ФФКР отчитала юниоров, которые жаловались на условия проживания в гостиницах во время Гран-при России («Матч ТВ»)

Теги сборная России ФФКР Матч ТВ Серия Гран-при России Фигурное катание

ФФКР отчитала юниоров, которые жаловались на условия проживания в отелях.

Ранее в соцсетях появлялись видео и фото, где юниоры – участники этапов Гран‑при России в Самаре и Казани – показывали плохие условия в гостиницах, где их поселили. 

В частности, фигуристы показывали тараканов в номерах, грязь и стены с обвалившейся плиткой.

«В федерации отчитали юниоров за их жалобы об условиях проживания. Обычно с ними и так проводят «серьезные разговоры» в последние годы.

Вряд ли в ближайшее время еще появится какая‑то информация, как с этапов в Казани и Самаре», – сообщил источник «Матч ТВ».

«Чувствуется, девочки избалованные». Наши фигуристки жалуются на тараканов в отеле, федерация защищается

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21 комментарий
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А потом удивляются, что спортсмены бегут в сопредельные страны со сменой гражданства!
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Смогут ли дети когда-нибудь оправиться от этого абьюза (а "серьёзные разговоры" это именно это, make no mistakes) и бесцеремонного подавления свободы слова и самовыражения? Внезапно будущее России не видится столь радужным.
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Отчитать, запретить говорить - всё, что могут чиновники.
Скоро обяжут быть благодарными за номера с тараканами.
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когда же до федры ск и прокуратура доберётся....
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Правильно! Тараканы - это братья наши меньшие, и нечего жаловаться на их присутствие! Нужно радоваться и быть, так сказать, в единении с природой))))
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Что еще ожидать от нашей Федры? Нет , чтоб учесть мнения юных спортсменов и больше не селить их в номера с тараканами и грязью. Она на них же и накатила, продемонстрировав полное бесправие одних и могущество других. Нашей Федре давно пора на пенсию.
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Ответ Александр
когда же до федры ск и прокуратура доберётся....
Никогда. Там такой пенсионный фонд. Лучше с ними не связываться.
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Ну а что? Кинули же футболистов сборной на бабло в 94, а потом сказали, что они мерзавцы, всякие письма 14ти пишут.
Не чиновники виноваты, которые украли и кинули, а кинутые спортсмены.
И здесь вон говорят, что меры приняли, "отчитали за жалобы"
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Как не любит ФФКР правду.
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Правильно, хорошо не жили, нечего и начинать
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Патронов все равно на месяц осталось потом закрываем биатлон)
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Ну, это же не борщ из протухшего мяса. Плывем дальше...
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Я бы еще что-то поняла, если сама федерация и остальные боссы тоже жили в этой гостинице
Но! Они же почему-то забронировали себе 5(или4) звездочную с бассейном
И от такого лицемерия еще хуже
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А того, кто поселил детей в эту задницу, не отчитали??
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Главное, чтоб там ремонт сделали и тараканов вывели. а То иностранцы, приехавшие на Игры по всему свету эту информацию разнесут.
ФФКР неправа. нельзя наказывать детей за честность.
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Мы их, можно сказать, на помойке нашли, а они нам фигвамы рисуют...🤣
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Чиновников из ФФКР нужно на недельку в эту гостиницу заселить
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великолепно, поселили детей в развалюху с тараканами и еще и жаловаться запретили.Сами-то представители федерации тоже в клоповниках селятся???
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Ответ justbored
Смогут ли дети когда-нибудь оправиться от этого абьюза (а "серьёзные разговоры" это именно это, make no mistakes) и бесцеремонного подавления свободы слова и самовыражения? Внезапно будущее России не видится столь радужным.
Ну так и Россия против экстремизма
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Ответ Aleksey Yashin
Отчитать, запретить говорить - всё, что могут чиновники. Скоро обяжут быть благодарными за номера с тараканами.
Точно. Bed and Breakfast прям в номере. Тем более, кто-то призывал есть насекомых вместо мяса))
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