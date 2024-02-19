Отношения Киммиха с Тухелем испортились. Хавбек думает об уходе из «Баварии» летом (Bild)

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих может уйти из «Баварии» летом.

Ранее стало известно, что после поражения от «Бохума» (2:3) Киммих, замененный на 63-й минуте матча, чуть не подрался с ассистентом Томаса Тухеля Жолтом Левом, вступив с ним в спор на повышенных тонах.

По информации Bild, доверительные отношения между полузащитником и главным тренером «дали трещину». Футболист начал чувствовать, что им пренебрегают, еще прошлым летом – когда «Бавария» начала искать нового опорного полузащитника. 

Отмечается, что при Юлиане Нагельсманне Киммих фактически исполнял роль помощника главного тренера на поле, но с приходом Тухель утратил этот статус. Сейчас игрок рассматривает возможность ухода из мюнхенского клуба в летнее трансферное окно. 

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не стоит торопиться, Тухеля самого скоро уйдут
+36
0
+36
Тухель просто красавчик , помнит что Дортмунд тренировал и поэотому решил перейти в Баварию и развалить ее изнутри
+30
-1
+29
Приятно наблюдать как мюнхенский мешок разваливается.
+38
-21
+17
Ответ SergioRamos92
Судя по тому что Нагельсманна за меньшее уволили У Тухеля в Баварии видимо в глазах руководства больше авторитета
Вылетят от Лацио, вылетит и Тухель
+10
-1
+9
Ответ Barsenoga
Приятно наблюдать как мюнхенский мешок разваливается.
Мешок? Самый финансово здоровый клуб мира? Без кредитов и прочих рычагов. Интересное мнение
+6
0
+6
Ответ Barsenoga
Приятно наблюдать как мюнхенский мешок разваливается.
Так вот только , рано или поздно Бавария восстановится , а твой интеллект вряд ли
+7
-2
+5
Киммиха с радостью заберет любой топ клуб.
+4
0
+4
Го в Барсу
+8
-5
+3
Тухель нашел себе мальчика помоложе)
+3
0
+3
Го в Реал
+2
0
+2
Зря торопится с такими заявлениями. Тухель не доработает до конца сезона.
+1
0
+1
Ответ SaH4r.
Го в Барсу
Тухель с радостью
+1
0
+1
Рыба гниёт с головы
+1
0
+1
тут скорее Тухехель раньше покинет Баварию
+1
0
+1
Странный какой- то Киммих. Неужели он не понимает, что Тухелю в Мюнхене до конца сезона не дожить.
+1
0
+1
Киммих для Баварии - бриллиант, поэтому безусловно быстрее Тухеля уволят чем его продадут
+1
0
+1
Летом Тухеля не будет в Баварии )
+1
0
+1
Йозуа надо только лишь дождаться Особенного тренера.
+1
0
+1
Возможно это кармическая расплата за нелогичное увольнение Нагельсманна за 2 месяца до завершения прошлого сезона
+1
0
+1
Ответ proeast
Йозуа надо только лишь дождаться Особенного тренера.
Особенный уже тренирует Баварию
0
0
0
Ответ che kaif
Шапито всех тренеров сливает .взялись за Тухеля
Уж фан ПСЖ мог бы и постесняться другие клубы называть шапито.
0
0
0
Ответ mv29km6ngq
В МЮ заверните
Киммих не захочет играть в ЛЕ😁
0
0
0
В МЮ заверните
+2
-2
0
Ответ Марат Хапаев
У провалившегося Тухеля после 22 туров больше очков чем на этой стадии было у Ливерпуля и Ман.сити.
А он тоже играет в лиге против сити/ливера и арсенала?)
0
0
0
Ответ Уся Ваткин
Не стоит торопиться, Тухеля самого скоро уйдут
В Баварии уже давно, сезон за сезоном, игроки сливают тренеров. Его уберут, найдут нового, он опять что-нибудь не так сделает нежным немцами, они опять начнут сливать.
0
0
0
В Арсенал бы к Райсу - мечта.
0
0
0
Ответ Уся Ваткин
Не стоит торопиться, Тухеля самого скоро уйдут
Судя по тому что Нагельсманна за меньшее уволили
У Тухеля в Баварии видимо в глазах руководства больше авторитета
0
0
0
Если бы у Техеля начались тёрки с Нойером, тренер бы вылетел из Баварии ещё " вчера")
0
0
0
Тухель зазвездился что ли после победы в ЛЧ
0
0
0
Уж кто кто, а Киммих один из немногих кто сердцем и душой за Баварию
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий