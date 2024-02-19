Сборная России сыграет с Сербией и Парагваем «в принципиально новой форме»: «Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал»

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Сербией и Парагваем в новой форме.

Об этом сообщил PR‑менеджер РФС Дмитрий Коновалов.

« сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал.

Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении!» — написал Коновалов в своем телеграм-канале.

Игры пройдут 21 и 25 марта на «ВТБ Арене».