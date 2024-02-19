КХЛ. «Металлург» против «Ак Барса», «Динамо» сыграет с «Салаватом», ЦСКА примет «Витязь»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Витязь результаты матчей КХЛ Динамо Хоккей

«Металлург» принимает «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Московское «Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым», ЦСКА будет противостоять «Витязю». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Металлург Мг – Ак Барс 1:0 (3 период)
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Петунин (Пресс, Паливко)

Динамо Москва – Салават Юлаев
Дата проведения
19 февраля, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Витязь
Дата проведения
19 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

136 комментариев
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Всем привет!
Вернулся из Питера утром, вчера ходил на СКА - Торпедо с целью посмотреть СКА-Арену
Досмотр: встаньте спиной, встаньте лицом, включите пауэрбанк и т.д.
Более жесткого на хоккее не видел
Сама арена конечно понравилась и атмосферой и размерами, но...
Я брал билет в последний момент и были только в бизнес клуб, где был включен кейтеринг
Еда меня интересовала мало, вино и белое и красное полусухое из Чили тем более (такое не люблю :), во-первых, мало вообще на арене кто знает как пройти в этот бизнес клуб :)))) только 3 сотрудник объяснил, ну и во-вторых и это самый главный косяк:
у меня был 25 ряд в секторе 305, так вот этот ряд по ширине уже, чем остальные и когда человек внизу садится, то спинка упирается тебе в коленки :)))) как можно было так спроектировать я не понимаю?! рядом сидел парень и тоже охреневал :)
билеты за 7000 с такой вот лажей
то есть если какой то "бедняга" возьмет абонемент на 25-ый ряд в бизнес клуб, то это будет фейл года...
P.S. При представлении состава СКА на их суперкубе, Роман Борисович представлен в 3-х вариантах одежды и 3-х позах :)))
внизу есть фото зона скамейки с игроками и там тоже Р. Б. за их спинами :)
в общем улыбнулся и по хорошему завидую Питеру, что у них теперь есть такой дворец, Ларионов думаю тоже оценил, учитывая что он играл почти везде в США и Канаде
+12
0
+12
Где наш Салават Ю? Верните. Ждем хорошей игры, с достойным соперником!
+9
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+8
За Магнитку и Салават!
+10
-4
+6
Ответ Приорат70
Шеф появится в последний момент
Да да 😂👍)
+8
-2
+6
Однако интересный будет матч Магнитку-Ак Барс
+7
-1
+6
За родной Белый Барс!✊
Удачи и Победы!💪👊✌
+9
-3
+6
Барсы безошибочно понимают, что значит полное состредоточение...💪👊✌
И как помешать Лисам его достить!☝️
УДАЧНОЙ ОХОТЫ -БЕЛЫЙ БАРС!!!✊
+8
-3
+5
Юдин тормоз, как обычно....
+5
0
+5
А чё Барсы до сих пор не калатнули чтоли?
А ну давайте уже шайбу!!!✌
+6
-1
+5
Салават алга!
+8
-3
+5
Ответ vzi
Куда Яшкина дели? Когда вернется?
Этот Джокер выскачит в назначенный час )
Для более важных решений и побед!👍
+6
-1
+5
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
+7
-2
+5
Победы САЛАВАТ!!!
+7
-2
+5
Я выспаться успел. А они все играют и 1—0)) Ак Барс надо в РПЛ заявить. Достойно продолжит дело Рубина.
+5
-1
+4
Игра звена Щипачева какая то стыдоба
+4
0
+4
Козлов сделал ставку на молодняк в этом выезде, играют без своих 3 лидеров. Динамовцы интересно сегодня кого выставят.
+3
0
+3
Ответ Tina
У Магнитки ретро форма красивая. Я помню у Барсов была форма с оскалом Барса в переди, тоже красивая, но не прижилась что то.
В сезоне 2002-2003
+4
-1
+3
Ответ Илья Муромец
Барсы безошибочно понимают, что значит полное состредоточение...💪👊✌ И как помешать Лисам его достить!☝️ УДАЧНОЙ ОХОТЫ -БЕЛЫЙ БАРС!!!✊
🤝✊
+4
-1
+3
Смотрю ммг-акб, полная арена а атмосфера скучнейшая, как в театре сидят зрители. Не смотрится из-за этого игра
+3
0
+3
Ответ vzi
Белый Барс хорош. Лично наблюдал за их игрой со Спартаком с трибуны. Без вопросов прибили 3-0. Но Магнитка это Магнитка. Могут и срезать. Тем более, они давно не побеждали. В таких случаях обычно серия неудач прерывается.
Сколько Барса не корми, а место для Лисы всегда найдётся!)☝️😜👍
+6
-3
+3
Удачи и победы!! Без травм!! Салават Юлаев!! Сила!!
+4
-1
+3
Командам интересного хоккея!
За родной Ак-Барс!
+6
-3
+3
Юдин и Лямкин уже давно не должны играть за Казань, так их ещё и продлевают.
+3
0
+3
Надо отстоять в меньшинстве💪
И срочно сравнять!✌!
+6
-3
+3
Ответ amur.
М-да... защита у ЗХБ поставлена... на совесть... всей командой
Где она поставлена? Вратарь тупо выручили и всё! Там 3-4 должен был забивать Металлург в этом периоде только. Вещи своими именами нужно называть.! Вратарь просто вытащил всё что можно и нельзя
+3
0
+3
Барсы! А ну просыпайтесь уже...👊💪
И закалачивайте!✌
Это что за ватокат опять на льду ?🤦‍♂️
+2
0
+2
Лед без рекламы в ммг так глаза режет 😂
+2
0
+2
Ответ Xell
Мне счет не нравится. Вроде ведем, но если пропустим барс может забить второй и в откат и все, так с Авой было, надо реализовывать моменты и дожимать.
Ничего подобного сегодня не будет. Металлург выиграет в основное время 3:1 или 4:1
+3
-1
+2
за Салават Юлаева!
понимаю что тренерский штаб придерживается плану🤔,но хотелось убедиться что всё нормально.
+4
-2
+2
Ответ Xell
Я выспаться успел. А они все играют и 1—0)) Ак Барс надо в РПЛ заявить. Достойно продолжит дело Рубина.
Ты не много на себя гребёшь ? Чушпанелло )
+2
0
+2
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