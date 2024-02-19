Отношения Киммиха с Тухелем испортились. Хавбек думает об уходе из «Баварии» летом (Bild)

Йозуа Киммих может уйти из «Баварии» летом.

Ранее стало известно, что после поражения от «Бохума» (2:3) Киммих, замененный на 63-й минуте матча, чуть не подрался с ассистентом Томаса Тухеля Жолтом Левом, вступив с ним в спор на повышенных тонах.

По информации Bild, доверительные отношения между полузащитником и главным тренером «дали трещину». Футболист начал чувствовать, что им пренебрегают, еще прошлым летом – когда « » начала искать нового опорного полузащитника.

Отмечается, что при Юлиане Нагельсманне Киммих фактически исполнял роль помощника главного тренера на поле, но с приходом утратил этот статус. Сейчас игрок рассматривает возможность ухода из мюнхенского клуба в летнее трансферное окно.