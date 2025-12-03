«Барселона» выиграла 8 из 10 последних матчей против «Атлетико». У каталонцев 3 победы подряд

«Барселона» выиграла 8 из 10 последних матчей против «Атлетико».

«Барселона» обыграла «Атлетико» в третий раз подряд.

Команда Ханси Флика победила мадридцев на «Камп Ноу» в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги со счетом 3:1.

2 апреля «блауграна» выиграла со счетом 1:0, 16 марта – 4:2.

В десяти последних матчах против каталонцев на счету «Атлетико » всего одна победа. Еще один раз команды сыграли вничью. «Барселона » одержала восемь побед.