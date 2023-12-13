«МЮ» заложил в бюджет выход в 1/4 ЛЧ и недополучит почти 28 млн фунтов, на которые рассчитывал. Зимой могут уйти 5 игроков

Ранний вылет из Лиги чемпионов скажется на финансовом состоянии «Ман Юнайтед».

Как сообщает The Telegraph, в бюджет « » был заложен выход в 1/4 финала турнира. Теперь клуб не получит около 19,5 миллиона фунтов призовых, на которые рассчитывал, и 8,2 миллиона фунтов дохода от проведения домашних матчей.

Таким образом, общая сумма недополученных средств составит около 27,7 миллиона фунтов.

Финансовые потери, а также отсутствие необходимости в обширной заявке могут побудить «Ман Юнайтед» продавать игроков в январе. Покинуть команду могут и Донни ван де Бек – их будущее не зависело от результатов «МЮ» в . Кроме того, как ожидается, «Юнайтед» будет открыт к предложениям о трансфере , и Антони Марсьяля.

«Ман Юнайтед» не планирует активно вести себя на трансферном рынке зимой, но предложения по вышеперечисленным игрокам рассмотрит. Активного интереса к этим игрокам на данный момент нет.

Отмечается, что Варан хочет остаться в «Юнайтед», но его отношения с Эриком тен Хагом стали натянутыми. Каземиро, который сейчас не играет из-за травмы, недоволен тем, как складывается нынешний сезон.

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