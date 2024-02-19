Фото новой формы сборной России, вдохновленной Жар-птицей, появились в сети. В Jogel отреагировали: «Жаль, что детали просочились до презентации. Надеемся удивить»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу игровая форма стиль ТАСС Футбол

В сети появились детали концепции новой формы сборной России.

Ранее PR‑менеджер РФС Дмитрий Коновалов сообщил, что российская сборная сыграет с Сербией и Парагваем в марте «в принципиально новой форме». Презентация новой экипировки запланирована на начало марта.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что новую форму для сборной разработал российский бренд Jogel. Ее дизайн вдохновлен образом Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье.

Основатель бренда Артур Мовсесян в беседе с ТАСС прокомментировал случившееся.

«Да, мы подписали в июне на ПМЭФ соглашение с РФС о техническом спонсорстве и разработали форму для сборной России.

Немного жаль, что информация с некоторыми деталями концепции просочилась до официальной презентации, но это легко объясняется повышенным общественным интересом к сборной России.

Надеемся удивить на официальной презентации. Также планируется запуск продаж с привлечением российского ритейлера Lamoda Sport», – сказал Мовсесян.

Изображения: Mash

 

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17 комментариев
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Как все прекрасно видно ))
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Сами скинули и прикидываются шлангом. Будто событие вселенского масштаба.
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Жогел это как Демикс или лучше? Первый раз в жизни про такую контору слышу.
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Ответ ОттоДракула
Жогел это как Демикс или лучше? Первый раз в жизни про такую контору слышу.
Как контекс
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Ответ therealgreenman
Лучший формы чем в 2013 не было ( бордового цвета с золотыми вставками)
у меня рюкзак такой есть. грандиозное сочетание цвета
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ничего нового )
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Постыдились бы такое выкладывать! Ничего же не видно или по -вашему мы должны любоваться на логотип mash?
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Для пары товарняков в год с Эритреей и Сирией и мешок от картошки подойдёт
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Ничего непонятно, но вроде похоже на форму Зенита, Спартака и ЦСКА.
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Очередная просто красная футболка. Уж, казалось бы, когда еще такой хиленький бренд, как Jogel, возьмет уровень сборных команд. Но даже тут это что-то до одурения банальное. Ну как так можно?
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Лучший формы чем в 2013 не было ( бордового цвета с золотыми вставками)
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Джогель это чья дочка, Газпрома?
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