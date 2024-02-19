Эден Азар: «Мы, бельгийцы, любим пиво – в нашей стране оно лучшее в мире. Я не пил каждый день, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки»
Эден Азар рассказал, почему возвращался с предсезонки с лишним весом.
«Это правда. Что касается меня, то каждое лето я набирал четыре или пять килограммов, потому что думал, что выкладываюсь на протяжении 10 месяцев, держу свое тело на самом высоком уровне, а соперники меня бьют, так что мой отпуск – это мой отпуск.
Не просите меня ничего делать. Мне нравится быть с семьей, ходить на пляж, поэтому не просите меня бегать в эти три или четыре недели. Я могу поиграть в футбол на пляже со своими детьми, без проблем, но не просите меня бегать.
Но если вы посмотрите на всю мою карьеру, то в сентябре-октябре я начинал летать, потому что мне нужно было время, чтобы наилучшим образом настроить свое тело и разум.
Так что да, это правда, я возвращался из отпуска с пятью лишними килограммами, я об этом знал. Я люблю все, что связано с семьей и друзьями. Если вы попросите меня что-нибудь съесть, я съем. Даже если мне это не понравится, я буду есть!
Мы, бельгийцы, любим пиво, потому что в нашей стране самое лучшее пиво в мире. Я не говорю, что пил каждый день, потому что это неправда, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки», – сказал бывший футболист «Челси» и «Реала» в подкасте Obi One.
Эден Азар: «Сгорел бы, если бы жил как Роналду. Час в холодной ванне после матча – нет. Я хочу выпить пива с друзьями»
Эден Азар: «Диеты – отстой, они бесполезны. Но я не ходил в «Макдональдс» каждый день – тогда не отыграл бы 16 лет»
Получается в Реале он вообще не пил?😁
Бутылки пива, выпитые в Реале - 70
— Раз в год я устраиваю своему организму алкогольную
шоковую терапию.
— И сколько вы тогда выпиваете?
— В этот день я не пью.
Во-вторых, Бельгия это далеко не только бланши.
А ещё к каждому пиву свой бокал особой формы. Правда, пьют они пиво малыми порциями по 0.33-0.25.
пей пиво просто так, как Азар и я!
Очень ценится бельгийский трипл, например.
Из светлого очень неплохое Юпилер, например.