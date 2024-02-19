Фетисов об экологии: «Мы должны испугаться и перестать палить деньги на конфликты, которые кроме смерти людей ничего не несут. Надо задуматься о том, что может произойти с нами»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ ООН Политика ЮНЕСКО деньги Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов призвал людей заняться экологией вместо ведения конфликтов.

– Это природа, тут все взаимосвязано. Несколько лет назад мы с президентом Финляндии зимой не смогли найти ни одного замерзшего водоема – хотели на улице сыграть в хоккей, как в детстве. В самой Финляндии с экологической точки зрения все безупречно.

А из-за чего проблема? Из-за лесных пожаров в Австралии, последствий ураганов в Северной Америке, вырубки нашей тайги... На Байкале надо закончить уборку ЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат – Sports.ru), разобраться до конца с Усольем-Сибирским.

Отстоять охранный статус озера – если его, не дай Бог, вычеркнут из списка ЮНЕСКО, Монголия вместе с англосаксами построит ГЭС на реке Селенге, Байкал потеряет 20% притока, места, где нерестится живущая в озере рыба. Погибнет краснокнижный жучок, очищающий воду озера. И будет как с Каспием, где уровень воды уже опустился на два метра. Его надо спасать, ведь от Каспия зависит климатическое благополучие всей Евразии.

Но это в первую очередь деньги. Потому что Азербайджану надо сократить добычу там нефти, за счет которой страна живет, значит, кто-то должен пополнить им бюджет социального развития. И нам что-то сделать с нашими реками, чтобы они не выносили в Каспий всю таблицу Менделеева и ил, из-за которого там осетра уже не поймать, а из выпущенных мальков выживают от силы пара процентов.

– Это уже не охрана природы и экология, это какая-то политика получается?

– Конечно! Если, не дай Бог, лед Антарктиды сползет в мировой океан, то пострадает примерно 80% населения: вся Юго-Восточная Азия, островные государства, наш Петербург, Голландия, Калифорния, Нью-Йорк.

Надо удержать потепление в пределах полутора градусов, о чем говорят ученые, тогда мы сможем, скажем так, спокойно развиваться. А если нет, то проблемы настигнут всех, и никто не понимает, каким образом и куда прилетит.

Решить это можно только всем вместе. И ни в коем случае нельзя ни технологии, ни «зеленые» деньги подводить под санкции. Это сейчас самое важное, даже не вопросы политики или социологии.

Мы должны сейчас испугаться и перестать палить деньги на всякие конфликты, которые кроме смерти людей ничего не несут. Надо задуматься о том, что может произойти с нами.

И я рад что мои 105 килограмм некогда тренированных мышц могут помочь серьезным ученым-экологам донести это до сознания людей, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

