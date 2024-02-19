Фетисов об экологии: «Мы должны испугаться и перестать палить деньги на конфликты, которые кроме смерти людей ничего не несут. Надо задуматься о том, что может произойти с нами»

Вячеслав Фетисов призвал людей заняться экологией вместо ведения конфликтов.

– Это природа, тут все взаимосвязано. Несколько лет назад мы с президентом Финляндии зимой не смогли найти ни одного замерзшего водоема – хотели на улице сыграть в хоккей, как в детстве. В самой Финляндии с экологической точки зрения все безупречно.

А из-за чего проблема? Из-за лесных пожаров в Австралии, последствий ураганов в Северной Америке, вырубки нашей тайги... На Байкале надо закончить уборку ЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат – Sports.ru), разобраться до конца с Усольем-Сибирским.

Отстоять охранный статус озера – если его, не дай Бог, вычеркнут из списка ЮНЕСКО, Монголия вместе с англосаксами построит ГЭС на реке Селенге, Байкал потеряет 20% притока, места, где нерестится живущая в озере рыба. Погибнет краснокнижный жучок, очищающий воду озера. И будет как с Каспием, где уровень воды уже опустился на два метра. Его надо спасать, ведь от Каспия зависит климатическое благополучие всей Евразии.

Но это в первую очередь деньги. Потому что Азербайджану надо сократить добычу там нефти, за счет которой страна живет, значит, кто-то должен пополнить им бюджет социального развития. И нам что-то сделать с нашими реками, чтобы они не выносили в Каспий всю таблицу Менделеева и ил, из-за которого там осетра уже не поймать, а из выпущенных мальков выживают от силы пара процентов.

– Это уже не охрана природы и экология, это какая-то политика получается?

– Конечно! Если, не дай Бог, лед Антарктиды сползет в мировой океан, то пострадает примерно 80% населения: вся Юго-Восточная Азия, островные государства, наш Петербург, Голландия, Калифорния, Нью-Йорк.

Надо удержать потепление в пределах полутора градусов, о чем говорят ученые, тогда мы сможем, скажем так, спокойно развиваться. А если нет, то проблемы настигнут всех, и никто не понимает, каким образом и куда прилетит.

Решить это можно только всем вместе. И ни в коем случае нельзя ни технологии, ни «зеленые» деньги подводить под санкции. Это сейчас самое важное, даже не вопросы политики или социологии.

Мы должны сейчас испугаться и перестать палить деньги на всякие конфликты, которые кроме смерти людей ничего не несут. Надо задуматься о том, что может произойти с нами.

И я рад что мои 105 килограмм некогда тренированных мышц могут помочь серьезным ученым-экологам донести это до сознания людей, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы .