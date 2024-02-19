Эден Азар: «Мы, бельгийцы, любим пиво – в нашей стране оно лучшее в мире. Я не пил каждый день, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар алкоголь и спорт Футбол

Эден Азар рассказал, почему возвращался с предсезонки с лишним весом.

«Это правда. Что касается меня, то каждое лето я набирал четыре или пять килограммов, потому что думал, что выкладываюсь на протяжении 10 месяцев, держу свое тело на самом высоком уровне, а соперники меня бьют, так что мой отпуск – это мой отпуск.

Не просите меня ничего делать. Мне нравится быть с семьей, ходить на пляж, поэтому не просите меня бегать в эти три или четыре недели. Я могу поиграть в футбол на пляже со своими детьми, без проблем, но не просите меня бегать.

Но если вы посмотрите на всю мою карьеру, то в сентябре-октябре я начинал летать, потому что мне нужно было время, чтобы наилучшим образом настроить свое тело и разум.

Так что да, это правда, я возвращался из отпуска с пятью лишними килограммами, я об этом знал. Я люблю все, что связано с семьей и друзьями. Если вы попросите меня что-нибудь съесть, я съем. Даже если мне это не понравится, я буду есть!

Мы, бельгийцы, любим пиво, потому что в нашей стране самое лучшее пиво в мире. Я не говорю, что пил каждый день, потому что это неправда, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки», – сказал бывший футболист «Челси» и «Реала» в подкасте Obi One. 

Эден Азар: «Сгорел бы, если бы жил как Роналду. Час в холодной ванне после матча – нет. Я хочу выпить пива с друзьями»

Эден Азар: «Диеты – отстой, они бесполезны. Но я не ходил в «Макдональдс» каждый день – тогда не отыграл бы 16 лет»

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132 комментария
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Ответ kvn1987@mail.ru
«Но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки». Получается в Реале он вообще не пил?😁
Он не сказал, что после СВОЕЙ хорошей игры) чувак смотрел матчи как болельщик, а после хороших выпивал)
+129
-2
+127
«Но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки».

Получается в Реале он вообще не пил?😁
+117
-7
+110
Пивозавр
+50
-2
+48
Голы, забитые за Реал - 7
Бутылки пива, выпитые в Реале - 70
+41
-1
+40
Ответ kvn1987@mail.ru
«Но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки». Получается в Реале он вообще не пил?😁
Он же не сказал, что именно после своей хорошей игры. Посмотрел на скамейке Реала футбол, пришел домой и хлопнул за победу 2 по 0.5
+30
-2
+28
— Как вам удалось дожить до 100 лет?
— Раз в год я устраиваю своему организму алкогольную
шоковую терапию.
— И сколько вы тогда выпиваете?
— В этот день я не пью.
+28
0
+28
Ответ LinkLin
Пивозавр
ПивАзар
+23
0
+23
Ты ещё в Самаре не был
+18
-5
+13
Ответ Pigmalion
Чехи умеют делать только лагеры.
И чего заминусовали? Чехи делают великолепное пиво, но оно именно, что лагеры. Бельгийцы в лагеры толком не умеют, но делают великолепные эли.
+11
-2
+9
Эден Хугарден Азар
+8
-1
+7
Я мы Эден Азар
+7
0
+7
На счет лучшего в мире я бы поспорил , Эден ты еще не пробовал Седой Урал или охота-крепкое
+7
0
+7
Ответ Остап Бандера
Але, какие эли? Бельгийцы могут только в бланши. За элями на альбион
Ну во-первых, бланши - это эли.
Во-вторых, Бельгия это далеко не только бланши.
+9
-3
+6
Хороший крафт есть в каждой стране, полагаю, но если речь о массовом производстве, когда бутылка стоит вменяемые доступные деньги, то да – бельгийское пиво лучшее в мире.
А ещё к каждому пиву свой бокал особой формы. Правда, пьют они пиво малыми порциями по 0.33-0.25.
+8
-2
+6
Ответ Groznyi2024
Дно уже не то
Стало хуже после санкций, по импортному сырью, советую брать в бутылках и не классическое жигулевское, а Вакано.
+5
0
+5
Ответ Футбол, хоккей итд
Хоть назвал бы топ 5(!) - бельгийского пива. )) Чтобы подтвердить или опровергнуть(нами) - уровень бельгийского пенного напитка.
Rochefort 10, Cantillon Oude Geuze, De Struise Black Albert, Orval и какой-нибудь Westvleteren 12 для разнообразия. С этого можно начать)
+4
0
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...пей пиво натощак, пей пиво со хмеля,
пей пиво просто так, как Азар и я!
+4
0
+4
Ответ kvn1987@mail.ru
«Но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки». Получается в Реале он вообще не пил?😁
Тут ещё прикол в том, что основные объемы бельгийского пива - это 0,33 и 0,75. И 0,75 это иногда и 11-12% квадрюпель
+5
-1
+4
Ответ Остап Бандера
Але, какие эли? Бельгийцы могут только в бланши. За элями на альбион
Блонды и брюны - это лагеры, бланши - это эли. Дюббели, трипели, квадрюпели, сэзоны - это эли. Ламбики и крики - это эли. Всё же забавно, что вы выбираете один сорт и ошибаетесь
+4
-1
+3
В Бельгии пиво да, очень крутое! Думаю, не ошибусь, если скажу лучшее)
+7
-4
+3
Я и сам в какой-то степени Эден Азар
+3
0
+3
Ответ Liquidozz
Из известных Стелла и Леф, норм но явно не самое лучше в мире как по мне.
Это попсовое пиво. В Бельгии очень много вкусного пива, которое правда считается одним из лучших в мире. Они настоящие фанатики пива, это факт:)
Очень ценится бельгийский трипл, например.
Из светлого очень неплохое Юпилер, например.
+10
-7
+3
Ответ Chernoy
Бельгийцы не делают эли, потому что они не англичане, они делают пиво. И не делают лагеры, не потому что не умеют, а потому что для них это не пиво.
Ну что это за глупость? Бельгийцы делают множество элей. Дюббели, сэзоны, ламбики - это эли. Лагеры бельгийские - это, например, стелла артуа и леффе блонд. Но это уж больно скучное пиво
+3
0
+3
Ответ Остап Бандера
Але, какие эли? Бельгийцы могут только в бланши. За элями на альбион
В Бельгии тоже основная масса это пиво верхового брожения. И стилей там хватает классных. В Чехии есть крафт разный, но я бы не сказал, что особо развит. А так 99% это лагеры разные. Хорошие, но однообразные
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+2
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
В Германи почти все пиво - дефолтный лагер, плюс/минус одинаковое. А вот бельгийский монастырский эль - совсем другое дело.
+2
0
+2
Ответ huge_n_terrible
Хороший крафт есть в каждой стране, полагаю, но если речь о массовом производстве, когда бутылка стоит вменяемые доступные деньги, то да – бельгийское пиво лучшее в мире. А ещё к каждому пиву свой бокал особой формы. Правда, пьют они пиво малыми порциями по 0.33-0.25.
...но и крепость выше
+2
0
+2
Да, пиво действительно у них хорошее, но и шоколад ничего.
+2
0
+2
Что ни говори, но про лучшее в мире пиво он прав. Trappistes Rochefort 10 - это любовь.
+2
0
+2
Ответ Dizzod
На сайте исключительно трезвенники или бельгийцы? Все комменты заминусовали.
Бельгийские трезвенники
+2
0
+2
Ответ Cruel Snake
Комментарий удален пользователем
Чехи умеют делать только лагеры.
+9
-7
+2
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