ФФКР отчитала юниоров, которые жаловались на условия проживания в гостиницах во время Гран-при России («Матч ТВ»)

ФФКР отчитала юниоров, которые жаловались на условия проживания в отелях.

Ранее в соцсетях появлялись видео и фото, где юниоры – участники этапов Гран‑при России в Самаре и Казани – показывали плохие условия в гостиницах, где их поселили.

В частности, фигуристы показывали тараканов в номерах, грязь и стены с обвалившейся плиткой.

«В федерации отчитали юниоров за их жалобы об условиях проживания. Обычно с ними и так проводят «серьезные разговоры» в последние годы.

Вряд ли в ближайшее время еще появится какая‑то информация, как с этапов в Казани и Самаре», – сообщил источник «Матч ТВ».

«Чувствуется, девочки избалованные». Наши фигуристки жалуются на тараканов в отеле, федерация защищается