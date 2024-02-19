Фетисов об экологии: «Мы должны испугаться и перестать палить деньги на конфликты, которые кроме смерти людей ничего не несут. Надо задуматься о том, что может произойти с нами»
Вячеслав Фетисов призвал людей заняться экологией вместо ведения конфликтов.
– Это природа, тут все взаимосвязано. Несколько лет назад мы с президентом Финляндии зимой не смогли найти ни одного замерзшего водоема – хотели на улице сыграть в хоккей, как в детстве. В самой Финляндии с экологической точки зрения все безупречно.
А из-за чего проблема? Из-за лесных пожаров в Австралии, последствий ураганов в Северной Америке, вырубки нашей тайги... На Байкале надо закончить уборку ЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат – Sports.ru), разобраться до конца с Усольем-Сибирским.
Отстоять охранный статус озера – если его, не дай Бог, вычеркнут из списка ЮНЕСКО, Монголия вместе с англосаксами построит ГЭС на реке Селенге, Байкал потеряет 20% притока, места, где нерестится живущая в озере рыба. Погибнет краснокнижный жучок, очищающий воду озера. И будет как с Каспием, где уровень воды уже опустился на два метра. Его надо спасать, ведь от Каспия зависит климатическое благополучие всей Евразии.
Но это в первую очередь деньги. Потому что Азербайджану надо сократить добычу там нефти, за счет которой страна живет, значит, кто-то должен пополнить им бюджет социального развития. И нам что-то сделать с нашими реками, чтобы они не выносили в Каспий всю таблицу Менделеева и ил, из-за которого там осетра уже не поймать, а из выпущенных мальков выживают от силы пара процентов.
– Это уже не охрана природы и экология, это какая-то политика получается?
– Конечно! Если, не дай Бог, лед Антарктиды сползет в мировой океан, то пострадает примерно 80% населения: вся Юго-Восточная Азия, островные государства, наш Петербург, Голландия, Калифорния, Нью-Йорк.
Надо удержать потепление в пределах полутора градусов, о чем говорят ученые, тогда мы сможем, скажем так, спокойно развиваться. А если нет, то проблемы настигнут всех, и никто не понимает, каким образом и куда прилетит.
Решить это можно только всем вместе. И ни в коем случае нельзя ни технологии, ни «зеленые» деньги подводить под санкции. Это сейчас самое важное, даже не вопросы политики или социологии.
Мы должны сейчас испугаться и перестать палить деньги на всякие конфликты, которые кроме смерти людей ничего не несут. Надо задуматься о том, что может произойти с нами.
И я рад что мои 105 килограмм некогда тренированных мышц могут помочь серьезным ученым-экологам донести это до сознания людей, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.
Славик сбежал?
Монголы, вы там что затеяли? Владимира Невского может прислать?
Подумал, Славик, Wtf?
Че ты там такого принял, что тебя так вшторило. Оказывается он теперь "природный" деятель и всё встало на свои места 😂😂😂
В последнее время некоторые люди получали по 3-7 лет за меньшее. ;-)
Где такая забойная растёт?