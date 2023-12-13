«Дикпики отправляю подружкам, чтобы оценили. Мы очень долго смеемся». Ступак рассказала, что ей присылают интимные фото в соцсетях

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Юлия Ступак рассказала, что ей присылают интимные фото в соцсетях.

«Всякое присылают в соцсетях. Не без этого.

Заявляю: ребята, желающие прислать мне какие-то части тела, знайте, что это все сразу отправляется в группу к моим подружкам, и мы очень долго смеемся. Так что лучше этого не делать.

Да, дикпики – к подружкам, чтобы оценили. Хотя никто не оценивает. Не понимаю, для чего это делается», – сказала олимпийская чемпионка.

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59 комментариев
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Может что не понимаю, но зачем подружкам отсылать чужие члены и их еще и обсуждать?
Странное развлечение у капитана Росгвардии, не соответствует этике и гордому званию офицера.
+62
-15
+47
а это уже распространение порнографии
+39
-1
+38
Ответ Ярик01
Может что не понимаю, но зачем подружкам отсылать чужие члены и их еще и обсуждать? Странное развлечение у капитана Росгвардии, не соответствует этике и гордому званию офицера.
Как раз таки соответствует.
+23
-7
+16
Народ в комментах, смотрю, обиделся))
+18
-2
+16
Ответ Valentin Efimenko
Эм, мне одному кажется это немного странновато?
Рассылать дикпики или коллективно насмехаться над ними?
+15
0
+15
Ответ Аризона Койотис
Народ в комментах, смотрю, обиделся))
Некоторые даже может и слали)))
+16
-1
+15
Эм, мне одному кажется это немного странновато?
+11
-2
+9
Ответ Valentin Efimenko
В том то и дело, что девочке уже тридцатник, вроде взрослая, а они с подружками с писек угорают. Если б ей было 18, то я б не удивился от таких забав)
Ну тут я не вижу вины за девочками (девочкам - девичье), но вот что должно быть в голове, чтобы эти дикпики рассылать (незнакомой женщине, известной лыжнице)? Расчёт на что - увидит и влюбится?
+8
0
+8
все дикпики лучше отправлять этой стремной Степановой, пусть хоть что-то ее в этой жизни порадует))
+13
-5
+8
Ответ Valentin Efimenko
Здесь комбо. Если бы у Юлии был пенис, то это не выглядело бы так странно.
Помню моих одноклассниц подкарауливал какой-то эксгибиционист в парке. Девушек это крайне смешило, и они спешили поделиться пикантными подробностями со всеми окружающими. Мораль: выставляя своё "достоинство" на обозрение, будь готов к критическим взглядам ))
+7
0
+7
- Ггглянь какую ялду прислали, угагага. Милые девченки, с тонким чувством юмора.
+8
-1
+7
Босс: знаешь зачем я, тебя вызвал?
Сотрудник: за то, что я случайно прислал вам дикпик?
Босс ( переставая разливать вино в бокалы) : случайно?!
+6
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Намекает что любит дикпики побольше😁
+8
-2
+6
Ответ sfilatov13
а это уже распространение порнографии
242 УК РФ
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Ответ justbored
Рассылать дикпики или коллективно насмехаться над ними?
Здесь комбо.
Если бы у Юлии был пенис, то это не выглядело бы так странно.
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Ответ Павел Сморщков
Комментарий удален модератором
Нет, это члены. Иногда пенисы. Зачастую фаллосы.
+3
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Ответ justbored
Рассылать дикпики или коллективно насмехаться над ними?
это ж бабы.
У них еще любимое занятие насмехаться как с ними познакомиться пытаются и выставлять это на смех для всех
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Ответ Ярик01
Может что не понимаю, но зачем подружкам отсылать чужие члены и их еще и обсуждать? Странное развлечение у капитана Росгвардии, не соответствует этике и гордому званию офицера.
А что именно вас смущает?)
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+2
Плохой заголовок. Надо было написать «Лидер сборной России по лыжным гонкам рассылает подружкам дикпики»
+4
-2
+2
Ответ justbored
Помню моих одноклассниц подкарауливал какой-то эксгибиционист в парке. Девушек это крайне смешило, и они спешили поделиться пикантными подробностями со всеми окружающими. Мораль: выставляя своё "достоинство" на обозрение, будь готов к критическим взглядам ))
В том то и дело, что девочке уже тридцатник, вроде взрослая, а они с подружками с писек угорают. Если б ей было 18, то я б не удивился от таких забав)
+3
-1
+2
"Это были новости спорта. ...И о погоде,,,"
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Герасимук
А это статья - распространение порнографии между прочим... Что в голове у человека, чтобы вот так себя сдать.. Статья 242 УК РФ.
ей можно, она где надо устроена
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Возникла аллюзия на анекдот про врача, мужика, играющего на баяне и его эрекции.
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Ответ Ярик01
Может что не понимаю, но зачем подружкам отсылать чужие члены и их еще и обсуждать? Странное развлечение у капитана Росгвардии, не соответствует этике и гордому званию офицера.
Вот такие у нас гвардейцы кординала, а мушкетёры ещё круче
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Ответ Gleb
"Гордое звание офицера"?))) Это что за прикол?
Наверное, это ирония. В РФ по крайней мере выглядит именно так)
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Ответ rdyabin@icloud.com
Я отправляю дикпики девушкам, и они гордятся мной.
Свои хоть или плагиатом занимаешься?))
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Я один подумал что Ступак это парень с очень смешным "диком" и он им смешит своих подружек?
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Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий удален модератором
Гугл последнее слово не переводит
+1
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Ответ Ярик01
Может что не понимаю, но зачем подружкам отсылать чужие члены и их еще и обсуждать? Странное развлечение у капитана Росгвардии, не соответствует этике и гордому званию офицера.
Росгвардия и офицер несовместимые вещи. Исключение может только собр которые туда входят
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то есть она призналась в распространении порнографии?
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