«Дикпики отправляю подружкам, чтобы оценили. Мы очень долго смеемся». Ступак рассказала, что ей присылают интимные фото в соцсетях
Лыжница Юлия Ступак рассказала, что ей присылают интимные фото в соцсетях.
«Всякое присылают в соцсетях. Не без этого.
Заявляю: ребята, желающие прислать мне какие-то части тела, знайте, что это все сразу отправляется в группу к моим подружкам, и мы очень долго смеемся. Так что лучше этого не делать.
Да, дикпики – к подружкам, чтобы оценили. Хотя никто не оценивает. Не понимаю, для чего это делается», – сказала олимпийская чемпионка.
Странное развлечение у капитана Росгвардии, не соответствует этике и гордому званию офицера.
Сотрудник: за то, что я случайно прислал вам дикпик?
Босс ( переставая разливать вино в бокалы) : случайно?!
Если бы у Юлии был пенис, то это не выглядело бы так странно.
У них еще любимое занятие насмехаться как с ними познакомиться пытаются и выставлять это на смех для всех