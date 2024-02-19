Фото новой формы сборной России, вдохновленной Жар-птицей, появились в сети. В Jogel отреагировали: «Жаль, что детали просочились до презентации. Надеемся удивить»

В сети появились детали концепции новой формы сборной России.

Ранее PR‑менеджер РФС Дмитрий Коновалов сообщил, что российская сборная сыграет с Сербией и Парагваем в марте «в принципиально новой форме». Презентация новой экипировки запланирована на начало марта.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что новую форму для сборной разработал российский бренд Jogel. Ее дизайн вдохновлен образом Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье.

Основатель бренда Артур Мовсесян в беседе с ТАСС прокомментировал случившееся.

«Да, мы подписали в июне на ПМЭФ соглашение с РФС о техническом спонсорстве и разработали форму для сборной России.

Немного жаль, что информация с некоторыми деталями концепции просочилась до официальной презентации, но это легко объясняется повышенным общественным интересом к сборной России.

Надеемся удивить на официальной презентации. Также планируется запуск продаж с привлечением российского ритейлера Lamoda Sport», – сказал Мовсесян.

Изображения: Mash