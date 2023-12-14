«ПСЖ» прорвался в плей-офф ЛЧ, поражение «Барсы», биатлонистки недовольны гостиницей в Уфе, номинанты на приз тренеру The Best, проблемы с водой в Каталонии и другие новости

1. «Барселона» неудачно закончила групповой раунд Лиги чемпионов – проиграла «Антверпену» в гостях (2:3), пропустив на 92-й минуте! «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1), «Милан» вырвал победу у «Ньюкасла» (2:1), «Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» (3:2), а «Атлетико» был сильнее «Лацио» (2:0).

Таким образом, «ПСЖ» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Шахтер» и «Милан» – в ЛЕ, а «Ньюкасл» вылетел из еврокубков. Всего же в плей-офф ЛЧ вышли 4 клуба из Испании, по 3 – из Италии и Германии, 2 – из Англии.

2. Биатлонистка Наталья Гербулова пожаловалась на условия проживания в гостинице Уфы: «Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». После жалобы ее и Носкову переселили в другую гостиницу.

3. Гвардиола, Индзаги и Спаллетти – в тройке претендентов на приз The Best лучшему тренеру от ФИФА. Хави и Постекоглу выпали.

4. Аэропорт в Краснодаре планируют открыть после 15 декабря – ожидается, что это произойдет 25 декабря. Помимо Краснодара, аэропорты закрыты в еще двух городах, где базируются клубы Мир РПЛ, – Ростове-на-Дону и Воронеже.

5. Хави хотел дать отдых Левандовскому, Гюндогану и Араухо, но президент «Барсы» Жоан Лапорта вмешался, и их включили в заявку на матч Лиги чемпионов. Впрочем, затем появилась информация, что тренер согласовал с Лапортой и Деку изменения в заявке. Руководство клуба хочет, чтобы команда была готова к матчу с «Валенсией» как можно лучше.

6. «МЮ» заложил в бюджет выход в 1/4 ЛЧ и недополучит почти 28 млн фунтов, на которые рассчитывал. Зимой могут уйти 5 игроков.

7. НХЛ. Малкин сделал передачу в 3-м матче подряд, но продлил безголевую серию до 7 игр, его «Питтсбург» вырвал победу у «Монреаля» (4:3 Б). Варламов выиграл 4-й матч подряд – помог «Айлендерс» одолеть «Анахайм» (4:3). Другие результаты – здесь.

8. Игроки «Барсы», «Жироны» и «Эспаньола» не смогут мыться на стадионе и базе – в Каталонии из-за засухи ограничили потребление воды.

9. НБА. «Милуоки» справился с «Индианой» благодаря 64 очкам Янниса. Остальные результаты – здесь.

10. «Кэпиталс» и «Уизардс» хотят удержать в Вашингтоне. Представлен закон в поддержку модернизации Capital One Arena с финансированием в размере 500 млн долларов.

11. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчитала юниоров, которые жаловались на условия проживания в гостиницах во время Гран-при России, пишет «Матч ТВ».

12. Экс-судья Питер Уолтон после нападения на рефери в Турции предложил снимать очки с клубов АПЛ за критику арбитров: «Возможно, Клопп и Артета подумают дважды».

13. ФИДЕ оштрафовала Магнуса Карлсена на 10 тысяч евро за отказ играть на турнире после проигрыша Ниманну.

14. Депутаты Госсобрания Якутии предлагают платить пожизненную стипендию Сардану Трофимову (марафонский бег) и Айаалу Лазареву (вольная борьба) за медали, завоеванные в составе сборной Киргизии.

Цитаты дня.

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