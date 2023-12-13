«МЮ» заложил в бюджет выход в 1/4 ЛЧ и недополучит почти 28 млн фунтов, на которые рассчитывал. Зимой могут уйти 5 игроков

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Рафаэль Варан Каземиро Антони Марсьяль Донни ван де Бек Эрик тен Хаг Джейдон Санчо деньги Футбол

Ранний вылет из Лиги чемпионов скажется на финансовом состоянии «Ман Юнайтед».

Как сообщает The Telegraph, в бюджет «Манчестер Юнайтед» был заложен выход в 1/4 финала турнира. Теперь клуб не получит около 19,5 миллиона фунтов призовых, на которые рассчитывал, и 8,2 миллиона фунтов дохода от проведения домашних матчей.

Таким образом, общая сумма недополученных средств составит около 27,7 миллиона фунтов.

Финансовые потери, а также отсутствие необходимости в обширной заявке могут побудить «Ман Юнайтед» продавать игроков в январе. Покинуть команду могут Джейдон Санчо и Донни ван де Бек – их будущее не зависело от результатов «МЮ» в Лиге чемпионов. Кроме того, как ожидается, «Юнайтед» будет открыт к предложениям о трансфере Каземиро, Рафаэля Варана и Антони Марсьяля.

«Ман Юнайтед» не планирует активно вести себя на трансферном рынке зимой, но предложения по вышеперечисленным игрокам рассмотрит. Активного интереса к этим игрокам на данный момент нет.

Отмечается, что Варан хочет остаться в «Юнайтед», но его отношения с Эриком тен Хагом стали натянутыми. Каземиро, который сейчас не играет из-за травмы, недоволен тем, как складывается нынешний сезон.

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39 комментариев
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В бюджет заложили, в трусы наложили.
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Называется делить шкуру не убитого медведя.
Странно, что победу в ЛЧ не заложили в бюджет.
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ЭТХ: нужно избавиться от балласта в виде Санчо, Магуайра и Мактоминея, а вместо них взять Бробби и Тила из Эредивизи. Грядёт эра новых рекордов! Мухахахаха 🎃
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Ну да, с таким тренером только 1/4 на будущие планировать…
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Надо было закладывать в бюджет сразу требл, тогда зимой можно было бы вообще всех продать
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Ответ Cristiano Ronaldo
ЭТХ: нужно избавиться от балласта в виде Санчо, Магуайра и Мактоминея, а вместо них взять Бробби и Тила из Эредивизи. Грядёт эра новых рекордов! Мухахахаха 🎃
Чтобы не проиграть Борнмуту 0-3 или Копенгагену который смог одолеть даже какой-нибудь Силькеборг
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«МЮ» заложил в бюджет ремонт плитки в бассейне. Теперь от него придется отказаться. Бригада строителей из Узбекистана намерена подать плов и пить чай.
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Удивляет, как МЮ до сих пор настолько богат, учитывая результаты и траты на трансферы
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Непонятно, чем руководствовались, когда рассчитывали дойти до 1/4. В группе с Баварией максимум это второе место, которое выводит на топ-команду в 1/8. ПСЖ так в прошлом году обжегся.
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Да там и 10 смело отпускать можно, а заодно еще пару ярдов на трансферах распылить.
В Ювентусе очень перспективный парнишка совсем скоро освободится, Погба фамилия, продадут недорого я думаю.
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Просто сам Эрик не уровень АПЛ, напоминает своего предшественника из Аякса Боса
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Странно, что только 1/4
По словам 7хага с такой хорошей игрой можно было и о победе думать
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Ответ onegin2007
Называется делить шкуру не убитого медведя. Странно, что победу в ЛЧ не заложили в бюджет.
Так почти во всех клубах, которые реально претендуют на выход «на бумаге».
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Никто не потянет зарплаты этих игроков, а они не пойдут на понижение, либо к саудитам. либо будут торчать в платёжке до конца контракта.
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1/4 это сильно. Все понимали максимум 1/8. Вот и встает вопрос о неадекватности руководства!!!
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может проще выгнать одного голландского пройдоху?
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Ответ onegin2007
Называется делить шкуру не убитого медведя. Странно, что победу в ЛЧ не заложили в бюджет.
Клуб с таким составом и бюджетом не может расчитывать на плей-офф Лч? Самому не смешно?
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Кто так бизнес-план пишет?
Победу надо было закладывать и продавать сразу
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что бывает когда повелся на мнение хейтеронов и дилетантов, хотя с учетом летних трансфером там пустили по ветру раз в десять больше
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Все мы немножко МЮ
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Гениальный менеджмент. Следующий шаг - использование рычагов для спасения от долгов?
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Ответ Lionel Andres Messi 10
В бюджет заложили, в трусы наложили.
точно
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Манчестер Юнайтед опять смешит мир
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Лучше бы в зарплату Тен Хагу заложили, было бы больше мотивации!
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Вычесть из зарплаты Рэшфорда, Антони и Тен хага
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На следующий сезон надо смело закладывать победу в ЛЧ, даже если туда не попадут
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Магия GAAP. Боули по тем же принципам работает
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Самонадеянно закладывали
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"не говори гоп, пока не перепрыгнешь" - база
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МЮ вылетает в чемпионшип, через год выходит в апл и зарабатывает бабла.
Менеджеры мю , свяжитесь со мной.
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