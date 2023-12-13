ФФКР отчитала юниоров, которые жаловались на условия проживания в гостиницах во время Гран-при России («Матч ТВ»)
ФФКР отчитала юниоров, которые жаловались на условия проживания в отелях.
Ранее в соцсетях появлялись видео и фото, где юниоры – участники этапов Гран‑при России в Самаре и Казани – показывали плохие условия в гостиницах, где их поселили.
В частности, фигуристы показывали тараканов в номерах, грязь и стены с обвалившейся плиткой.
«В федерации отчитали юниоров за их жалобы об условиях проживания. Обычно с ними и так проводят «серьезные разговоры» в последние годы.
Вряд ли в ближайшее время еще появится какая‑то информация, как с этапов в Казани и Самаре», – сообщил источник «Матч ТВ».
«Чувствуется, девочки избалованные». Наши фигуристки жалуются на тараканов в отеле, федерация защищается
Скоро обяжут быть благодарными за номера с тараканами.
Не чиновники виноваты, которые украли и кинули, а кинутые спортсмены.
И здесь вон говорят, что меры приняли, "отчитали за жалобы"
Но! Они же почему-то забронировали себе 5(или4) звездочную с бассейном
И от такого лицемерия еще хуже
ФФКР неправа. нельзя наказывать детей за честность.