБ Арене».

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67 комментариев
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Полицейская дубинка? Поп в рясе? Флакон с духами? Портрет Милонова? Замаскированная плешь? Гадаю, что они там изобразят
+69
-13
+56
Что там будет изображено интересно? Надеюсь девушка 18 лет занимающаяся процессом приводящим к беременности с лозунгом хочу рожать побольше,к черту высшее образование и карьера,это одно из смыслов и ценности продвигаемые с верху
+78
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+53
надо донести до запада, что Авдеевка наша!
+61
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+40
страшно представить, что там будет
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-7
+34
я так понимаю будет такая форма, после которой разговоры о спорте вне политики окончательно уйдут. И даже оставшиеся соперники не захотят с нами играть товарки.
+30
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+27
Ответ SpaceRanger77
Ирония в том, что в твоём комменте 3 орфографические и 8 пунктуационных ошибок. Это даже не высшее образование, и нужно хотя бы азы знать, чтобы вот так в лужу не садиться, когда критикуешь других.
пунктуационных
+27
-1
+26
Ответ Трент Резнор
Все скрепы на форму не поместятся, для спонсоров места не будет.
Футболка до колен
+20
-1
+19
Все скрепы на форму не поместятся, для спонсоров места не будет.
+24
-6
+18
Ответ SpaceRanger77
Ирония в том, что в твоём комменте 3 орфографические и 8 пунктуационных ошибок. Это даже не высшее образование, и нужно хотя бы азы знать, чтобы вот так в лужу не садиться, когда критикуешь других.
Не 3 орфографических, а одна орфографическая и 2 грамматических. Нужно хотя бы азы знать, чтобы вот так в лужу не садиться, когда критикуешь других
+16
-2
+14
Ответ Гвискар
Что там будет изображено интересно? Надеюсь девушка 18 лет занимающаяся процессом приводящим к беременности с лозунгом хочу рожать побольше,к черту высшее образование и карьера,это одно из смыслов и ценности продвигаемые с верху
Ирония в том, что в твоём комменте 3 орфографические и 8 пунктуационных ошибок. Это даже не высшее образование, и нужно хотя бы азы знать, чтобы вот так в лужу не садиться, когда критикуешь других.
+32
-22
+10
Ответ Dronetz02
Полицейская дубинка? Поп в рясе? Флакон с духами? Портрет Милонова? Замаскированная плешь? Гадаю, что они там изобразят
Герб ЯНАО
+9
0
+9
Камуфляж, буква зю и цитаты путина на спине?)
+10
-2
+8
Ответ CONST_VAN_G
Футболка до колен
Тогда и великие победы над половцами и печенегами уместятся.
+7
-1
+6
Последние годы Адидас выдавал тотальный тухляк. Так что хуже точно не будет.
+8
-3
+5
Форма в виде кафтана/телогрейки/малинового пиджака ?
+10
-6
+4
бомбезный дроп как в диджитал...
___________
Еще бы вновь по-русски выражать мысли научились.
+4
0
+4
видимо просто тюремная роба.
+3
0
+3
Что то связанное с безнадежностью/безисходностью, депрессивное с портретом деда
+5
-2
+3
Надеюсь там форма такая же, которую Тарасов продемонстрировал после матча с Фенербахче?
+6
-4
+2
То, что последние годы происходило с Алексеем Анатольевичем, как нельзя лучше характеризует все ценности и прочие скрепы так явно навязываемые пропагандой.
+2
0
+2
Ответ Dronetz02
Полицейская дубинка? Поп в рясе? Флакон с духами? Портрет Милонова? Замаскированная плешь? Гадаю, что они там изобразят
Может как Иван Грозный вез сына в Питер лечиться❓🤔
+2
0
+2
Ответ Red devi1
Что то связанное с безнадежностью/безисходностью, депрессивное с портретом деда
Прям, как твоя безнадёжная жизнь?)
+2
0
+2
Даёшь новый триколор - белый, серый, черный - цвета гетеросексуального флага!
+2
0
+2
Так как неправильные ценности - это все цвета радуги, ставлю, что тут форма будет чисто черно-белой, как у Ювентуса
+2
0
+2
Да там будет изображена СКА арена и лицо ротенберга
+2
0
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Надеюсь там будет отсылка на деревянное зодчество, так как эти бревнышки надо уже как то визуально представлять.
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Ответ Red devi1
Что то связанное с безнадежностью/безисходностью, депрессивное с портретом деда
Безызбежность
+2
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+2
Ответ RWMen
Я тот, кто презирает либеров
Так у нас президент - главный либерал. С ним как быть?
+2
-1
+1
Будут ли заложены ценности, покрывающие наркоторговцев?
+1
0
+1
Ответ sievra
Так как неправильные ценности - это все цвета радуги, ставлю, что тут форма будет чисто черно-белой, как у Ювентуса
да, и полосы горизонтальные
+1
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+1
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