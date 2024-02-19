КХЛ. «Металлург» против «Ак Барса», «Динамо» сыграет с «Салаватом», ЦСКА примет «Витязь»
«Металлург» принимает «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Московское «Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым», ЦСКА будет противостоять «Витязю».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 19 февраля, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 19 февраля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Вернулся из Питера утром, вчера ходил на СКА - Торпедо с целью посмотреть СКА-Арену
Досмотр: встаньте спиной, встаньте лицом, включите пауэрбанк и т.д.
Более жесткого на хоккее не видел
Сама арена конечно понравилась и атмосферой и размерами, но...
Я брал билет в последний момент и были только в бизнес клуб, где был включен кейтеринг
Еда меня интересовала мало, вино и белое и красное полусухое из Чили тем более (такое не люблю :), во-первых, мало вообще на арене кто знает как пройти в этот бизнес клуб :)))) только 3 сотрудник объяснил, ну и во-вторых и это самый главный косяк:
у меня был 25 ряд в секторе 305, так вот этот ряд по ширине уже, чем остальные и когда человек внизу садится, то спинка упирается тебе в коленки :)))) как можно было так спроектировать я не понимаю?! рядом сидел парень и тоже охреневал :)
билеты за 7000 с такой вот лажей
то есть если какой то "бедняга" возьмет абонемент на 25-ый ряд в бизнес клуб, то это будет фейл года...
P.S. При представлении состава СКА на их суперкубе, Роман Борисович представлен в 3-х вариантах одежды и 3-х позах :)))
внизу есть фото зона скамейки с игроками и там тоже Р. Б. за их спинами :)
в общем улыбнулся и по хорошему завидую Питеру, что у них теперь есть такой дворец, Ларионов думаю тоже оценил, учитывая что он играл почти везде в США и Канаде
Удачи и Победы!💪👊✌
И как помешать Лисам его достить!☝️
УДАЧНОЙ ОХОТЫ -БЕЛЫЙ БАРС!!!✊
А ну давайте уже шайбу!!!✌
Для более важных решений и побед!👍
За родной Ак-Барс!
И срочно сравнять!✌!
И закалачивайте!✌
Это что за ватокат опять на льду ?🤦♂️
понимаю что тренерский штаб придерживается плану🤔,но хотелось убедиться что всё нормально.