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97 комментариев
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Хвалит экологию Финляндии, ругает экологию Россию, говорит о конфликтах, что ничего кроме смерти людей не несут.
Славик сбежал?
+287
-4
+283
Правильные слова, скажи это своему начальнику
+157
-5
+152
Слава дунул или бахнул? Или то и то?
+137
-1
+136
Ответ United
Слава дунул или бахнул? Или то и то?
пошел по комнате дымок
+109
-1
+108
Завтра: i was hacked
+98
0
+98
Славу привлечь за дискредитацию, а его шефа - за реабилитацию нацизма.
+78
-3
+75
Англосаксы, вы зачем хотите Байкал вычерпнуть?
Монголы, вы там что затеяли? Владимира Невского может прислать?
+64
-8
+56
Какая муха его укусила?
+41
0
+41
Про экологию это хорошо, это можно, это безопасно, особенно когда в целом бла-бла...пока не коснется конкретных интересов какого-нибудь владельца предприятия, плюющего на эти самые экологические проблемы. И про палить деньги в конфликтах - это он, конечно, ИХ имел в виду, не нас.
+38
-1
+37
Ответ Ярик01
Хвалит экологию Финляндии, ругает экологию Россию, говорит о конфликтах, что ничего кроме смерти людей не несут. Славик сбежал?
Или забыл, что вернулся
+30
-1
+29
Ответ Заборостроитель
Англосаксы, вы зачем хотите Байкал вычерпнуть? Монголы, вы там что затеяли? Владимира Невского может прислать?
Ярлык на княжество и на служение с подавлением недовольных русских опять Невский от монголов получит?
+31
-3
+28
"Это было вырвано из контекста, меня не так поняли, и вообще я еду организовывать выставочный матч в Донецке."
+27
0
+27
-Монголы, азербайджанцы и прочие англосаксы должны прекратить, да и все остальные тоже, собственно. Только мы должны продолжать поганить свою природу ради снабжения большого жёлтого китайского господина нашими полезными природными ресурсами! - продолжил очень принципиальный Слава.
+27
-2
+25
Ответ Ярик01
Хвалит экологию Финляндии, ругает экологию Россию, говорит о конфликтах, что ничего кроме смерти людей не несут. Славик сбежал?
иноагента решил заработать, кстати и есть причина решил поиграть в хоккей с президентом Финляндии, иностранное влияние тут как тут
+28
-4
+24
Фетисов говорит "англосаксы", при этом имея дочь с двойным гражданством, нашим и штатовским? Ну это лицемерие высшей меры.
+19
0
+19
"Перестать палить деньги на всякие конфликты"... Во дал!!! Дискредитация,не меньше!!! На сколько там закрыть должны 105кг некогда тренированных мышц?
+18
0
+18
Ответ Владимир Ш
Завтра: i was hacked
Наглая подтасовка звука
+18
0
+18
По поводу траты на конфликты Славик мог у своего руководителя спросить, но положение языка не позволяет это сделать.
+17
-2
+15
Я даже прочитал это до конца.
Подумал, Славик, Wtf?
Че ты там такого принял, что тебя так вшторило. Оказывается он теперь "природный" деятель и всё встало на свои места 😂😂😂
+12
0
+12
Ответ GibsonFlyingV
Какая муха его укусила?
Должностная муха: председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.
+14
-2
+12
Троицкий и Барвихинский леса тоже англосаксы вырубают? ахахахаха
+11
0
+11
Ото ляпнул)))
+10
0
+10
Ответ Ярик01
Хвалит экологию Финляндии, ругает экологию Россию, говорит о конфликтах, что ничего кроме смерти людей не несут. Славик сбежал?
да не, вовремя осекся и вспомнил про англосаксов и санкции.
+10
-1
+9
ты фетиска не забывай, на чьем суку так сказать сидишь. Иди полируй
+8
-1
+7
Слава Славе! Или это его двойник вышел из-под контроля?
+9
-2
+7
Мы должны сейчас испугаться и перестать палить деньги на всякие конфликты, которые кроме смерти людей ничего не несут. Надо задуматься о том, что может произойти с нами.

В последнее время некоторые люди получали по 3-7 лет за меньшее. ;-)
+8
-1
+7
Надеюсь, 105 кило мышц донесли эти мысли своему покровителю, который каждые два дня годовой бюджет Калмыкии выстреливает из пушек, вместо того, чтобы Каспийское море фильтровать.
+8
-1
+7
Слава во время жизни в Америке налетал на самолете на такую дыру в озоновом слое, которую 90% населения России никогда за несколько столетий не сотворит. Есть в англоязычном сегменте интернета мем, в котором написано про Тейлор Сфивт, которая ради свидания летает на самолете и сжигает дофига вредного для атмосферы топлива, а другие пьют напитки из бумажной соломки вместо пластиковой. Кто-то живет и на всё плюет, потом делает громкое заявление про экологию и весь такой правильный, а другие как терпилы пакетики по 100 раз используют
+8
-1
+7
Нифига курнул))
Где такая забойная растёт?
+6
0
+6
Смело. Но наверное мы не так поняли))
+6
0
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